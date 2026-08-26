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العالم الولايات المتحدة​

ديمقراطيون في «الشيوخ» الأميركي يحثون إسرائيل على وقف العنف بالضفة

قوات إسرائيلية تغلق شارعاً وتطلق الغاز المسيل للدموع خلال مداهمة مركز للتدريب المهني تابع لوكالة «الأونروا» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تغلق شارعاً وتطلق الغاز المسيل للدموع خلال مداهمة مركز للتدريب المهني تابع لوكالة «الأونروا» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
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ديمقراطيون في «الشيوخ» الأميركي يحثون إسرائيل على وقف العنف بالضفة

قوات إسرائيلية تغلق شارعاً وتطلق الغاز المسيل للدموع خلال مداهمة مركز للتدريب المهني تابع لوكالة «الأونروا» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تغلق شارعاً وتطلق الغاز المسيل للدموع خلال مداهمة مركز للتدريب المهني تابع لوكالة «الأونروا» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح «فورة» العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وفي رسالة موجهة إلى نتنياهو وقعها 42 من أصل 47 عضواً في كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، واطلعت عليها وكالة «رويترز»، أشار المشرعون إلى تزايد مستويات «العنف الذي يسفر عن سقوط قتلى ويمارسه المستوطنون».

كما ناشدوا رئيس الوزراء الإسرائيلي تكثيف التحقيقات في مقتل تسعة مواطنين أميركيين قالوا إنهم قُتلوا على يد مستوطنين أو ‌قوات الأمن في الضفة ‌الغربية منذ عام 2022.

وجاء في الرسالة أن «الفورة الكبيرة» للعنف في ‌الأسابيع القليلة ⁠الماضية استتبعتها «استجابة واسعة ⁠النطاق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات جماعية للفلسطينيين، وأنباء عن هجمات نفذها مستوطنون على مساجد».

وتمثل هذه الرسالة أحدث مؤشر على تصاعد التوتر ببين الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة الإسرائيلية بشأن تعاملها مع الضفة الغربية، حيث دعا عدد من أعضاء الحزب أيضاً إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بسبب سلوكها في الحرب في غزة.

وصاغ الرسالة السناتور آدم شيف من كاليفورنيا وزعيم الديمقراطيين تشاك شومر من نيويورك، الذي كان لفترة طويلة أحد أكبر مؤيدي إسرائيل في الكونغرس، والسيناتور كوري ⁠بوكر من نيوجيرزي.

وقال مسؤولون إن رجلاً إسرائيلياً كان يحرس مجموعة ‌من المستوطنين اليهود دخل الأسبوع الماضي إلى أرض ‌فلسطينية وأطلق النار باتجاه مدنيين، مما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاماً ورجل ‌يبلغ من العمر 70 عاماً.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ نتنياهو على إصدار تعليمات واضحة للشرطة والجيش ‌الإسرائيليين لمنع المواجهات العنيفة في الضفة الغربية والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».

ووثقت جماعات حقوقية مراراً بطء تعامل القوات الإسرائيلية مع عنف المستوطنين في التجمعات الفلسطينية، أو وقوفها متفرجة في أثناء تنفيذ الهجمات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن السلطات، بمن في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء، نددت مراراً بالعنف ضد الفلسطينيين.

ودعت الرسالة الحكومة الإسرائيلية ‌أيضاً إلى وقف إقرار إنشاء مستوطنات جديدة وبناء «بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر الاستيطانية القائمة.

وأصبح الديمقراطيون في ⁠الكونغرس وكثير من ⁠مرشحي الحزب الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي هذا العام أكثر انتقاداً لنتنياهو وحكومته في أعقاب حرب إسرائيل في غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 73000 فلسطيني قتلوا في الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل بقيادة حركة «حماس». وتقول إسرائيل إن الهجوم بقادة «حماس» أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي فضلاً عن اقتياد أكثر من 250 رهينة إلى قطاع غزة.

وفي ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل له بوساطة أميركية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، دعا كثير من الديمقراطيين إلى تقليص مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل بشكل كبير، أو وقفها بالكامل.

