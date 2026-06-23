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العالم الولايات المتحدة​

«إف بي آي» يعتقل رجلين إضافيين في مخطط هجوم على فعالية بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أثناء توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أثناء توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية (أ.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
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«إف بي آي» يعتقل رجلين إضافيين في مخطط هجوم على فعالية بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أثناء توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أثناء توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية (أ.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس (الاثنين)، أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اعتقل رجلين إضافيين على خلفية مخطط مزعوم لاستهداف فعالية لبطولة القتال النهائي أقيمت في البيت الأبيض تزامناً مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضافت الوزارة أن الرجلين يواجهان اتهامات بالتآمر على القتل، حيث ألقي القبض على أحدهما يوم الجمعة، والآخر يوم الأحد، ومثلا أمام المحكمة للمرة الأولى يوم الاثنين.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم آخرين على صلة بالمخطط المزعوم الذي استهدف الفعالية المقامة خارج البيت الأبيض في 14 يونيو (حزيران)، ومن بين التهم الموجهة إليهم التآمر على القتل.

ويقول الادعاء إن المتهمين خططوا أيضاً لاستهداف مسؤولين في الإدارة الأميركية، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الوزارة في بيان الأسبوع الماضي إن المتآمرين خططوا لاستخدام طائرات مسيرة مزودة بمتفجرات داخل وحول فعالية «الحرية 250» التابعة لبطولة القتال النهائي، بهدف إجبار الحضور على الإخلاء، ثم نشر قناصة لاستهداف «أهداف عالية القيمة» وسط الحشود الفارة.

وكتب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل على منصة «إكس» الأسبوع الماضي أن المكتب وشركاءه من أجهزة إنفاذ القانون رصدوا «تهديداً محتملاً» للفعالية في 10 يونيو (حزيران)، مؤكداً أن الهجوم المزعوم أحبط في نهاية المطاف من خلال تنفيذ الاعتقالات.

ويعرف ترمب بشغفه ببطولة القتال النهائي، وهي أكبر منظمة احترافية للفنون القتالية المختلطة، وهي رياضة تجمع بين تقنيات الملاكمة، والكيك بوكسينغ، والمصارعة، والكاراتيه، والجوجيتسو.

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دونالد ترمب البيت الأبيض أميركا

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«العدل» الأميركية تحقق مع مقهى رفض دخول نائب مؤيد لإسرائيل

النائب الأميركي المؤيد لإسرائيل دان غولدمان (أ.ف.ب)
النائب الأميركي المؤيد لإسرائيل دان غولدمان (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«العدل» الأميركية تحقق مع مقهى رفض دخول نائب مؤيد لإسرائيل

النائب الأميركي المؤيد لإسرائيل دان غولدمان (أ.ف.ب)
النائب الأميركي المؤيد لإسرائيل دان غولدمان (أ.ف.ب)

قالت وزارة العدل الأميركية يوم الاثنين إنها فتحت تحقيقا بشأن سلسلة صغيرة من المقاهي في مدينة نيويورك كانت قد نشرت على الإنترنت أنها كانت سترفض دخول النائب الأميركي المؤيد لإسرائيل دان غولدمان لو أنها تعرفت عليه خلال زيارة في مطلع الأسبوع.

وقالت هارميت ديلون، مساعدة وزير العدل، عبر منصة إكس «فتح قطاع الحقوق المدنية بالوزارة تحقيقا وسيتخذ إجراءات تنفيذية إذا لزم الأمر». وأضافت «يحظر القانون الاتحادي على الأماكن العامة مثل المقاهي التمييز ضد الزبائن على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن غولدمان، وهو عضو في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، زار مقهى بوتيكا كوفي في ويليامزبرغ في بروكلين خارج دائرته الانتخابية برفقة ابنته (سبعة أعوام) يوم الأحد. وقالت سلسلة المقاهي عبر إنستغرام «نرى أنك توقفت عند متجرنا اليوم لتناول القهوة».

وقال غولدمان إنه ذهب إلى هناك حتى تتمكن ابنته من استخدام دورة المياه، وإنه اشترى فنجان قهوة لشكر الموظفين على السماح لها بذلك. ولكن سلسلة المقاهي قالت «نحن لا نخدم العنصريين أو الفاشيين أو من يكرهون المثليين أو من يتيحون الإبادة الجماعية أو أي شخص مثل هؤلاء... من المؤسف أننا لم نتعرف عليك على الفور، وإلا لكنا رفضنا دخولك. لا تأت أبدا إلى بوتيكا».

ولم يعد منشور المقهى مرئيا يوم الاثنين. ويبدو أنه تم تعطيل حسابه على إنستغرام. ويحظى غولدمان بتأييد حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وسيخوض الانتخابات التمهيدية في 23 يونيو (حزيران) أمام براد لاندر المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك المدعوم من رئيس البلدية زهران ممداني. ولاندر وغولدمان يهوديان.

