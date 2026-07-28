حزب بريطاني يلجأ للشرطة بعد نشر صورة مقصلة تستهدف زعيمه

أعلن حزب «ريفورم يو كاي» اليميني المتطرف الذي يتزعمه نايجل فاراج الاثنين أنه أبلغ الشرطة عن صورة تظهر مقصلة وتشير إلى «خطط لنايجل»، كان قد أعاد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي زعيم حزب الخضر اليساري المتطرف زاك بولانسكي.

وقال ضياء يوسف، وهو سياسي بارز في «ريفورم يو كاي» والمعارض للهجرة عبر منصة إكس إن الحزب «أبلغ الشرطة بهذا الأمر». وأوضح يوسف أن الصورة الذي نشرها بولانسكي على إنستغرام كانت «تحريضا على القتل»، مشيرا إلى ذلك يأتي بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من مقتل آن ويديكومب، النائبة السابقة المنتمية إلى اليمين والناطقة باسم الحزب بطريقة وحشية.

في المقابل، قال حزب الخضر الذي يعارض بشدة سياسات فاراج، إن بولانسكي «يستنكر الصورة» موضحا أن الأخير «ضغط على زر الموافقة» لمنشور يضم صورا عدة «دون أن يدرك أن هناك ما هو أكثر مما رآه». وذكرت الشرطة على إكس أنها تحقق في الأمر. وتحدث فاراج مرارا عن مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية.

وفي 9 يوليو (تموز)، عُثر على ويديكومب ميتة في منزلها بعد تعرضها لـ21 ضربة بمطرقة. وقد وُجِّهت تهمة قتلها إلى رجل يبلغ 28 عاما. وتظهر الصورة التي أعاد بولانسكي نشرها رجلا يرفع علامة النصر مرتديا قميصا يحمل صورة مقصلة وعبارة «نحن فقط نضع خططا من أجل نايجل» (We're only making plans for Nigel)، وهي كلمات أغنية لفرقة الروك البريطانية «إكس تي سي» صدرت عام 1979.

ونشر الصورة مصور مستقل ضمن مجموعة من الصور لفعالية حضرها بولانسكي الأحد في مدينة بريستول، وقد عُدّل المنشور الاثنين لإزالة الصورة.