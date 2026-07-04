«الكرملين»: بوتين بحث هاتفياً مع ترمب الوضع في أوكرانيا وقضايا دولية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي دونالد ترمب، السبت بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الزعيمين بحثا الوضع في أوكرانيا قبيل قمة لحلف الناتو في أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، قوله «تناول الرئيسان بطبيعة الحال مسألة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا مشاركة دونالد ترمب المرتقبة في قمة الناتو في تركيا يومي 7 و8 يوليو (تموز)».

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق من مساء السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث أيضا هاتفيا إلى ترمب.