ولم يدل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالكثير من التعليقات حول الوضع في الضفة الغربية، لكن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وصف المستوطنين المتشددين بأنهم «إرهابيون إسرائيليون»، وصرح لـ«رويترز» هذا الشهر، قائلاً إن المسؤولين عن محاصرة بلدة قُصرة الفلسطينية ربما يواجهون عقوبات أميركية.

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العالم الولايات المتحدة​

أميركا تحقق في اختراق بيانات شركة وسط مخاوف من هجمات مرتبطة بإيران

صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)
صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)
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أميركا تحقق في اختراق بيانات شركة وسط مخاوف من هجمات مرتبطة بإيران

صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)
صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)

تحقق السلطات الأميركية في واقعة اختراق بيانات استهدف شركة صغيرة متخصصة في تصنيع تقنيات لمرافق المياه؛ ما يسلط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني التي تهدد البنية التحتية.

لكن الشركة، ومقرها كانساس، لم تكن فيما يبدو جزءاً من حملة يُشتبه في ارتباطها بإيران استهدفت محطات مياه في مينيسوتا وولايات أخرى، والتي بدأت في يوليو (تموز)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت الشركة ومكتب التحقيقات الاتحادي وقوع الهجوم على شركة «مايكرو-كوم» في أولاثي بولاية كانساس، وهو ما لم يبلّغ عنه من قبل. وأعلنت جماعة «باراكودا» للقرصنة الإلكترونية مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة حديثة العهد نسبياً تستخدم أسلوب طلب الفدية، وتقول إنها مدفوعة بالربح وليست مدعومة من أي حكومة.

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العالم الولايات المتحدة​

رسالة من أم تقلب التاريخ... قصة التعديل الـ19 الذي منح الأميركيات حق التصويت

ناشطات من حركة «السوفراجيت» خلال وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن عام 1917 (ويكيبيديا)
ناشطات من حركة «السوفراجيت» خلال وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن عام 1917 (ويكيبيديا)
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رسالة من أم تقلب التاريخ... قصة التعديل الـ19 الذي منح الأميركيات حق التصويت

ناشطات من حركة «السوفراجيت» خلال وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن عام 1917 (ويكيبيديا)
ناشطات من حركة «السوفراجيت» خلال وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن عام 1917 (ويكيبيديا)

في السادس والعشرين من آب (أغسطس) عام 1920، لم يكن التوقيع الذي مَهَرَ به وزير الخارجية الأميركي بينبريدج كولبي على وثيقة التعديل التاسع عشر للدستور مجرد إجراء إداري روتيني في أروقة واشنطن العاصمة، بل كان إعلاناً رسمياً لانتهاء واحدة من أطول المعارك السياسية والاجتماعية وأكثرها ضراوة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

في ذلك اليوم المشهود، انتزعت المرأة الأميركية أخيراً صك مساواتها السياسية، وحصلت على حق التصويت، ليتنفس ملايين السوفراجيت (Suffragettes) وهن عضوات الحركة النسائية في بريطانيا والولايات المتحدة اللواتي كافحن للمطالبة بمنح المرأة الحق في التصويت والانتخاب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، (والتي تُعرف سياسياً بـ Women's Suffrage) الصعداء بعد عقود من النضال الشرس، والاعتقالات، والإضراب عن الطعام، والمواجهات التي هزت أركان البيت الأبيض.

شرارة من «سولاريس فالس»: عندما بدأ الحلم

لم يكن الطريق إلى التعديل التاسع عشر وليد صدفة أو هبة من النخب الحاكمة، بل بدأت جذوره المنظمة في يوليو (تموز) عام 1848، عندما احتضنت بلدة سينيكا فالس الصغيرة في نيويورك أول مؤتمر لحقوق المرأة.

قادت رائدات مثل إليزابيث كادي ستانتون ولوكريشيا موت حركة طالبت بجرأة غير مسبوقة بحق المرأة في التصويت.

