حكم قضائي يلزم ترمب بدفع 5.8 ملايين دولار في قضية الاعتداء على كاتبة

أمر قاضٍ أميركي بدفع 5.8 ملايين دولار لإي جين كارول، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتدى عليها جنسياً وشهّر بها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأصدر قاضٍ فيدرالي، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بدفع مبلغ 5.8 مليون دولار أميركي للكاتبة، وهو المبلغ الذي حُدد لها بعد أن خلصت هيئة محلفين، قبل ثلاث سنوات، إلى أن ترمب اعتدى عليها جنسياً عام 1996 قبل توليه الرئاسة، وشوه سمعتها بعد أن كشفت عن الاعتداء علناً.

وأصدر القاضي لويس أ. كابلان أمراً يقضي بدفع المبلغ إلى كارول، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة منذ صدور الحكم.

وكان محامو كارول قد طلبوا صرف المبلغ بعد أن رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في استئناف الحكم المدني الصادر عام 2023.

وقد استأنف ترمب هجماته ضد كارول في الوقت الذي كان محاموه يدرسون فيه طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.

وأصدرت هيئة المحلفين حكمها في محاكمة لم يحضرها ترمب، وذلك بعد أن أدلت كارول بشهادتها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي منه بأحد متاجر مانهاتن الفاخرة، إثر لقاء وديّ بينهما تحوّل إلى عنف.

وتحدثت كارول، البالغة من العمر 82 عاماً، عن الاعتداء علناً لأول مرة عام 2019 في مذكراتها، خلال فترة رئاسة ترمب. وأصرّ ترمب مراراً وتكراراً على أنه لم يكن يعرف كارول قط، كما اتهمها بمحاولة بيع الكتب على حسابه، وبأن لديها دوافع سياسية.