ترمب: سنسيطر على النفط الإيراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة الليلة" وستسيطر قريباً على البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز وأسواقهما في هذا البلد.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "في وقت ليس ببعيد بالمستقبل، سنستولي على جزيرة خرج، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وسنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز لديهم، كما فعلنا مع فنزويلا".
وكانت القيادة المركزية الأميركية، أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، نهاية جولة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال ليل الأربعاء- الخميس، ووصفت تلك الأهداف بإنها كانت تشكل خطراً على القوات الأميركية وعلى الملاحة في مضيق هرمز.
ومباشرة بعد استئناف واشنطن لهجماتها على إيران، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا (مقر خاتم الأنبياء) في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، ومن بينها ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.