ناشطات من حركة «السوفراجيت» ينظمن وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن عام 1917 حاملات الأعلام واللافتات للضغط على الرئيس وودرو ويلسون في معركة ميدانية قادت في النهاية إلى انتزاع التعديل التاسع عشر للدستور الأميريكي (ويكيبيديا)

قوبلت هذه المطالب بالسخرية والاستهجان من مجتمع كان يرى في خروج المرأة إلى السياسة تهديداً للقيم العائلية والاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، وُلدت الحركة التي لن تهدأ إلا بعد مرور أكثر من سبعة عقود.

السوفراجيت في مواجهة القمع: سجون واشنطن المظلمة

مع مطلع القرن العشرين، انتقلت الحركة من المطالبات الهادئة إلى النضال الميداني العنيف والمباشر بقيادة أسماء تركت بصمة لا تُمحى، مثل أليس بول وكاري شابمان كات.

نظمت السوفراجيت مسيرات ضخمة شلت حركة العاصمة واشنطن، وتحديداً أمام أسوار البيت الأبيض في عهد الرئيس وودرو ويلسون.

في عام 1917، اعتقلت السلطات عشرات النساء بتهم واهية مثل «عرقلة حركة المرور».

الناشطتان البريطانيتان آني كيني وكريستابيل بانكهيرست من الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة عام 1906 في لقطة تجسد ملامح النضال المبكر لحركة «السوفراجيت» التي ألهمت معارك المساواة السياسية عبر المحيط في الولايات المتحدة (ويكيبيديا)

وخلف قضبان سجن «أوكوكوان» في فرجينيا، تعرضت المعتقلات لمعاملة وحشية، حيث خضن إضراباً عن الطعام جابهته إدارة السجن بالتغذية القسرية الأليمة عبر الأنابيب.

تسربت أخبار هذه الفظائع إلى الصحافة، مما أثار غضباً شعبياً عارماً وضغطاً أخلاقياً وسياسياً هائلاً على الإدارة الأميركية.

صوت واحد يقلب التاريخ: معركة تينيسي الحاسمة

مر التعديل الدستوري بمراحل معقدة، وكان يحتاج إلى مصادقة ثلاثة أرباع الولايات (36 ولاية آنذاك). بحلول صيف 1920، كانت 35 ولاية قد وافقت، واتجهت الأنظار كلها إلى ولاية تينيسي لتكون الولاية الحاسمة.

في أغسطس (آب) 1920، شهد برلمان تينيسي صراعاً محموماً، حيث ارتدى مؤيدو حق المرأة الورود الصفراء، بينما ارتدى المعارضون الورود الحمراء.

بدت الكفتان متعادلتين تماماً حتى جاء دور النائب الشاب هاري بيرن البالغ من العمر 24 عاماً.

النائب الشاب هاري بيرن (ويكيبيديا)

كان بيرن يرتدي وردة حمراء ويعتزم التصويت بالرفض، لكنه تلقى في اللحظات الأخيرة رسالة من والدته، فبي لولا بيرن، تقول له فيها: «كن فتىً صالحاً وساعد السيدة كات».

استمع الشاب لنصيحة والدته، وصوت بـ«نعم»، ليقلب ميزان التاريخ بصوت واحد، ويفتح الباب أمام اعتماد التعديل رسمياً.

والدة النائب الشاب هاري بيرن فبي لولا بيرن (ويكيبيديا)

ميزان القانون القاسي: ما الذي غيّره التعديل التاسع عشر؟

في جوهره القانوني، لم يكن التعديل التاسع عشر مجرد نص دستوري عابر، بل كان زلزالاً تشريعياً أعاد تعريف المواطنة في الولايات المتحدة بعد أن صاغت مسودته الأولى الرائدتان سوزان أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون منذ عام 1878. يقضي النص بمنع الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات من حرمان أي مواطن من حق التصويت على أساس الجنس.

