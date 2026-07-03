هجمات روسية تودي بحياة شخصين وتصيب 8 خلال الليل في أوكرانيا 

قال مسؤولون عبر منصة «تيليغرام» في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.
وذكر أوليج هريهوروف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة سومي المتاخمة للحدود، أن شخصين قتلا في المنطقة وأصيب آخر بجروح بعد أن ضربت طائرات مسيرة روسية منزلا خاصا.
وفي مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أصيب سبعة أشخاص بجروح إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة حضرية مكتظة بالسكان، حسبما أوضح أولكسندر فيلكول رئيس مجلس الدفاع بالمدينة.
وسيكون يوم الجمعة يوم حداد في كييف بعد مقتل نحو 30 هناك أمس الخميس في أكثر الهجمات الروسية دموية على العاصمة الأوكرانية هذا العام.