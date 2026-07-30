البرازيل: فيديو بالذكاء الاصطناعي لبولسونارو يثير متاعب قانونية لابنه فلافيو

أثار مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو متاعب قانونية لابنه فلافيو وحملته الانتخابية الرئاسية، حسبما أفادت بوابة جي 1 الإخبارية اليوم الخميس، نقلاً عن فريق الدفاع عن بولسونارو الأب.

وبحسب فريق الدفاع، لم يوافق جايير بولسونارو على استخدام صورته وصوته في المقطع، الذي عرض في فعالية ترشيح ابنه.

والسؤال المحوري الآن هو ما إذا كان فلافيو بولسونارو وحزبه قد انتهكا القواعد الانتخابية باستخدام مقطع الفيديو.

السيناتور فلافيو بولسونارو محاطاً بأنصاره لدى إعلانه الترشح للرئاسة البرازيلية خلال مؤتمر الحزب الليبرالي في ساو باولو(أ.ف.ب)

وأمرت المحكمة العليا البرازيلية بإجراء تحقيق حول ما إذا كان جايير بولسونارو قد وافق على نشر الفيديو.

وقد تشكل هذه الموافقة نفسها انتهاكاً للشروط المفروضة على الرئيس السابق، الذي أدين بمحاولة انقلاب.

يشار إلى أن جايير بولسونارو يخضع حالياً للإقامة الجبرية وممنوع من نشر الرسائل السياسية - بما في ذلك من خلال أطراف ثالثة - حتى نهاية الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مؤتمر الحزب الليبرالي يوم السبت الماضي، تم ترشيح فلافيو بولسونارو كمرشح رئاسي للحزب لانتخابات الرابع من أكتوبر المقبل.

وتضمنت الفعالية مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ظهرت فيه نسخة افتراضية من والده تصف سجنه بأنه «غير عادل وتعسفي».