ومع ذلك، فإن هذا الانتصار الحاسم الذي اكتمل بنصاب ولاية تينيسي عام 1920 حمل وجهاً آخر قسّمته الفوارق العرقية، إذ فتح القانون أبواب مراكز الاقتراع على مصراعيها أمام النساء البيض، في حين استمرت النساء ذوات البشرة السمراء والأقليات في خوض معركة أخرى ضد قوانين التمييز المحلي والممارسات الإقصائية في الولايات الجنوبية، وهو نضال مرير لم يثمر بشكل كامل إلا بعد صدور قانون حقوق التصويت التاريخي عام 1965.

من زنزانة السجن إلى «يوم مساواة المرأة»

لم تكن دلالات هذا الانتصار مقتصرة على الصندوق الانتخابي، بل كانت إعادة صياغة لمفهوم المواطنة في أميركا.

وتقديراً لهذا النضال الطويل، وافق الكونغرس الأميركي في عام 1973 على قرار يحدد يوم 26 أغسطس من كل عام ليكون «يوم مساواة المرأة».

وتحول هذا اليوم من مجرد ذكرى لاعتماد قانون، إلى رمز قومي للتذكير بالمعارك المستمرة من أجل الحقوق المدنية، وسد فجوات الأجور، وتمثيل النساء في مراكز صنع القرار.

التعديل التاسع عشر لم يمنح النساء حقاً جديداً، بل أعاد لهن حقاً مسلوباً بقوة القانون والنضال، مؤكداً أن مسيرة الديمقراطية الأميركية لم تكن لتكتمل دون أصوات نصف المجتمع.

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دارلين غراهام تفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ

السيناتورة الأميركية دارلين غراهام تتحدث لمؤيديها بعد الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتخلف شقيقها الراحل في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية العامة لمجلس الشيوخ (رويترز)
السيناتورة الأميركية دارلين غراهام تتحدث لمؤيديها بعد الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتخلف شقيقها الراحل في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية العامة لمجلس الشيوخ (رويترز)
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دارلين غراهام تفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ

السيناتورة الأميركية دارلين غراهام تتحدث لمؤيديها بعد الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتخلف شقيقها الراحل في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية العامة لمجلس الشيوخ (رويترز)
السيناتورة الأميركية دارلين غراهام تتحدث لمؤيديها بعد الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتخلف شقيقها الراحل في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية العامة لمجلس الشيوخ (رويترز)

فازت السيناتورة الأميركية دارلين غراهام بترشيح الحزب الجمهوري، لتخلف شقيقها الراحل في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية العامة، محققةً بذلك فوزاً جديداً للرئيس دونالد ترمب بعد أن أعلن دعمه لهذه السياسية الجديدة.

تغلبت غراهام على عضو مجلس النواب الأميركي رالف نورمان في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري التي جرت أمس (الثلاثاء)، بعد أسبوعين من تصدرهما نتائج الانتخابات التمهيدية التي شارك فيها عشرة مرشحين، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

على الرغم من كونها غير معروفة سياسياً، تفوقت غراهام على بعض أبرز الشخصيات السياسية في ولاية كارولاينا الجنوبية في الانتخابات الخاصة التي أُجريت عقب وفاة ليندسي غراهام المفاجئة الشهر الماضي.

وقد عُيّنت دارلين من قِبل الحاكم هنري ماكماستر لإكمال الأشهر المتبقية من ولاية شقيقها الراحل، وسرعان ما حظيت بتأييد ترمب الذي شجعها على خوض السباق لولاية كاملة، وقام بحملة انتخابية لصالحها في الولاية الأسبوع الماضي.

وتعتزم دارلين (62 عاماً) خوض الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من أجل الفوز بولاية كاملة بمجلس الشيوخ. يُشار إلى أن دارلين لم تكن نشطة سياسياً قبل وفاة شقيقها، وستواجه غراهام المرشحة الديمقراطية آني أندروز في نوفمبر.

امرأة تلتقط صورة «سيلفي» مع السيناتورة الأميركية دارلين غراهام في كولومبيا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

وكان ليندسي غراهام، السيناتور البارز والحليف المقرب لترمب، تُوفي فجأة في يوليو (تموز) الماضي عن 71 عاماً بسبب تمزق الشريان الأورطي الناجم عن مرض تصلب الشرايين والأوعية الدموية.

