توقيف رجل لوضعه مجسّماً لمسجد فوق موقد نار في آيرلندا الشمالية

أوقفت الشرطة في آيرلندا الشمالية، الخميس، رجلاً وضع مجسّماً لمسجد مرفقاً برسائل مُعادية للإسلام فوق موقد نار، خلال احتفالات تقليدية.

وقالت الشرطة، في بيان: «قُبض على رجل يبلغ 56 عاماً للاشتباه في انتهاكه قوانين النظام العام».

ووُضعت لوحات تحمل شعاريْ «احموا حدودنا» على موقد النار المؤلَّف من منصات خشبية، وكُتبت عبارة «الفاشية الإسلامية» على واجهة مجسّم المسجد.

أُقيم هذا العرض في قرية مويغاشيل بجنوب البلاد. وخلال احتفالات السنة الفائتة، وُضع فوق موقد نار قارب يحمل دُمى تمثل مهاجرين على متن سفينة مصحوب بلافتاتٍ كُتب عليها «أوقفوا القوارب».

ونددت منظمة العفو الدولية، الخميس، بهذا العمل «الدنيء» الذي يُعدّ «محاولة سافرة للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وترهيب العائلات المحلية».

وفي منشور عبر منصة «إكس»، ندَّد وزير الدولة البريطاني المكلّف بشؤون آيرلندا الشمالية، هيلاري بين، بما وصفه بأنه «عمل ترهيبي مقزِّز وجبان».

وقال: «علينا أن نتكاتف ونرفض، بشكل قاطع، مثل هذه الكراهية».