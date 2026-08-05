طائرة شحن تابعة لـ«دي إتش إل» تهبط في هانوفر إثر اصطدامها بجسم بالجو

قال مصدر ​مطلع، اليوم الأربعاء، إن طائرة شحن تابعة لمجموعة «دي إتش إل» للخدمات اللوجستية اصطدمت ‌في ‌الجو ​بجسم ‌مجهول ⁠بعد ​وقت قصير ⁠من إقلاعها من مطار لايبزيغ، مما دفعها لهبوط فوري ⁠غير مقرر في ‌مدينة ‌هانوفر، وفق ما «نقلته رويترز».

كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تحقق بشأن جسم مشبوه عُثر عليه بالقرب من أحد المدارج في مطار «لايبزيغ/هاله»، عقب حادث أمني وقع خلال الليل أدى إلى تعطيل العمليات مؤقتاً.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مدرج المطار الجنوبي، الذي يُعدّ مركزاً رئيسياً لمجموعة «دي إتش إل» للخدمات اللوجستية، ظل مغلقاً، في حين كان متخصصون يفحصون الجسم باستخدام تقنيات التخلص من المتفجرات.

كما تحقق السلطات في تقارير تفيد بوجود جسم طائر مجهول الهوية قد تكون له صلة بالحادث، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المتحدث أن عدة طائرات، بما في ذلك رحلة ركاب، تم تحويل مسارها خلال الليل، لكن العمليات عادت إلى طبيعتها في الصباح.

وتتخذ المطارات الألمانية إجراءات استنفار قصوى بعد سلسلة من عمليات التحليق غير المصرح بها لطائرات مسيّرة فوق مواقع تضم منشآت عسكرية ومحطات طاقة وموانئ بحرية وشركات لوجستية.

وحذرت الشرطة الاتحادية الألمانية من أن عمليات التحليق هذه ربما تكون من تدبير عملاء لروسيا. ونفت موسكو أي تورط في هذه الحوادث.