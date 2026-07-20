بلغاريا تطلب موافقة البرلمان على تمركز طائرات أميركية بقاعدة عسكرية

قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ستسعى اليوم الاثنين للحصول على موافقة البرلمان على تمركز ما يصل إلى ثماني طائرات تزويد بالوقود تابعة للولايات المتحدة في مطار عسكري. جاء ذلك بعد أن أثارت خطوة لوضع هذه الطائرات في مطار مدني جدلاً واسعاً.

وذكر راديف في مؤتمر سنوي للسفراء البلغاريين عقد في صوفيا أن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على طلب من واشنطن لنشر طائرات التزويد بالوقود في منشأة بيزمر العسكرية لدعم عمليات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدى تحرك في وقت سابق من العام لنشر الطائرات، التي تستخدم أساساً لتزويد طائرات أخرى بالوقود في الجو، في مطار مدني بالعاصمة صوفيا دون موافقة برلمانية مسبقة، إلى إثارة الجدل. وغادرت الطائرات الشهر الماضي.

وقال راديف: «كانت المشكلة هي أن الطائرات العسكرية تمركزت في مطار مدني قريب من صوفيا. ولهذا السبب اقترحنا على حلفائنا استخدام مطارات عسكرية».

وتقع قاعدة بيزمر العسكرية على بعد نحو 260 كيلومتراً جنوب شرقي صوفيا.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات بشكل مكثف منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه قبل شهر، مما زاد من احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إن إسرائيل تستعد لاستقبال المزيد من طائرات التزويد بالوقود الأميركية.