مقتل شرطي جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال إسبانيا

مقتل شرطي جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال إسبانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339769-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
عناصر من الشرطة الإسبانية يقفون خارج السفارة الأوكرانية في مدريد (رويترز)
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم (الثلاثاء) مقتل شرطي، وإصابة آخر بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة في أثناء استجابتهما لبلاغ إطلاق نار في مدينة أوفييدو بشمال إسبانيا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتبحث الشرطة عن مشتبه به فرَّ من المبنى السكني الذي عثرت فيه الشرطة على حقيبة ظهر تحتوي على القنبلة بعد تلقيها بلاغاً عن إطلاق نار.
وأفادت الشرطة بأن الحقيبة انفجرت في أثناء محاولة فريق تفكيك المتفجرات إخراجها من المبنى.
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كوثر وكيل (لندن)
طلاب يغلقون عشرات مدارس فرنسا في إطار الاحتجاجات لتحسين ظروف الدراسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339819-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
طلاب يغلقون عشرات مدارس فرنسا في إطار الاحتجاجات لتحسين ظروف الدراسة
طلاب ومعلمون وموظفون في قطاع التعليم يشاركون في احتجاج للمطالبة بتحسين الأوضاع المدرسية في نانت بفرنسا يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
سُجّلت بعض المناوشات والاضطرابات إثر إغلاق طلاب في فرنسا مداخل عشرات المدارس الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة التعليم، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة، ووصول الحوار مع السلطات إلى طريق مسدود، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتحوّلت احتجاجات التلاميذ التي تشهدها فرنسا منذ سبتمبر (أيلول) إلى مظاهرات أوسع ضد تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الأخيرة، تخللتها أحياناً أعمال عنف واتهامات للشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بوحشية.
يأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وفي وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ضغوطاً للحد من الديون، لا تملك الحكومة مساحة كبيرة للمناورة لإرضاء المحتجين عبر زيادة الإنفاق.
وذكرت وزارة التعليم أن 49 من مدارس البلاد الثانوية، البالغ عددها 3700، والمخصصة للتلاميذ من عمر 15 إلى 18 عاماً، أُغلقت مداخلها صباح الثلاثاء.
وكانت الأجواء مشحونة في مدينة شيل شرق منطقة باريس؛ حيث تعرّضت نائبة لرئيس البلدية للرش بالبنزين من قبل شاب أمام إحدى المدارس الثانوية، وقد جاءت لمحاولة القيام بوساطة بهدف استئناف الدروس.
أما في إكس أون بروفنس (جنوب شرقي البلاد)، فأتى حريق، يبدو أنه متعمد، على جزء من مدرسة ثانوية أوقفت فيها الدروس بانتظام منذ بداية التحركات الاحتجاجية. ولم يتم تأكيد حتى هذه المرحلة أي رابط بين الحادث والاحتجاجات.
وفي منطقة الرون (وسط شرق)، ما زالت 13 مدرسة ثانوية وجامعة ليون 2 مغلقة، مع استمرار الدروس عن بُعد، غير أن التوترات لا تزال قائمة مع تجمّعات أمام 7 مؤسسات في ساعات الصباح الأولى.
240 مصاباً خلال شهرين
وتجمّع نحو 200 متظاهر صباح الثلاثاء أمام أحد المعاهد في ليون؛ حيث أُصيب شابان بإصابات طفيفة إثر استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتم توقيف شخصين، وفق ما أعلنت المحافظة.
وفي رين (غرب)، بقيت جامعة رين 2 التي تُعد مركزاً رئيسياً للاحتجاجات الطلابية، وتدخّلت فيها الشرطة مساء الاثنين، مغلقة الثلاثاء في سياق «توتر شديد»، وفق ما أعلنت إدارة الكلية.
ووفقاً للحكومة الفرنسية، أُصيب 240 من موظفي وزارة التربية منذ بداية احتجاجات تلاميذ الثانويات في منتصف سبتمبر (أيلول).
