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العالم أوروبا

نجل ولية عهد النرويج يطلب الإفراج عنه مع انتظار والدته زراعة رئة

هويبي يواجه إجمالاً 40 تهمة من بينها 4 تهم بالاغتصاب

ماريوس بورغ هويبي (أ.ف.ب)
ماريوس بورغ هويبي (أ.ف.ب)
  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
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  • كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»
TT

نجل ولية عهد النرويج يطلب الإفراج عنه مع انتظار والدته زراعة رئة

ماريوس بورغ هويبي (أ.ف.ب)
ماريوس بورغ هويبي (أ.ف.ب)

تقدم ماريوس بورغ هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته - ماريت، بطلب للإفراج عنه من الاحتجاز لحين محاكمته، بسبب الحالة الصحية الخطيرة لوالدته، حسبما نقلت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) عن محاميه، اليوم الجمعة.

وجاء الطلب بعدما وردت أنباء عن إدراج الأميرة على قائمة الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا لزراعة رئة في أقرب وقت ممكن.

وتعاني ميته - ماريت من التليف الرئوي الذي ليس له علاج، والذي يسبب أعراضاً تشمل ضيق التنفس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد تدهورت الحالة الصحية لولية العهد مؤخراً. وشوهدت في العديد من المناسبات تستخدم جهاز الأكسجين.

ولية عهد النرويج تستخدم جهاز الأكسجين (أ.ف.ب)

وتلقى هويبي (29 عاماً) زيارة في السجن، مساء أمس الخميس، من أخويه غير الشقيقين الأميرة إنغريد ألكسندرا (22 عاماً) والأمير سفيري ماغنوس (20 عاماً)، ابني ميته - ماريت والأمير هاكون (52 عاماً) ولي العهد، وفقاً لوكالة «إن تي بي».

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن ولية العهد كانت في المستشفى لوقت قصير، في وقت سابق من أمس.

ويواجه هويبي إجمالاً 40 تهمة، من بينها أربع تهم بالاغتصاب وقعت بين عامي 2018 و2024.

كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه قبل بدء المحاكمة بعد مخالفته أوامر بعدم التعرض تتعلق بصديقته السابقة والتصرف بشكل متهور. وتم احتجازه منذ ذلك الحين.

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العالم أوروبا

آيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش في الكنيست (أرشيفية - رويترز)
إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش في الكنيست (أرشيفية - رويترز)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
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  • دبلن: «الشرق الأوسط»
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آيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش في الكنيست (أرشيفية - رويترز)
إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش في الكنيست (أرشيفية - رويترز)

حظرت آيرلندا، الجمعة، دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة.

وجاء في بيان لوزارة العدل أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن وزير العدل الآيرلندي جيم أوكالاهان «وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير - وزير الأمن القومي الإسرائيلي - وبتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي - إذا حاولا دخول الدولة».

ومعلوم أن دبلن عارضت بقوة حرب غزة، والآيرلنديين يؤيدون الفلسطينيين.

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أخبار إسرائيل آيرلندا إسرائيل
العالم أوروبا

تقرير رقابي بريطاني: الأمير أندرو حقق دخلاً من تأجير عقارات ضمن مقر إقامته الملكي

الأمير البريطاني أندرو (أ.ف.ب)
الأمير البريطاني أندرو (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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تقرير رقابي بريطاني: الأمير أندرو حقق دخلاً من تأجير عقارات ضمن مقر إقامته الملكي

الأمير البريطاني أندرو (أ.ف.ب)
الأمير البريطاني أندرو (أ.ف.ب)

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن الأمير أندرو، دوق يورك السابق، حصل على عوائد مالية من تأجير 3 منازل ريفية تقع ضمن عقار «رويال لودج» الذي يُقيم فيه منذ أكثر من عقدين، وذلك بموجب ترتيبات سمحت له بالاستفادة من أجزاء من العقار المؤجر له، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأوضح التقرير، الصادر الجمعة، أن أندرو يُقيم في «رويال لودج» القريب من قلعة وندسور منذ أكثر من 20 عاماً، بموجب عقد إيجار وُقِّع عام 2003، ينص على دفع «إيجار رمزي» للعقار الذي يضم قصراً مكوناً من 30 غرفة و8 منازل ريفية ملحقة به.

