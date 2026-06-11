وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يقدّم استقالته في رسالة إلى ستارمر

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته، الخميس، في خطوة مفاجئة، عازياً قراره إلى تقاعس رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المالية عن تخصيص موارد كافية للاستثمار الدفاعي.
وكتب هيلي في رسالة استقالته إلى ستارمر: «لقد عجزتم، ولم ترغب وزارة الخزانة، في تخصيص الموارد التي تحتاج إليها البلاد للدفاع عن نفسها في ظل تصاعد التهديدات».
My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1
— John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026
وقد أرجأت الحكومة خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد التمويل على مدى العقد المقبل، وسط تقارير تفيد بأن التمويل سيكون أقل بكثير مما طُلب.