وإلى جانب إغلاق المؤسسات التعليمية والدعوة إلى الإضراب في صفوف المعلمين، من المقرّر تنظيم مظاهرات في معظم المدن الكبرى في فرنسا خلال هذا «اليوم الجديد من الاحتجاجات»، بناءً على دعوة «التنسيقية النقابية» المشتركة.
وانطلقت المسيرة المقررة في باريس مع مشاركة ما بين 2000 و4 آلاف شخص، وفق تقديرات.
«لن نتراجع»
وتجمّع في ليون نحو 2000 شاب وأستاذ في الصباح في ساحة بعيدة عن مركز المدينة للمشاركة في مظاهرة مرخصة.
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، انطلق منذ الصباح موكب يضم نحو مائة شخص، نصفهم من طلاب الثانوية.
وشددت ماي لان (14 عاماً)، وهي تلميذة في الصف الثاني الثانوي: «لن نتراجع ما دُمنا لم نحصل على إجابة فعلية».
وتابعت أنه وحتى حتى الآن، لم تُقدّم الحكومة سوى «الفتات، مقارنة بما نطالب به».
وأعلنت الحكومة عن تدابير تشمل التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتوفير موارد مالية لدعم المدارس الأشد احتياجاً. لكن التلاميذ المحتجين يصرّون على أن ذلك لا يكفي.
كما عدّت النقابات أن الإجراءات الحكومية غير مرضية. ووصف أحد القياديين فيها، الاثنين، تعهّد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة تضاف إلى التعديل المعتاد المرتبط بالتضخم بأنه مجرّد «فتات».
ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتظاهر نحو 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا، في إطار الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة الخميس الماضي، وفق السلطات. وقدّرت النقابات عدد المشاركين بـ1.5 مليون.
قبل بحث الملفات... خلاف على قواعد الحوار في قمة ترمب وشي وبوتين المحتملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339797-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
قبل بحث الملفات... خلاف على قواعد الحوار في قمة ترمب وشي وبوتين المحتملة
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال اجتماع منظمة «بريكس» في نيودلهي بالهند (أ.ب)
تواجه القمة الثلاثية التي لم يؤكَّد عقدها بعد، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلافاً على قواعد انعقادها، حتى من قبل الدخول في ملفاتها الشائكة؛ فواشنطن تريد حواراً مفتوحاً يتيح طرح الحد من التسلح النووي، بينما تتمسك بكين بلقاء مضبوط سلفاً، ببيانات معدّة ونتائج متفق عليها. ويأتي ذلك بينما يستعد ترمب للتحرك دبلوماسياً بعد خسارة حزبه الانتخابات النصفية، بما يطرح تساؤلات عن تأثير حاجته إلى إنجاز خارجي في موقعه التفاوضي.
واللقاء المطروح على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لم يُحسم انعقاده. ونقلت وكالة «رويترز» عن ترمب توقعه الاجتماع بشي وبوتين، وطرح قضايا بينها نزع السلاح النووي، وإنهاء الحرب في إيران، بما يعكس اتساع الأجندة التي يتطلع إليها.
صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر قولها إن الصين تريد أن يقرأ القادة الثلاثة بيانات محضّرة، مع هامش محدود للنقاش، بينما تدفع الإدارة الأميركية نحو نقاش مباشر. ونقلت عن مسؤول صيني أن بكين مستعدة لاستضافة اللقاء إذا أنجز التحضير لجدول أعمال ونتيجة محددين، وإلا فإنها تفضّل اجتماعات ثنائية منفصلة.
ويخفي الخلاف الإجرائي تبايناً في أهداف المشاركين، حيث يريد ترمب إدخال الصين في محادثات الحد من التسلح النووي، بينما تخشى بكين أن تقيّدها ترتيبات ثلاثية عند مستوى أدنى من الترسانتين الأميركية والروسية. ورغم توسع ترسانتها السريع، فإنها ما زالت أصغر منهما، وهو ما يجعل المساواة في الالتزامات موضع اعتراض منها.
