ألمانيا تحمّل روسيا مسؤولية هجوم المطار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا تحرز انتصارا في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها «إرهابية» لا يمكن لموسكو التفاوض معها.

وفي أكثر تعليقاته تفصيلاً على الحرب منذ أسابيع كثيرة، أقر بوتين بأن الهجمات ​الأوكرانية داخل روسيا ألحقت أضرارا حقيقية، وقال إن الطائرات المسيرة تمثل تحديا خاصا، لكنه قال إن روسيا تتقدم في ساحة المعركة، وأضاف: «لا يساورني شك في أن العدو سينهار».

وقال إن الشائعات عن اضطرار روسيا إلى إصدار أمر بتعبئة عسكرية جديدة هي «هراء محض»، مؤكداً أن وتيرة التقدم الروسي تتسارع.

وتسيطر روسيا، بعد أربعة أعوام ونصف العام من الحرب، على نحو خمس أراضي أوكرانيا. وتوقفت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في فبراير (شباط) بعدما دخلت ‌الولايات المتحدة وإسرائيل ‌في حرب مع إيران.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد ​الإرهاق ‌من ⁠الحرب في ​روسيا، فيما ⁠تحذر أصوات مؤثرة من الضغوط التي تتعرض لها اقتصاديا.

لكن بوتين اتخذ نبرة واثقة ومتشددة وهو يستعرض بالتفصيل التطورات على خط الجبهة، قائلا إن وتيرة التقدم الروسي تتسارع.

وأضاف بوتين إن القوات الروسية سيطرت على 270 كيلومترا مربعا من منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في أغسطس (آب)، وإن مجموعتين كبيرتين من القوات الأوكرانية، تضم إحداهما بين 4500 و4800 جندي والأخرى ما يصل إلى 2000 جندي، محاصرتان.

وقال بوتين إن روسيا تواصل ‌التقدم باتجاه مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، مضيفا أن قوات ‌موسكو تستعد لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة ​في أوكرانيا.

ووصف بوتين تحذير الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشركات الطيران من أن الطائرات المسيرة الأوكرانية ستغلق المجال الجوي الروسي ‌فعليا، بأنه بدا وكأنه «إرهاب دولة»، وأن موسكو ستجد طريقة للرد إذا حدث ذلك.

وفي حديثه للصحافيين عقب قمة عقدت في قرغيزستان، قال بوتين إنه لا يمكن التفاوض مع «إرهابيين».

لكنه قال أيضا إن موسكو منفتحة على محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، لا تجميدها، وجدد الاستعداد للتحدث ‌إلى مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال بوتين «إذا قدم شخص ما، أو كان بوسعه تقديم، إسهام ملموس في هذه العملية، فنحن ⁠جميعا نؤيد ذلك».

وأضاف «الشيء ⁠الوحيد الذي نود تجنبه هو أن تدور العملية في حلقات مفرغة بلا جدوى. لكن إذا كان شخص ما قادرا على تقديم شيء إيجابي لهذه المفاوضات، التي نفهم أنها متجمدة إلى حد ما حاليا، فنحن بصفة عامة لا نعارض ذلك».

وأقر بوتين على وجه التحديد بأن ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية ألحقت أضرارا بمصافي النفط الروسية، من دون أن يشير إلى نقص الوقود الواسع الذي نتج عن تلك الهجمات، مشيراً إلى أن مستوى الحماية تحسن، وأنه «لم يتبق لدينا سوى 10 بالمئة من مصافينا لإصلاحها».

ورد بوتين بحدة على اتهام الحكومة الألمانية لروسيا بالمسؤولية عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج الشهر الماضي.

وقال إن حكومة المستشار فريدريش ميرتس ​توجه الاتهام إلى موسكو لصرف الانتباه ​عن المشكلات الداخلية وتراجع معدلات التأييد لها.

واتهم بوتين ألمانيا بزرع أدلة لتلفيق التهمة لروسيا في الهجوم بالطائرة المسيرة، لكنه لم يوضح الأساس الذي استند إليه في هذا الاتهام.