وحسب الوثائق التي استعرضها مكتب التدقيق الوطني، فقد سُمح للأمير بتأجير 3 من تلك المنازل من الباطن، الأمر الذي وفّر له دخلاً إضافياً خلال سنوات إقامته في العقار.

وعلى جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ابنتي الأمير أندرو، الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، تقيمان في عقارات ملكية خاضعة لترتيبات إيجار مدعومة، فيما تكفّل الملك تشارلز الثالث بتغطية تكاليف الإقامتين.

وأثار التقرير تساؤلات جديدة بشأن آليات إدارة بعض الممتلكات الملكية والاستفادة المالية منها، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل المملكة المتحدة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالنفقات والامتيازات المرتبطة بأفراد الأسرة المالكة.

ويأتي نشر التقرير ضمن مراجعة دورية لأوجه إدارة الممتلكات الملكية واستخدامها، في إطار جهود الرقابة على المال العام وضمان وضوح الترتيبات المالية المرتبطة بها.

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بريطانيا
العالم أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد الحماية الممنوحة للأوكرانيين الذكور في سن القتال

جنود أوكرانيون يحملون قذيفة من «عيار 152 ملم» قبل إطلاقها باتجاه القوات الروسية في موقع على خط المواجهة بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا يوم 9 أبريل 2026 (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون قذيفة من «عيار 152 ملم» قبل إطلاقها باتجاه القوات الروسية في موقع على خط المواجهة بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا يوم 9 أبريل 2026 (رويترز)
  • لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»
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  • لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد الحماية الممنوحة للأوكرانيين الذكور في سن القتال

جنود أوكرانيون يحملون قذيفة من «عيار 152 ملم» قبل إطلاقها باتجاه القوات الروسية في موقع على خط المواجهة بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا يوم 9 أبريل 2026 (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون قذيفة من «عيار 152 ملم» قبل إطلاقها باتجاه القوات الروسية في موقع على خط المواجهة بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا يوم 9 أبريل 2026 (رويترز)

قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل إن وزراء بالاتحاد الأوروبي عبروا يوم الخميس عن دعمهم الواسع لمقترح لوضع ضوابط على حصول الأوكرانيين الذكور في سن الخدمة العسكرية على الحماية المؤقتة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتفعيل (توجيهات الحماية المؤقتة) عقب غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 بهدف إدارة التدفقات الكبيرة للنازحين. ويمنح هذا البرنامج، الذي تم تمديده ثلاث مرات ومن المقرر أن ينتهي في مارس (آذار) 2027، المستفيدين تصاريح إقامة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل والرعاية الاجتماعية.

وقال الوزير السويدي إن بلاده تؤيد الاقتراح الذي نوقش في اجتماع لمسؤولي العدل والشؤون الداخلية في لوكسمبورغ. وأضاف أن أي قيود يجب أن تنطبق فقط على الوافدين الجدد الذين يسعون للحصول على وضع الحماية المؤقتة، وليس على أولئك الذين يشملهم البرنامج بالفعل.

وذكر قبل الاجتماع «من الضروري بالنسبة لنا توفير الحماية للأوكرانيين، ولكن في الوقت نفسه يجب خوض الحرب والانتصار فيها. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن يبقى المزيد من الرجال في أوكرانيا وأن يقاتلوا».

والمفوضية الأوروبية هي صاحبة الحق في اقتراح أي تمديد أو تعديل للبرنامج، والذي يجب أن توافق عليه بعد ذلك دول الاتحاد الأوروبي. ويستفيد حاليا أكثر من 4.33 مليون شخص فروا من أوكرانيا من هذه التوجيهات، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف ألمانيا النصيب الأكبر من الأوكرانيين بموجب هذا البرنامج، بما يعادل حوالي 29 بالمئة من الإجمالي بالاتحاد الأوروبي، تليها بولندا والتشيك.

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