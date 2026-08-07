«ترمب 2028»: الرئيس الأميركي ينشر صوراً مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي عن «الولاية الثالثة»

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس، على منصة «تروث سوشيال»، صوراً بالذكاء الاصطناعي حملت شعار «ترمب 2028»، في إشارة إلى ولاية رئاسية ثالثة رغم أن الدستور يحظر ذلك وكانت تجمعه بشخصيات تاريخية أميركية بارزة.

صورة نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال»

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ظهر ترمب بزي عسكري كامل إلى جانب الجنرالين جورج باتون ودوغلاس ماك آرثر، اللذين شاركا في الحرب العالمية الثانية، وكذلك إلى جانب أسلافه المشهورين الذين شغلوا منصب الرئاسة في البيت الأبيض، وفي إحدى الصور، بدا الرؤساء ترمب وأبراهام لينكولن وجورج واشنطن وهم يوقعون معاً على خريطة للولايات المتحدة.

وتضمنت صورة أخرى لترمب وهو يقف ويضحك إلى جانب الرئيس الراحل جون كينيدي في منتجع «كامب ديفيد».

ولطالما تحدث ترمب علناً أو مازحاً عن احتمالية خوض ولاية ثالثة، بما في ذلك ارتداؤه قبعة كُتب عليها «ترمب 2028» خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، رغم أنه صرح أيضاً بأنه يدرك عدم إمكانية ترشحه.

وفي المكتب البيضاوي قال ترمب الخميس: «سنستحوذ على نسبة كبيرة من قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية بحلول الوقت الذي أغادر فيه منصبي، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. من يدري؟ لكن الأمر قد يحدث بسرعة أيضاً. يقولون عامان ونصف. العام سنرى ما سيحدث».

صورة نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال»

وفي المحادثة ذاتها مع الصحافيين، تحدث عن آرائه بشأن الحملة الانتخابية المحتملة لنائبه جي دي فانس عام 2028، واصفاً الوقت الحالي بأنه «مبكر جداً» لإعلان تأييده لأي مرشح.

ومع ذلك، أفادت تقارير بأنه أبلغ مانحين جمهوريين في جلسات خاصة بأنه يفضل فانس لانتخابات عام 2028.

وأدلى حلفاء ترمب بتصريحات متباينة حول احتمالية ترشحه في عام 2028، إذ قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين العام الماضي: «لقد كانت مسيرة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يدرك، وقد ناقشنا معاً، القيود التي يفرضها الدستور».

صورة نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال»

وصرح ستيف بانون، مقدم البرامج الصوتية (بودكاست) والمستشار السابق لدونالد ترمب، بوجود «خطة» قد تتيح لترمب السعي لتولي المنصب الرئاسي مجدداً.

وقال بانون لمجلة «الإيكونوميست» في مقابلة مصورة: «سيحصل على ولاية ثالثة. سيكون ترمب رئيساً في عام 2028، وعلى الناس أن يتقبلوا هذا الأمر».

وكان ترمب قد أقر في شهر أكتوبر بأنه لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة، واصفاً ذلك بأنه «أمر مؤسف».

واتهم منتقدون ترمب بتبني نزعات استبدادية من خلال ممارسات عدة، شملت التضييق على الصحافة، وتعليق لافتات ضخمة تحمل صورته لتغطي لافتات الهيئات الحكومية في واشنطن.