أفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا، ومصادر على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مما يغذي المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الخصمين التاريخيَّين.

وأدى هذا الحشد العسكري على الحدود إلى اقتراب الجيشين من بعضهما بعضاً إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفقاً لما أفاد به «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» و«مجموعة الأزمات الدولية»، وهما من مراقبي النزاعات، وكذلك مصدر مقرب من إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من الحكومة الإثيوبية في تيغراي، وآخر مقرب من متمردين مناهضين للحكومة في الإقليم.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التَّحقُّق بشكل مستقل من صحة التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات بين القوات الإثيوبية والإريترية على الحدود. ووفقاً لـ«مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة»، والمصدر المقرب من المتمردين، اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية، وهو ما سيكون حال تأكيده أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن المصدر المقرب من الجماعة المسلحة المدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك.

إثيوبيا وإريتريا على شفير مواجهة (رويترز)

وعند الاتصال به للتعليق، ندَّد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرَّق بشكل مباشر إلى التقارير المتعلقة بالتعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلبات التعليق.

وحذَّر دبلوماسيون وخبراء من احتمال اندلاع صراع بين البلدين منذ اندلاع القتال في سبتمبر (أيلول) بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين بإقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا.

* مخاوف من اندلاع حرب أوسع في القرن الأفريقي

قال شهود والحكومة الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) لدعم المتمردين. وأفاد «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» في ذلك الوقت بأن غارات بطائرات مسيَّرة، يعتقد أنها من جانب الجيش الإثيوبي، استهدفت القوات الإريترية.

دورية للشرطة الإثيوبية الفيدرالية بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» من ميكيلي يوم 9 أكتوبر (رويترز)

ولم تعلق إثيوبيا بشأن تلك الغارات.

ونفت إريتريا أي توغل في إثيوبيا واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الأصغر، التي كانت مقاطعة إثيوبية لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

وأثارت الاشتباكات في تيغراي مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في منطقة القرن الأفريقي، حيث اتهمت الحكومة الإثيوبية أيضاً السودان، الذي يمر بحرب أهلية، ومصر بدعم المتمردين. وتنفي كل من إريتريا والسودان ومصر ذلك.

وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية في الفترة من 1998 إلى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. وكان سبب النزاع خلاف حول بلدة بادمي الحدودية، التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.