«آيس» تقتل مهاجراً بالخطأ في ماين بعد آخر في تكساس

أطلق عنصر من دائرة الهجرة والجمارك «آيس» الأميركية النار على سائق سيارة في ولاية ماين، مما أدى إلى مقتله، بعد أقل من أسبوع على مقتل رجل آخر في تكساس برصاص هذه القوة الفيدرالية، وفي تاسع حال وفاة منذ بدأ الرئيس دونالد ترمب حملته على الهجرة.

وحددت منظمات حقوق المهاجرين هوية الرجل الذي قتل في بيدفورد، ماين، بأنه شاب كولومبي يبلغ من العمر 26 عاماً. وأفادت السفارة الكولومبية في واشنطن أنها على اتصال بالسلطات الأميركية بشأن وفاة المواطن الكولومبي، قائلة إنها «تقدم المساعدة القنصلية اللازمة لعائلته».

وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي تقع «آيس» ضمن مسؤولياتها، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصرها كانوا يراقبون عنواناً لشخص صدر بحقه أمر ترحيل نهائي من البلاد. وأضافت أنه عندما حاول عملاء «آيس» إيقاف سيارة يقودها شخص قادم من ذلك العنوان، «حاولت السيارة الفرار من المكان، وخوفاً على السلامة العامة، أطلق أحد الضباط النار».

وقبل البيان الموجز الذي أصدرته «آيس» في شأن الحادث، صرّح السيناتور المستقل عن الولاية أنغوس كينغ بأن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أخبره بأن الضابط أطلق النار بعدما حاول الرجل استخدام سيارته كسلاح ضد عملاء «آيس» في مدينة بيدفورد. وأضاف أن العملاء المعنيين لم يكونوا يرتدون كاميرات مثبتة على أجسادهم.

احتجاجات ضد «آيس»

عند سؤاله عبر شبكة «سي إن إن» للتلفزيون عن التصريحات المتضاربة، قال السيناتور كينغ إن هذا هو جوهر التحقيق. وتساءل: «هل حاول هذا الشاب بالفعل دهس أحد عملاء دائرة الهجرة والجمارك، أم أنه كان يُعرض حياة الآخرين للخطر في الشارع؟ هل كان هناك توقع معقول لحدوث أذى جسدي أو استخدام القوة المميتة لتبرير إطلاق النار؟». ونقل عن مولين أيضاً أن الضباط كانوا في بيدفورد لتنفيذ أمر اعتقال، ولكن ليس في حقّ الشخص الذي أُطلق عليه النار.

لقطة من شريط فيديو لشخص يُعتقد أنه ضابط من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية «آيس» عند التقاطع الذي شهد إطلاق النار في بيدفورد - ماين (رويترز)

كذلك، نسبت السيناتورة الجمهورية عن ماين سوزان كولينز لمولين أن مكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي يُجري تحقيقاً بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».

وقال مكتب وزارة العدل في ماين، الذي يُجري تحقيقاً أيضاً، إن الإفادات الأولية تشير إلى أن سائق السيارة كان يحاول الفرار باتجاه الضابط، علماً أن الأخير أوقف عن العمل.

وأفاد الشاهد دانيال بوشيه أنه سمع السائق يقول: «حاولت التوقف». وأضاف أنه نظر من نافذة شقته في الطابق الثالث بعد سماعه صوت إطلاق النار، ورأى سيارة صغيرة «انعطفت 90 درجة نحو الرصيف» وخلفها سيارة دفع رباعي. وأضاف أن السائق أصيب، وبدأت السيارة بالتحرك في الشارع حتى اصطدمت بها سيارة الدفع الرباعي. وقال بصوت مخنوق: «كان وجهه ملطخاً بالدماء، ورأسه كذلك. سمعت الضحية بوضوح يقول: حاولت التوقف». وأكد أنه رأى ضابطاً من «آيس» يُحضر حقيبة إسعافات أولية إلى مكان الرجل قبل وصول سيارة الإسعاف والإطفاء. وذكر بوشيه أن الضابط قال: «كنت منفعلاً، فأطلقتُ عليه النار، فنظر إلي وقال: حاول دهسي، أو ما شابه ذلك. لا أتذكر كلماته بالضبط».

غضب حقوقي

وأفاد ناشطون بأن الرجل كان مصرحاً له بالعمل في الولايات المتحدة. وقالت مجموعتان حقوقيتان - ائتلاف حقوق المهاجرين في ولاية مين ومنظمة «بريزنتي!» - إن الرجل الذي قُتل كان لديه إذن عمل.

وتجمّع متظاهرون مناهضون لـ«آيس» قرب موقع الحادث في بيدفورد مساء الاثنين، رافعين لافتات يطالبون فيها بإلغاء دائرة «آيس». وقال رئيس مجلس نواب الولاية الديمقراطي راين فيكتو: «سنظل دائماً مدينة للمهاجرين». كذلك، تظاهر عدد قليل من مؤيدي «آيس» ومؤيدي ترمب على الجانب الآخر من الشارع.

وجاء الحادث في سياق تصعيد حملة ترمب على الهجرة. وهو يلي حادثاً آخر وقع في 7 يوليو (تموز) الماضي، حين أطلق ضابط من «آيس» النار على لورينزو سالغادو أراوخو (52 عاماً) في هيوستن، مما أدى إلى مقتله.

تأتي حوادث إطلاق النار هذه في خضم سعي إدارة ترمب لتنفيذ برنامجها للترحيل الجماعي. وخلال فترة الأيام الخمسة في نهاية يونيو (حزيران)، قبضت «آيس» على أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقبضت السلطات على مئات الأشخاص في ماين منذ عودة ترمب. وكان لمكتب «آيس» وجود مكثف في ماين في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى احتجاجات. وصرح مسؤولو الهجرة لاحقاً في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بأنهم أوقفوا «العمليات المكثفة» في ماين بعد مئات الاعتقالات.

وتُظهر سجلات المحاكم أنه في حين أن بعض المعتقلين مدانون بجنايات، فإن آخرين لديهم إجراءات هجرة لم تُحسم أو اعتقلوا ولكن لم يُدانوا قط.