وتزداد أهمية المسألة بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأميركية ـ الروسية في فبراير (شباط) الماضي من دون بديل. وتتمسك واشنطن بأن يشمل اي اتفاق لاحق الصين، لكن الإصرار على صيغة ثلاثية يواجه خطر تعطيل الحوار إذا بقي الرفض الصيني قائماً.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، دعوته إلى مواصلة التفاوض الثنائي مع موسكو، ومحاولة إشراك بكين بصورة منفصلة إذا تعذر المسار المتعدد الأطراف. ويشير طرحه إلى أن إطلاق عملية تفاوضية واقعية قد يكون أكثر قابلية للتحقيق من اتفاق شامل بين القادة الثلاثة.
في المقابل، يسعى بوتين من هذا اللقاء إلى استثمار تقارب ترمب معه، وبمساعدة الصين، لدفع تسوية أوكرانية تلائم موسكو من دون مشاركة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب «وول ستريت جورنال». وهكذا تواجه القمة سؤالاً سابقاً على نتائجها: هل الأولوية لأوكرانيا، أم للتوازن النووي، أم لمقايضات أوسع؟
وتفسر هذه الحسابات حذر شي من النقاش غير المعدّ مسبقاً، وتنقل الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأميركي السابق كورت كامبل أن اللقاء ينطوي على مخاطر وعدم قابلية للتوقع بالنسبة إلى الرئيس الصيني، الذي يفضّل إدارة علاقاته بواشنطن وموسكو بشكل منفصل.
تضيف خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس بعداً جديداً إلى هذه الحسابات؛ ما قد يمثل انتكاسة سياسية لترمب قبيل اللقاء المحتمل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخسارة لا تعد ضعفاً تفاوضياً تلقائياً؛ فترمب سيجلس بصفته رئيس الولايات المتحدة، محتفظاً بقدرته على إدارة الدبلوماسية والمبادرة إلى تفاهمات. والأثر الأرجح للانتخابات يتعلق بكيفية قراءة شي وبوتين لحاجته السياسية إلى النجاح، ومدى ثقتهما بقدرته على تحويل الوعود إلى التزامات مستدامة.
وقد تفترض موسكو وبكين أن الرئيس بات أكثر استعجالاً للحصول على اتفاق يقدمه دليلاً على فاعليته الدولية؛ ما يدفعهما إلى التشدد طلباً لمكاسب إضافية. وفي المقابل، قد تدفعه هزيمة الجمهوريين إلى رفع سقف مطالبه، تجنباً لظهوره بمظهر من يعوض خسارته الداخلية بتنازلات خارجية. وقبل اختبار أثر الانتخابات على الاجتماع، يبقى الاختبار الأول هو الاتفاق على طبيعة المناقشات نفسها.
صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم أوميروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)
واشنطن تختبر رهانها على بوتين... وأوروبا تخشى ثمن السلام
صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم أوميروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)
تدخل واشنطن محادثات أبوظبي بتفاؤل حذر يتجاوز الرهان على استئناف التفاوض إلى اختبار سياسة التقارب مع موسكو؛ فهي تراهن على إمكانية أن تنجح الحوافز الأميركية في دفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو تسوية، وليس فقط منحه مكاسب من دون تغيير شروطه؟ وبينما يسعى البيت الأبيض إلى تحويل العودة إلى الطاولة إلى تقدم سياسي، يخشى الأوروبيون أن تتسع المفاوضات من إنهاء الحرب إلى إعادة ترتيب أمن القارة، وهم خارج قاعة الحوار الرئيسية.
أعلن ممثلو الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في بيان مشترك، الثلاثاء، عن التزامهم ببنية أمنية أوروبية قوية بعد الحرب، مشددين على أن أي اتفاق ينبغي أن يضمن وحدة أراضي أوكرانيا. وجاء في البيان الصادر عن ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا والأطراف الأوروبيين: «أكد المشاركون التزامهم المشترك ببنية وترتيبات أمنية أوروبية قوية بعد الحرب، وكانوا واضحين في أن ناتو (حلف شمال الأطلسي) قوياً، سيبقى أساسياً للدفاع الأوروبي الأطلسي المشترك».
