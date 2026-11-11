الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي

تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين، إلى جانب تنامي التفاؤل حيال تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض العقد الأكثر تداولاً للألمنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 2.1 في المائة إلى 22 ألفاً و675 يواناً (3399.4 دولار) للطن، بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفق «رويترز».

في المقابل، ارتفع سعر الألمنيوم القياسي، لأجل 3 أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة إلى 3028.50 دولار للطن، بعدما سجل أدنى مستوى له في 3 أسابيع يوم الثلاثاء.

وحافظ الدولار الأميركي على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً ببيانات أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع صادرات الصين من الألمنيوم ومنتجاته بنسبة 18 في المائة إلى 5.9 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول).

وقال المحلل لدى شركة «ماريكس»، إد مير، إن بيانات التجارة الصينية شكلت ضغطاً على الأسعار، مضيفاً أنها تمثل «مساهمة لافتة في الإمدادات العالمية، في وقت كانت فيه هذه الإمدادات في أمسِّ الحاجة إليها».

في المقابل، أسهم تراجع مخزونات الألمنيوم في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن في زيادة علاوة العقود قصيرة الأجل، أو ما تُعرف بحالة «الباكورديشن»، مقارنة بالعقد القياسي لأجل 3 أشهر.

وأضاف مير: «لا بد من أن يحدث تغيير ما؛ فإما أن ترتفع الأسعار، وإما أن تتقلص الفجوة السعرية بين العقود. ومن الصعب في الوقت الراهن تحديد أي الاتجاهين سيسود».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، إنه أبلغ حلفاء بلاده في مجموعة الدول السبع بأن العقوبات الاقتصادية الأميركية والحصار البحري يحققان نتائج فعالة، إلى حد أن الرئيس دونالد ترمب لم يعد بحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن، ارتفع النحاس بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 0.9 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والنيكل بنسبة 0.8 في المائة، بينما تراجع القصدير بنسبة 0.2 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فانخفض النحاس بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.3 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.7 في المائة.