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العالم أوروبا

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
TT
TT

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شخصين وصفهما بأنهما عميلان لأجهزة المخابرات البولندية بتهمة جمع معلومات عن منشآت عسكرية في منطقة كالينينغراد بغرب روسيا.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إنه حذَّر سبعة مواطنين بولنديين وثلاثة مواطنين روسيين بسبب ما ذكر أنها اتصالات لهم مع أجهزة أمن بولندية.

ومنطقة كالينينغراد جيب روسي على بحر البلطيق يحدّ بولندا وليتوانيا، وكانت في بعض الأحيان بؤرة توتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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العالم أوروبا

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
TT
TT

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شخصين وصفهما بأنهما عميلان لأجهزة المخابرات البولندية بتهمة جمع معلومات عن منشآت عسكرية في منطقة كالينينغراد بغرب روسيا.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إنه حذَّر سبعة مواطنين بولنديين وثلاثة مواطنين روسيين بسبب ما ذكر أنها اتصالات لهم مع أجهزة أمن بولندية.

ومنطقة كالينينغراد جيب روسي على بحر البلطيق يحدّ بولندا وليتوانيا، وكانت في بعض الأحيان بؤرة توتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

مواضيع
أخبار روسيا بولندا روسيا
العالم أوروبا

هجوم بمسيّرات يتسبب باندلاع حريق في ميناء نفطي روسي رئيسي

تصاعد أعمدة الدخان إثر حرائق بمصفاة للنفط بموسكو عقب ما وصفته السلطات بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
تصاعد أعمدة الدخان إثر حرائق بمصفاة للنفط بموسكو عقب ما وصفته السلطات بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

هجوم بمسيّرات يتسبب باندلاع حريق في ميناء نفطي روسي رئيسي

تصاعد أعمدة الدخان إثر حرائق بمصفاة للنفط بموسكو عقب ما وصفته السلطات بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
تصاعد أعمدة الدخان إثر حرائق بمصفاة للنفط بموسكو عقب ما وصفته السلطات بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية (أرشيفية - رويترز)

تسبب هجوم بطائرات مسيّرة باندلاع حريق في ميناء «أوست-لوغا» الروسي المطل على بحر البلطيق، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي الأربعاء.

وكتب ألكسندر دروزدينكو، حاكم مقاطعة لينينغراد، على «تلغرام» أن «هجوماً بمسيّرات استهدف منطقة ميناء «أوست-لوغا» ما أدى إلى نشوب حريق»، مشيراً إلى الميناء الذي يعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الروسية في الغرب، والذي تعرض مراراً لهجمات أوكرانية.

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العالم أوروبا

زيلينسكي: سعيد بالرسائل الأميركية عن جهود إنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن يوم أمس الثلاثاء (ا.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن يوم أمس الثلاثاء (ا.ب)
TT
TT

زيلينسكي: سعيد بالرسائل الأميركية عن جهود إنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن يوم أمس الثلاثاء (ا.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن يوم أمس الثلاثاء (ا.ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا وروسيا تجريان محادثات بشأن تبادل واسع النطاق للأسرى.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في الدنمارك، أن التبادل المحتمل قد يشمل ما بين ألف و1500 أسير حرب. ويزور زيلينسكي الدنمارك لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن وقادة آخرين من دول الشمال الأوروبي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: «أجرينا مناقشة مفصلة بشأن الدبلوماسية والاستعدادات للخطوات المقبلة، وأطلعتهم على مفاوضات اليوم (الثلاثاء) في أبوظبي». وأضاف: «وموقفنا المشترك واضح: يجب أن تكون أوروبا حاضرة بالتأكيد على طاولة المفاوضات».

وأوضح أنه سعيد للغاية بالرسائل الواردة إليه من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى تسوية للحرب الدائرة مع روسيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زيلينسكي للصحافيين بعد يوم من المحادثات مع قادة دول الشمال الأوروبي في الدنمارك، في الوقت الذي اختُتم فيه اليوم الأول من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي بقيادة واشنطن.

وقال زيلينسكي، ردًا على سؤال عن الرسائل التي تلقاها من مبعوثي الرئاسة الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف: «أرى تغييرات. وأنا سعيد للغاية بما أسمعه».

ويحرص زيلينسكي على تهدئة العلاقات التي غالبًا ما كانت متوترة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا سيما بعد اجتماع عُقد في المكتب البيضاوي في فبراير (شباط) 2025، واتهمه ترمب خلاله بعدم الامتنان.

والمحادثات التي تستضيفها أبوظبي هي أول مناقشات ثلاثية تُعقد منذ فبراير (شباط). ووصف زيلينسكي اليوم الأول بأنه بناء وموضوعي.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي، في أحدث تصريحاته، إن جدول أعمال محادثات أبوظبي تضمن صياغة هيكل أمني جديد لأوروبا، وهي فكرة طرحها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من اليوم.

وقال زيلينسكي إن الفكرة «صعبة جدًا». وأضاف: «جميعنا حذرون جدًا بشأن هذا الموضوع لأن لا أحد يفهم حقًا بنسبة 100 بالمئة ما يريدونه. أعتقد أننا نفهم، لكن لم يرَ أحد الوثائق، وما ناقشه الأميركيون مع الروس».

وأردف قائلًا إن الفكرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في عام 2021، وإن إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن كانت حذرة حيالها، لأن تسلسل الخطوات التي يجب اتخاذها أولًا أمر مهم.

وقال زيلينسكي: «الجميع مستعد للحوار. أولًا، وقف الحرب في أوكرانيا. ثانيًا، ضمانات أمنية لأوكرانيا. ثالثًا، ربما بعض الحوار بشأن مسألة الأمن في أوروبا، وفي العالم». وتابع: «هذا التسلسل مهم جدًا جدًا في هذه الحالة».

وفي وقت سابق، قال لافروف إن موسكو لن توافق على وقف فوري لإطلاق النار من دون معرفة ما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف أنه سيكون من الحكمة مناقشة الخطوط العريضة للبنية الأمنية المستقبلية في أوروبا أولًا، ثم وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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