موقع «أكسيوس» نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنهم يرون فرصة لتقليص الخلافات، بعد اتصالات مكثفة أجراها المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الطرفين، لكن التفاؤل يصطدم باستمرار الهجمات الروسية، ورفض بوتين وقف إطلاق النار، فضلاً عن فجوة لم تُردم بشأن الأراضي؛ ما يجعل اختبار النيات أقرب أهداف الجولة قبل الحديث عن اختراق.
وقال مسؤول أميركي في وقت سابق، الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا تبديان في أحاديث خاصة قدراً من المرونة بشأن احتمال تبادل أراضٍ قبل محادثات أبوظبي.
من جانبه، استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجولة بتأكيد أن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً. وقال ترمب: «أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء». وأضاف أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي «الكراهية الشديدة» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزاد: «أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريباً. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا». دعا كوشنر إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام. وقال كوشنر: «آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب، بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد، وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب»، لضمان «عقود، إن لم يكن قروناً، من السلام».
أعلن رئيس الوفد الأوكراني ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، رستم أوميروف، أن الهدف من هذه الجولة الجديدة من المحادثات هو التوصل إلى سلام دائم.
وأوضح أوميروف أن «أولوياتنا الرئيسية تتمثل في وقف الأعمال القتالية، وتوفير ضمانات أمنية موثوق بها لمرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية في أوكرانيا، واتخاذ تدابير إنسانية»، مشيراً إلى أن الهدف هو إحراز تقدم في هذه الملفات، وتقريب فرص التوصل إلى سلام.
حوافز تحت الاختبار
تستند المقاربة الأميركية إلى افتراض أن تحسين العلاقة مع الكرملين يفتح باباً عجزت الضغوط وحدها عن فتحه. وينقل الموقع أن ترمب وفريقه يأملون في استعداد روسي أكبر للتنازل، بعدما رفعت واشنطن العقوبات عن مبيعات الديزل الروسي، واتخذت خطوات أخرى رحبت بها موسكو. وقال مسؤول أميركي للموقع إن العلاقات التي بُنيت مع بوتين ستكون عاملاً أساسياً في المفاوضات.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتفاق الذي تورد موسكو بموجبه الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية بدأ بالفعل يؤتي ثماره، وأدى إلى انخفاض الأسعار. وأضاف لافروف في مقال نُشر، الثلاثاء، بصحيفة «كوميرسانت» الروسية أن موسكو تختلف عن الغرب في أنها لا تستخدم اقتصادها لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة الدول التي تعدها خصوماً أو منافسين.
غير أن استئناف الحوار لا يثبت في حد ذاته صحة هذا الرهان؛ فالفارق كبير بين إقناع موسكو بالمشاركة، وإقناعها بالتخلي عن مطالب تعدّها أساساً للتسوية. ومن هنا تصبح الجولة اختباراً لقدرة واشنطن على تحويل التقارب إلى تنازلات قابلة للقياس، بعدما قدمت حوافز اقتصادية وسياسية قبل التوصل إلى اتفاق.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أجرى ويتكوف وكوشنر اتصالات يومية، وأحياناً متكررة في اليوم نفسه، مع مسؤولين روس وأوكرانيين، وفق الموقع. ويقول مسؤولون أميركيون إن الطرفين أظهرا سراً بعض المرونة بشأن الأراضي، خلافاً لتصلبهما العلني، لكنهم لم يكشفوا مضمونها؛ ما يبقيها تقديراً أميركياً يحتاج إلى اختبار تفاوضي.
والهدف المباشر للمبعوثين هو تحديد القرارات الصعبة التي يتعين على بوتين وفولوديمير زيلينسكي اتخاذها. وقد يتوجهان بعد أبوظبي إلى موسكو وكييف، بما يوحي بأن الجولة تستهدف إعداد خيارات للقيادتين، أكثر مما تَعِد بإنتاج تسوية نهائية فوراً. وهذا يفسر أيضاً حرص المسؤولين على الجمع بين لغة الفرصة والتحفظ على حجم النتائج الممكنة.