ووصف عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية، واستمر الهجوم لأكثر من عامين وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة جوع وشرد جميع سكان غزة داخليا. وتصف إسرائيل أفعالها بأنها دفاع عن النفس في أعقاب هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين كرهائن.

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إسرائيل أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترامب ينتقد ستارمر بعد استقالته: «أضر بنفسه كثيرا»

مؤتمر صحافي مشترك لترمب وستارمر في تشيكرز يوم 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
مؤتمر صحافي مشترك لترمب وستارمر في تشيكرز يوم 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ترامب ينتقد ستارمر بعد استقالته: «أضر بنفسه كثيرا»

مؤتمر صحافي مشترك لترمب وستارمر في تشيكرز يوم 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
مؤتمر صحافي مشترك لترمب وستارمر في تشيكرز يوم 18 سبتمبر 2025 (رويترز)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه «أضر بنفسه كثيرا» بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض «أعتقد أنه رجل لطيف»، قبل أن يتهم ستارمر بسوء إدارة سياسة الطاقة البريطانية من خلال عدم استغلال نفط بحر الشمال والسماح ب«إنشاء طواحين هواء في كل مكان». أضاف ترمب «تستورد المملكة المتحدة جزءا كبيرا من طاقتها. هل تعلمون من أين؟ من النروج. هل تعلمون من أين تحصل النروج على نفطها؟ من بحر الشمال».

أضاف «المملكة المتحدة تمتلك حصة أكبر بكثير في بحر الشمال، لكنهم لا يريدون استغلاله لأسباب بيئية». وقال ترمب الذي كان قد توقع رحيل ستارمر في منشور له على تروث سوشال، إن الزعيم البريطاني «صديق لي نوعا ما»، لكنه اشار إلى أنه لم يكن متعاونا بما فيه الكفاية مع الولايات المتحدة في حلف الناتو والحرب ضد إيران.

وتصادم الزعيمان بشأن استخدام قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص لشن ضربات على إيران، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن خيبة أمله من تأخر بريطانيا في الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام القاعدة.

تابع ترمب «قال إنه لا يمكننا استخدام الجزيرة للهبوط. كانت هذه سابقة»، لافتا إلى أن ستارمر تراجع في النهاية، لكن ذلك «كان خطوة خاطئة» أضرت به بشدة. وقال «أتمنى له التوفيق»، مضيفا «كانت لديه مشكلتان: الطاقة والهجرة -- والجريمة (...) بالنسبة للطاقة والهجرة، لقد سبب لنفسه ضررا بالغا».

وأعلن ستارمر الاثنين أنه سيستقيل من زعامة حزب العمال بعد أشهر من ضغط نواب الحزب عليه وتراجع سلطته عقب نتائج مخيبة في الانتخابات المحلية والإقليمية. ومن المتوقع أن يخلفه السياسي المخضرم في حزب العمال آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، ما قد يجعله سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد.

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دونالد ترمب كير ستارمر أميركا بريطانيا
العالم الولايات المتحدة​

إصابة أربعة من خفر السواحل الأميركي بتحطم مروحية في ألاسكا

حطام مروحية أميركية في ألاسكا (أرشيفية)
حطام مروحية أميركية في ألاسكا (أرشيفية)
  • ألاسكا: «الشرق الأوسط»
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  • ألاسكا: «الشرق الأوسط»
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إصابة أربعة من خفر السواحل الأميركي بتحطم مروحية في ألاسكا

حطام مروحية أميركية في ألاسكا (أرشيفية)
حطام مروحية أميركية في ألاسكا (أرشيفية)

تحطمت مروحية تابعة لخفر السواحل في ولاية ألاسكا يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة جميع أفراد طاقمها الأربعة.

وتحطمت المروحية من طراز «إم إتش60- جايهوك» بالقرب من جبل هاربور في مدينة سيتكا، من دون تسجيل أي وفيات. وقال خفر السواحل في بيان إن فرق الإنقاذ وصلت نحو الساعة 11 صباحا، أي بعد حوالي ساعة من وقوع الحادث، ونقلت أفراد الطاقم الأربعة إلى مركز «ماونت إدجكومب» الطبي. ولم تتضح على الفور مدى خطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

وقال خفر السواحل في منشور على منصة «إكس»: «إن سلامة أفراد طاقمنا ورفاهيتهم وإنقاذهم تمثل أولويتنا المطلقة والفورية». وقالت ضابطة الصف آشلي مورفي إن الحادث وقع خلال رحلة تدريبية روتينية. وأضاف خفر السواحل أنه سيفتح تحقيقا في الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم غير معروفة حتى الآن.

وجاء تحطم هذه المروحية عقب سلسلة من ثلاث حوادث طيران كبرى شهدها هذا الشهر.

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تحطم مروحية أميركا