وتأثرت غراهام بشدة في أثناء مخاطبتها مؤيديها مساء أمس (الثلاثاء)، قائلةً إنها تفتقد شقيقها كل يوم، وقالت: «لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية فترة عصيبة للغاية على عائلتنا، ولكن صدقوني، لقد تجاوزناها».

امرأة ترتدي دبابيس حزبية وملصقاً للسيناتورة دارلين غراهام (جمهورية - كارولاينا الجنوبية) خلال فعالية انتخابية في نادي غرين باوندري خلال 24 أغسطس 2026 في أيكن بكارولاينا الجنوبية (أ.ف.ب)

وبحضور ماكماستر وعائلتها والنائب الأميركي ويليام تيمونز، توجهت غراهام بالشكر إلى الرئيس على دعمه وعلى العلاقة التي تربطه بأخيها.

دعم ترمب و«ماغا»

وأول من أمس (الاثنين)، أنفقت «ماغا»، وهي لجنة العمل السياسي الداعمة لترمب والجمهوريين المتحالفين معه -التي لم تنفق الكثير حتى الآن على مرشحي ترمب في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام- ما يقارب 830 ألف دولار على مكالمات هاتفية ورسائل نصية جماعية لدعم غراهام، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس». وبعد فقدان أحد أبرز المدافعين عن مصالح مجلس الشيوخ بوفاة ليندسي غراهام، سعى ترمب إلى لعب دور في اختيار خليفته.

السيناتورة الأميركية دارلين غراهام تتحدث بعد الفوز بترشيح الحزب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

وأشاد ترمب باختيار دارلين غراهام لتكون بديلة مؤقتة لشقيقها، واصفاً إياه بأنه «تكريم رائع». كما حثها على الترشح في الانتخابات التمهيدية الخاصة، وأعلن دعمه لها قبل أن تُعلن ترشحها رسمياً.

والجمعة في ميرتل بيتش، كرر ترمب هذا الموقف أمام حشد من آلاف الأشخاص، مشجعاً إياهم على التصويت لغراهام للحفاظ على التخفيضات الضريبية، من بين أمور أخرى، وقال: «أريد أن يحدث ذلك. حظاً موفقاً يا دارلين». وأفادت «أسوشييتد برس» بأن ترمب يسعى إلى تكوين حليف آخر يساعده في تمرير أجندته في مجلس الشيوخ بدعمه لغراهام، وطوال حملتها الانتخابية القصيرة، فعلت غراهام ذلك تماماً. فقد أكدت مراراً وتكراراً للناخبين عزمها على دعم مواقف ترمب السياسية، وكثيراً ما أشارت تحديداً إلى مشاركتها في رعاية مشروع قانون التصويت الذي أصبح أولوية رئيسية للرئيس.

تعثُّر في الرد على سؤال «الأمن القومي»

تعثرت غراهام في الإجابة عن سؤال حول السياسة الخارجية -وهي قضية محورية بالنسبة إلى شقيقها الراحل- عندما سُئلت عما إذا كانت للولايات المتحدة مصلحة أمنية قومية في تايوان وبحر الصين الجنوبي، وهو موضوع خلافي قديم بين الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء.

واجهت صعوبة في الإجابة قبل أن تعترف بأن «الأمن القومي ليس من اختصاصي» و«لستُ مطلعة على شؤون الأمن القومي».

تجنّبت غراهام الإجابة المباشرة، واكتفت بالإشارة إلى خبرة شقيقها الواسعة ورغبتها في التركيز على قضايا داخلية أكثر أهمية، مثل القدرة على تحمُّل التكاليف.

جدير بالذكر أنه لم يفز أي ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولاينا الجنوبية منذ عقود. وعندما ترشح ليندسي غراهام آخر مرة عام 2020، هزم منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، وكانت تلك الانتخابات الأغلى في تاريخ الولاية، ومن بين أغلى سباقات الكونغرس في تاريخ البلاد.

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