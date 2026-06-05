نجل ولية عهد النرويج يطلب الإفراج عنه مع انتظار والدته زراعة رئة

تقدم ماريوس بورغ هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته - ماريت، بطلب للإفراج عنه من الاحتجاز لحين محاكمته، بسبب الحالة الصحية الخطيرة لوالدته، حسبما نقلت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) عن محاميه، اليوم الجمعة.

وجاء الطلب بعدما وردت أنباء عن إدراج الأميرة على قائمة الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا لزراعة رئة في أقرب وقت ممكن.

وتعاني ميته - ماريت من التليف الرئوي الذي ليس له علاج، والذي يسبب أعراضاً تشمل ضيق التنفس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد تدهورت الحالة الصحية لولية العهد مؤخراً. وشوهدت في العديد من المناسبات تستخدم جهاز الأكسجين.

ولية عهد النرويج تستخدم جهاز الأكسجين (أ.ف.ب)

وتلقى هويبي (29 عاماً) زيارة في السجن، مساء أمس الخميس، من أخويه غير الشقيقين الأميرة إنغريد ألكسندرا (22 عاماً) والأمير سفيري ماغنوس (20 عاماً)، ابني ميته - ماريت والأمير هاكون (52 عاماً) ولي العهد، وفقاً لوكالة «إن تي بي».

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن ولية العهد كانت في المستشفى لوقت قصير، في وقت سابق من أمس.

ويواجه هويبي إجمالاً 40 تهمة، من بينها أربع تهم بالاغتصاب وقعت بين عامي 2018 و2024.

كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه قبل بدء المحاكمة بعد مخالفته أوامر بعدم التعرض تتعلق بصديقته السابقة والتصرف بشكل متهور. وتم احتجازه منذ ذلك الحين.