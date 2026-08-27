ترمب يأمر بتغيير تسمية بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أميركا»

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ​الخميس، أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا، وهو إجراء قال إنه سيدخل ‌حيز التنفيذ على ‌الفور.

وقال ​أحد ‌معاوني ⁠البيت ​الأبيض إن ⁠الأمر التنفيذي يوجه وزارة الداخلية والوزير دوغ بورغوم بتنفيذ هذا التغيير.

وأونتاريو هي إحدى ⁠البحيرات الخمس الكبرى ‌في ‌أميركا الشمالية، وتقع ​على ‌حدود كل من ‌إقليم أونتاريو الكندي وولاية نيويورك الأميركية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ‌الكندي مارك كارني حتى الآن على ⁠طلب للتعليق، وفق وكالة «رويترز».

وانهارت ⁠المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا الأسبوع الماضي، وألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال المفاوضات المكثفة التي استمرت ​ثلاثة أيام.