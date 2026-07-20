انتشال 10 جثث بعد انقلاب عبّارة قبالة سواحل غيانا

أعلنت حكومة غيانا اليوم الاثنين انتشال 10 جثث من عبّارة انقلبت قبالة الساحل مطلع هذا الأسبوع، وكان على متنها 133 شخصاً.

وانقلبت العبارة في وقت متأخر يوم السبت. وأشارت السلطات إلى أن وجود قائمة ركاب غير دقيقة واشتباه في تعاطي الطاقم للمخدرات ربما ساهما في وقوع الكارثة.

وكانت العبارة «باريما» في طريقها من عاصمة الدزلو الواقعة في أميركا الجنوبية جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما الواقعة شمال غربي البلاد عندما انقلبت. ورغم إنقاذ 67 ناجياً - بينهم 15 طفلاً - أمس الأحد، لا يزال العشرات في عداد المفقودين. ووسعت فرق البحث، بمساعدة غواصين وسفن خاصة تابعة لقطاع الطاقة، نطاق عملياتها إلى 1040 كيلومتراً مربعاً.

وقال مسؤولون إن الشرطة تحتجز حالياً قبطان السفينة وأحد أفراد طاقمها على الأقل، بعد أن أظهرت الفحوص تعاطيهما مادة الماريجوانا.