الأمن قبل الأرض
في صلب الحسابات الأميركية ترابط بين الضمانات الأمنية والتنازلات الإقليمية. وبحسب «أكسيوس»، لا يتوقع المسؤولون اتفاقاً على الأراضي قبل التوصل إلى ضمانات أمنية، بينما تتمسك موسكو بكامل دونباس، وتريد كييف الاستناد إلى خطوط الجبهة الحالية.
وتعكس هذه المقاربة معضلة أوكرانية أساسية، وتطرح تحدياً في كيفية القبول بتسوية إقليمية من دون ضمان ألا تتحول الهدنة إلى فرصة لروسيا لإعادة بناء قواتها واستئناف الحرب؟ لذلك لا يكفي رسم خط للفصل، بل يتعين تحديد من يراقبه، وكيف تُرصد الخروقات، وما الذي يحدث إذا انهار الاتفاق.
وتراهن واشنطن على البناء على التقدم الذي أحرزه المسار العسكري في جولة فبراير (شباط) بشأن مراقبة وقف النار والترتيبات الأمنية، في مقابل جمود المسار السياسي آنذاك. لكن التقدم التقني لا يحسم الخلاف على الالتزامات، فآلية المراقبة تستطيع توثيق الانتهاك، بينما يحتاج ردعه إلى إرادة وقدرات وضمانات يثق بها الطرف الأوكراني.
وقد توفر أولويات كييف مجالاً لنتائج أضيق: تهدئة البحر الأسود، وتيسير صادرات الحبوب، ووقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية والمصافي الروسية قبل الشتاء. وتتيح تفاهمات كهذه، إذا تحققت ونُفذت، اختبار الالتزام المتبادل، من دون عدِّها بديلاً عن معالجة جوهر النزاع، كما قد تمنح المفاوضين أساساً عملياً لتبرير استمرار الحوار إذا بقي الخلاف الإقليمي مستعصياً.
أوروبا وقلق الصفقة
من جهة أخرى، تريد إدارة ترمب ما هو أبعد من أوكرانيا، عبر فتح مسار ثالث بين أوروبا وروسيا لتخفيف التوتر، ومنع النزاعات، غير أن قراءة واشنطن تتباين مع حلفائها، إذ بينما تريد تقديمها عنصراً يساعد على إنهاء الحرب، تخشى دول أوروبية أن يكرس الرواية الروسية التي تصور القارة تهديداً لأمن موسكو، ويفضي إلى إضعاف حلف «الناتو». ويؤكد المسؤولون الأميركيون، وفق «أكسيوس»، أن المبادرة لن تستبدل «الناتو» أو تنتقص من دوره، غير أن هذا التطمين لا يجيب وحده عن سؤال الأوروبيين: هل سيشاركون في صياغة الترتيبات التي تمس أمنهم، أم يُطلب منهم دعم تفاهمات تبلورت قبل انضمامهم؟
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاثنين: «لا يمكن إجراء أي نقاشات جادة حول الهيكل الأمني لأوروبا إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا». وأضافت: «يجب أن تتم هذه النقاشات في إطار مناسب، وبمشاركة حلفاء (الناتو) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص».
ومع أن دعوة مسؤولين أوروبيين وأطلسيين إلى مشاورات جانبية في أبوظبي تخفف فجوة التنسيق، لكنها لا تساوي المشاركة في التفاوض. ويأمل المبعوثان الأميركيان موافقة موسكو على حضور أوروبي في الجولة التالية، وهو أمل يكشف أن مسألة التمثيل نفسها ما زالت غير محسومة.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن الأوروبيين سيحضرون محادثات أوكرانيا وروسيا في أبوظبي، وإنه لا يمكن إجراء أي مناقشات مع روسيا حول أمن أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإحلال السلام. وذكر بارو لإذاعة «فرانس إنفو»: «ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالفعل في قاعة الاجتماعات».
وقال أوميروف، عبر تطبيق «تلغرام»: «عقد الاجتماع الأول بحضور ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف (الناتو) والمفوضية الأوروبية». وأضاف أوميروف أن الاجتماع شهد أيضاً حضور ويتكوف وكوشنر.