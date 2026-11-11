روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شخصين وصفهما بأنهما عميلان لأجهزة المخابرات البولندية بتهمة جمع معلومات عن منشآت عسكرية في منطقة كالينينغراد بغرب روسيا.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إنه حذَّر سبعة مواطنين بولنديين وثلاثة مواطنين روسيين بسبب ما ذكر أنها اتصالات لهم مع أجهزة أمن بولندية.

ومنطقة كالينينغراد جيب روسي على بحر البلطيق يحدّ بولندا وليتوانيا، وكانت في بعض الأحيان بؤرة توتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.