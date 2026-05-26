«كل شيء ⁠على ما ⁠يرام»... ترمب يخضع للفحص الطبي الثالث خلال 13 شهراً

قال الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ​ترمب اليوم ‌الثلاثاء ⁠إنه ​خضع ⁠لفحوص ⁠طبية ‌دورية ‌في ​مركز ‌والتر ريد ‌الطبي العسكري ‌الوطني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأوضح ترمب: «انتهيت للتو من الفحص الطبي الدوري الذي يُجرى كل 6 أشهر في مركز والتر ريد الطبي العسكري». وأضاف: «كل شيء ⁠على ما ⁠يرام».

ويعدُّ ذلك ثالث فحص طبي يخضع له خلال 13 شهراً.

وأفاد البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، إن ترمب سيخضع «لفحوصات طبية دورية ومتعلقة بالأسنان، ضمن نظام رعايته الصحي الوقائي الدوري».

وكان الطبيب شون باربابيلا قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنَّ ترمب لديه قلب وجهاز وعائي لشخص يبلغ من العمر 65 عاماً على الرغم من أنَّه يبلغ من العمل 79 عاماً، وذلك بعد ما وصفه الرئيس بـ«الفحص الطبي نصف السنوي».

يُشار إلى أنَّ الرؤساء الأميركيين عادة ما ينشرون معلومات بشأن صحتهم، على الرغم من أنَّهم غير ملزمين قانونياً بالقيام بذلك، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وصار ترمب، المولود في 14 يونيو (حزيران)، الرئيس الأكبر سناً لدى تولِّي المنصب ‌عندما بدأ ولايته ‌الثانية في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويحرص ترمب على ​ممارسة ‌رياضة ⁠الغولف بانتظام، ​لكنه ⁠مزح بشأن محدودية نشاطه البدني خلال فعالية أُقيمت في الآونة الأخيرة في المكتب البيضاوي، عندما قال وزير الصحة روبرت إف. كيندي جونيور إن الرئيس يمشي 14.5 كيلومتر في كل مرة يذهب فيها لممارسة الغولف. وردَّ ترمب قائلاً: «عندما لا أستخدم العربة».

ويقول طبيب البيت الأبيض، شون باربابيلا، إنَّ ترمب يستخدم كريماً شائعاً «علاجاً وقائيّاً للجلد»؛ لمعالجة الطفح الجلدي في الرقبة، من دون الكشف عن تفاصيل الحالة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبعد نشر صور ساقَي الرئيس ⁠ويديه في يوليو (تموز) الماضي، قال باربابيلا في رسالة ‌إنَّ الأسباب غير خطيرة، ولا توجد مؤشرات ‌على تجلط في الأوردة العميقة أو أمراض في الشرايين.

وقالت ​المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ‌ليفيت، للصحافيين إنَّ تورم ساق ترمب ناتج عن حالة وريدية «شائعة»، مضيفة أنَّ ‌الكدمات في يده تعود إلى مصافحته لأعداد كبيرة من الأشخاص، وفق قولها.

تظهر بالصورة قدم الرئيس ترمب اليسرى وكاحله المتورم خلال جلوسه في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء 16 يوليو 2025 (أرشيفية - أ.ب)

وقال ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنَّه خضع لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي في الشهر نفسه. وأحجم البيت الأبيض حينها عن تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الفحص. واكتفت ليفيت بالقول إنَّ الفحص يشير إلى «صحة ‌بدنية ممتازة» لترمب. وذكر الرئيس لاحقاً للصحافيين أنَّه خضع للتصوير ضمن تقييم طبي ثانٍ. وأضاف: «إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي إجراء روتيني للغاية. ماذا، ⁠هل تعتقدون ⁠أنني لا ينبغي لي إجراؤه؟ كثيرون يخضعون له... لقد أجريتُ التصوير. وقال الطبيب إنها أفضل نتيجة رآها في حياته بصفته طبيباً». وأشار خبراء إلى أنَّ التصوير بالرنين المغناطيسي لا يدخل عادة ضمن الفحص الطبي الشامل الروتيني، وعادة ما يتم وصفه للحصول على صور تفصيلية للجسم.

وفي مذكرة بعد الفحص الثاني، قال باربابيلا: «اتضح أنَّ عمر قلب الرئيس، وهو مؤشر معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط لكهربائية القلب، أصغر بنحو 14 عاماً من عمره الزمني».

وأثار ترمب تساؤلات بعدما بدا وكأنه يغفو خلال اجتماعات عدة، بينها جلسة مع أعضاء حكومته. وسخر ترمب حيال هذا الأمر في فبراير (شباط) قائلاً: «قال البعض إنني أغمضت عيني. كان الأمر مملاً ​للغاية. لم أنم، بل أغمضت ​عيني فقط لأنني أردت الخروج من هنا بأسرع وقت ممكن». وجرى تشخيص بايدن العام الماضي بنوع «عدواني» من سرطان البروستاتا امتد إلى عظامه، وخضع لعلاج إشعاعي.