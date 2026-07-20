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العالم أوروبا

احتجاجات في إيطاليا بعد وفاة رجل أثناء محاولة الشرطة القبض عليه

متظاهرون يستلهمون هتافات وحركة «حياة السود مهمة»

مواطنون يجتمعون قرب مكان وفاة عبد الرحيم فقير رجل الأعمال المغربي الأصل الذي كان يدير شركة صغيرة لنقل الأثاث والتنظيف يوم الأحد بينما كان رجال الشرطة يكبّلونه أرضاً أثناء محاولتهم اعتقاله في بولونيا بإيطاليا (رويترز)
مواطنون يجتمعون قرب مكان وفاة عبد الرحيم فقير رجل الأعمال المغربي الأصل الذي كان يدير شركة صغيرة لنقل الأثاث والتنظيف يوم الأحد بينما كان رجال الشرطة يكبّلونه أرضاً أثناء محاولتهم اعتقاله في بولونيا بإيطاليا (رويترز)
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احتجاجات في إيطاليا بعد وفاة رجل أثناء محاولة الشرطة القبض عليه

مواطنون يجتمعون قرب مكان وفاة عبد الرحيم فقير رجل الأعمال المغربي الأصل الذي كان يدير شركة صغيرة لنقل الأثاث والتنظيف يوم الأحد بينما كان رجال الشرطة يكبّلونه أرضاً أثناء محاولتهم اعتقاله في بولونيا بإيطاليا (رويترز)
مواطنون يجتمعون قرب مكان وفاة عبد الرحيم فقير رجل الأعمال المغربي الأصل الذي كان يدير شركة صغيرة لنقل الأثاث والتنظيف يوم الأحد بينما كان رجال الشرطة يكبّلونه أرضاً أثناء محاولتهم اعتقاله في بولونيا بإيطاليا (رويترز)

توفي رجل في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا بعدما طرحته الشرطة أرضاً في محاولة للقبض عليه، في واقعة تم تصويرها بالفيديو وأثارت احتجاجات في الشوارع ويحقق فيها ممثلو الادعاء.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عبد الرحيم فقير، وهو مقاول مغربي المولد كان يدير شركة صغيرة لخدمات النقل والتنظيف، توفي، الأحد، بعد استدعاء الشرطة للتعامل مع رجل كان يتصرف بعدوانية ويتلف سيارة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدى مقطع فيديو للواقعة صوره أحد السكان وانتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت إلى خروج مئات الأشخاص للاحتجاج، وأثار أيضاً ردود فعل من مختلف الأطياف السياسية طالب فيها سياسيو المعارضة بإجراءات محاسبة، في حين دافعت الحكومة الائتلافية عن رجال الشرطة المتورطين.

وأفادت صحيفة «إيل ريستو ديل كارلينو» المحلية بأن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للشرطة واتخذوا وضع الركوع ورفعوا قبضاتهم، في لفتة ترتبط بحركة «حياة السود مهمة» التي ظهرت في الولايات المتحدة عقب وفاة جورج فلويد في منيابوليس عام 2020.

وأظهرت اللقطات فقير وهو ملقى على بطنه على الأرض بينما يقوم رجلا شرطة بتقييده. وأمكن سماعه وهو يطلب المساعدة مراراً ويجد صعوبة في التنفس قبل أن يتوقف تدريجياً عن الحركة.

ولم يرد ممثلو الادعاء العام في بولونيا ووزارة الداخلية الإيطالية على طلبات للتعليق. وقالت شرطة بولونيا إنها ستسلم المحققين لقطات من الكاميرات المثبتة على جسدي رجلي الشرطة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، اتصل رجلا الشرطة بخدمات الطوارئ بعد وصولهما إلى حي بيلاسترو بشمال شرقي المدينة بعد الظهر بقليل حين كانت درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية. وحاولت الشرطة تهدئة فقير قبل استخدام رذاذ الفلفل وطرحه أرضاً في محاولة لتقييده بالأصفاد بعد أن اتسم رد فعله بالعنف.

وقالت خديجة، شقيقة فقير، للصحافيين: «قتلوا أخي بدم بارد، أريد العدالة»، في حين خرج مئات الأشخاص إلى شوارع بيلاسترو، الأحد، وردد بعض المتظاهرين هتافات مناهضة للشرطة.

وكان من المقرر خروج مظاهرة أخرى في وسط بولونيا، الاثنين، بدعم من رئيس البلدية اليساري المعتدل ماتيو ليبوري ونقابة عمالية ومنظمات أخرى ذات توجهات يسارية.

ودعا حزب الرابطة اليميني، وهو جزء من حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إلى إجراء تحقيقات صارمة، لكنه قال إن رجلي الشرطة كانا «يؤديان واجبهما» عندما تدخلا «بناءً على طلب مواطنين غاضبين».

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