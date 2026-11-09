زيلينسكي ينسِّق مع الاتحاد الأوروبي قبيل محادثات مرتقبة مع روسيا

​أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل محادثات مع روسيا بوساطة أميركية مقررة هذا الأسبوع في أبوظبي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتكثف القوى الأوروبية جهودها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية للحرب الروسية على أوكرانيا منصفة لكييف، وتجنُّب تقديم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لموسكو من دون التشاور مع الأوروبيين.

وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس»: «نسَّقت وأورسولا (فون دير لاين) أيضاً مواقفنا بشأن الاجتماع في أبوظبي. نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تفضي المحادثات الثلاثية إلى نتائج».

I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen. Right now, many of our cities and communities are facing a very difficult situation with power, water, and heating supplies due to Russian strikes. The situation is most difficult in Kyiv, the Dnipro, Sumy, and Donetsk regions, and Kherson. I told Ursula about the challenges, and we agreed that the European Union would activate a special emergency mechanism. This will make it possible to quickly provide Ukraine with funding for what is needed most right now. Our teams are already working on this. We discussed additional energy and humanitarian assistance to prepare for winter, as well as issues related to European integration. Last week, the European Commission published its annual EU Enlargement Package, which gave a positive assessment of Ukraine’s progress. It is important to open all the clusters and begin closing the chapters. Of course, we also discussed diplomacy. In recent days, talks were held in Brussels, where our teams did a good job working on a recovery plan and security guarantees from Europe. Ursula and I also coordinated our positions regarding the meeting in Abu Dhabi. We are doing everything to ensure that the trilateral format delivers results. Thank you, Ursula! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثة، أن «الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً إلى جانب شركائنا» في محادثات أبوظبي المقررة الثلاثاء والأربعاء، مرددة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن مسؤولين عن الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، سيكونون موجودين في أبوظبي، رغم أن طبيعة مشاركتهم لم تتضح بعد.

وأضاف: «سنعرف الصيغ الدقيقة عندما نصل إلى هناك».

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن تسوية الصراع الأوكراني، ستُعقد بمشاركة وفدَي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيسكوف للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين، والأوكرانيين مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، ولكنني أكرر مرة أخرى: نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

وأشار بيسكوف إلى أنه «فيما يتعلق بشكل أوكرانيا، فهي دولة مختلفة جغرافياً. الحقائق على أرض الواقع واضحة، ومن غير المرجح أن ينكرها أحد».

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي في موسكو يوم 19 ديسمبر 2024 (د.ب.أ)

وبشأن قمة «أبيك» (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في الصين، أشار بيسكوف إلى أن الدول تتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال اجتماع محتمل للرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، في القمة.

وقال بيسكوف: «يمكن أن تكون هناك مجموعة متنوعة من الأسئلة. على أي حال، سيكون الاجتماع مثيراً للاهتمام فعلاً. وبالطبع، سوف يجذب انتباه الجميع في العالم».

وتابع بيسكوف: «هناك تبادل للمقترحات حول جدول أعمال محتمل للاجتماع. الأطراف تتبادل وجهات النظر حول هذه القضية».

وأثار ترمب مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين، بعدما توقَّع التوصل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا، لا يشمل أوكرانيا فحسب؛ بل «أوروبا كلها».

وزادت تصريحات مبعوث ترمب وصهره جاريد كوشنر من قلق الأوروبيين، بعدما قال إن واشنطن تعمل على «بنية أمنية أوروبية أوسع نطاقاً، يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم» في أوكرانيا.

وشارك كوشنر عبر الفيديو الأسبوع الماضي في اجتماع ببروكسل، ضم مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين ومن حلف شمال الأطلسي، وقال إن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين «على هامش» محادثات أبوظبي.

ويرفض الحلفاء الأوروبيون منذ فترة طويلة مساعي موسكو لإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية.

وقبل شن الحرب على أوكرانيا عام 2022، وجَّه الكرملين إنذاراً إلى حلف شمال الأطلسي، تضمَّن مطالبة بسحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.