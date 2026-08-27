طاقم هليكوبتر ترمب لم يتصل بمراقبي الحركة الجوية قبل واقعة تتعلق بالسلامة

أفادت الهيئة الوطنية لسلامة النقل في ​الولايات المتحدة، الخميس، بأن طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل الرئيس دونالد ترمب، واقتربت أكثر ‌من اللازم من ‌طائرة ​ركاب ‌في ⁠الرابع ​من أغسطس (آب)، ⁠لم يتصل بمراقبي الحركة الجوية قبل الإقلاع.

وأثارت الواقعة، التي شملت طائرة كانت تقلع ⁠من مطار رونالد ريغان الوطني ‌في واشنطن، ‌تساؤلات عن ​سبب ‌السماح للطائرة المدنية بالإقلاع ‌في الوقت الذي كانت فيه الهليكوبتر المعروفة باسم «مارين وان» قريبة، وهو ‌وقت توقَف فيه عادة حركة الطيران التجاري.

وقالت ⁠الهيئة ⁠إن طاقم «مارين وان» حاول مرتين على الأقل إخطار المراقبين الجويين بالإقلاع قبل ثلاث دقائق كما هو مطلوب، لكن مشكلات في الاتصالات حالت دون ​ذلك، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».