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العالم أميركا اللاتينية

أوساط الرئيس الكولومبي المنتخَب تتحدث عن خطة لاغتياله

الرئيس الكولومبي المنتخَب أبيلاردو دي لا إسبرييّا (إ.ب.أ)
الرئيس الكولومبي المنتخَب أبيلاردو دي لا إسبرييّا (إ.ب.أ)
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أوساط الرئيس الكولومبي المنتخَب تتحدث عن خطة لاغتياله

الرئيس الكولومبي المنتخَب أبيلاردو دي لا إسبرييّا (إ.ب.أ)
الرئيس الكولومبي المنتخَب أبيلاردو دي لا إسبرييّا (إ.ب.أ)

قالت أوساط الرئيس الكولومبي المنتخَب أبيلاردو دي لا إسبرييّا، الاثنين، إن «خطة إجرامية» دبّرتها جماعات متمرّدة كانت «تهدف إلى الاعتداء على حياته» قبل أسابيع قليلة من توليه منصبه.

وذكر فريق أمن دي لا إسبرييّا، في بيان، أنه تلقى، الاثنين، «معلومات استخبارية تنبّه إلى خطة إجرامية قد تكون وُضِعَت للاعتداء على حياته» خلال لقاءات تسليم السلطة التي تسبق توليه منصبه، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار البيان الصادر عن فريق حملة إسبرييّا إلى أن جيش التحرير الوطني والمنشقين عن حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) السابقة عرضوا نحو مليون دولار «لتنفيذ هجوم يستهدف الرئيس المنتخب».

وأضاف فريق الرئيس المنتخَب أن المعلومات تتناول احتمال تنفيذ عناصر إجرامية «محاولات تسلل» خلال المؤتمرات الصحافية والأنشطة العامة التي يشارك فيها.

إلاّ أن البيان أكّد أن أبيلاردو دي لا إسبرييّا «لن يعلّق جدول أعماله»، داعياً السلطات إلى فتح تحقيق «بهدف معرفة مصدر هذا التهديد».

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