ترمب: لا أرغب في لقاء مجتبى خامنئي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب.

وصرح، للصحافيين في المكتب البيضاوي، قائلاً: «بإمكاننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أن بمقدورهم منْعنا لو أردنا ذلك، لكن ليس هناك ما يدعو للقيام بذلك؛ فالكمية مدفونة».

وأضاف أنه لا يرغب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي،

لكنه أكد أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن المحتمل أن يجتمعا. وتابع قائلاً: «إذا حدث ذلك، فسأكون محترماً».

وأوضح أن أميركا ستنتصر «عسكرياً أو عبر اتفاق»، منوهاً بأن أهم نقاط الاتفاق هي أن مضيق هرمز «سيُفتح فوراً».

وعن لبنان قال إنه يعتقد أن تقدماً يجري إحرازه بين إسرائيل

ولبنان

، وأن لبنان

يستحق أن ينعم بالسلام

.

وأضاف أنه تحدّث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «وقد تحدثتُ، بالفعل، مع (حزب الله) بشأن هذا الأمر... وأعتقد أن هناك تقدماً يُحرَز. كما تعلمون، الأمر مستمر منذ فترة طويلة».