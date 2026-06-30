8 قتلى مدنيين في غارة جوية شمال ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290542-8-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
جنود ماليون يظهرون خلال دورية بالقرب من حدود النيجر (أرشيفية - رويترز)
باماكو:«الشرق الأوسط»
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باماكو:«الشرق الأوسط»
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8 قتلى مدنيين في غارة جوية شمال مالي
جنود ماليون يظهرون خلال دورية بالقرب من حدود النيجر (أرشيفية - رويترز)
قُتل 8 مدنيين عندما استهدفت غارة جوية مركبة كانت تُقلّهم قرب الحدود بين مالي والنيجر، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية، اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر محلي إن الضحايا كانوا في طريقهم إلى سوق أسبوعية في بلدة إنكاديون التي تبعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة ميناكا الرئيسة في المنطقة، عندما تعرّضوا للغارة، الجمعة.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة، شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في العمليات العسكرية التي ينفّذها الجيش المالي والفيلق الأفريقي - الروسي.
وقال المصدر: «قُتل جميع الركاب، بمن فيهم مراهقون، على الفور».
من جهته، أفاد نائب محلي، طلب عدم كشف هويته، بأن من بين القتلى مسؤولاً عن برنامج للتلقيح في مركز «إنتاديني» الصحي الإقليمي.
وأضاف: «إنها مأساة مطلقة»، مشيراً إلى «الاحتياجات الصحية الكبيرة» في منطقة ميناكا.
وقد كثّف الجيش المالي وحلفاؤه الروس عملياتهم بعد هجمات واسعة أواخر أبريل (نيسان) نفّذتها جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، إلى جانب حلفائها من الانفصاليين، والتي قُتل خلالها وزير الدفاع المالي.
وفرضت السلطة العسكرية في البلاد سلسلة إجراءات أمنية، من بينها حظر استخدام الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركها 125 cc خارج المدن الكبرى.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبح التنقّل في سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية يشكّل خطراً كبيراً على المدنيين في هذه المناطق، خصوصاً منذ أحداث 25 أبريل (نيسان)»، مضيفاً أن السكان «باتوا يخشون مغادرة المدن الرئيسية للحصول على الإمدادات».
كان الفيلق الأفريقي الموالي لموسكو قد نشر، الاثنين، مقطعاً مصوّراً قال فيه إنه دمّر بطائرة مسيّرة شاحنة تعود لـ«إرهابيين» وتنقل أسلحة في منطقة تيدرمين.
الولايات المتحدة تحصل على «غنائم إلكترونية» هي الأكبر منذ سبتمبر 2001https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290406-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2001
الولايات المتحدة تحصل على «غنائم إلكترونية» هي الأكبر منذ سبتمبر 2001
صورة لهياكل مُدمَّرة نتيجة غارات أميركية على مسلحين لم تُكشف هوياتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» يوم 27 ديسمبر 2025 بنيجيريا (أ.ف.ب)
كشفت الولايات المتحدة الأميركية أن حصيلة المعدات التي استولت عليها من الإرهابيين خلال غارتها الأخيرة في نيجيريا تمثل «أكبر عملية ضبط لأجهزة إلكترونية تابعة للعدو منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية»، مشيرة إلى أنها بدأت تحليل الأجهزة لفهم نمط عمل تنظيم (داعش).
ووفقاً للحكومة الأميركية، فقد اضطر الجيش إلى جلب طائرة إضافية لإجلاء الأجهزة الإلكترونية والمواد الاستخباراتية التي تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب في نيجيريا، نظراً للحجم الهائل لتلك المعدات.
فضلاً عن ذلك، كشفت واشنطن أن وكالات الاستخبارات الأميركية بدأت فحص الأجهزة المصادرة للحصول على فهم أعمق لشبكات اتصالات تنظيم «داعش»، وشبكاته، وأساليبه العملياتية في غرب أفريقيا والعالم.
جاء ذلك على لسان سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأميركي والمدير الأقدم لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، خلال مقابلة أجراها مع ماريسا ستريت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «بريدجر يو»، وهي مؤسسة إعلامية أميركية محافظة، وبثت على «يوتيوب» هذا الأسبوع.
ووصف غوركا المهمة الأميركية في نيجيريا بأنها واحد من أبرز نجاحات مكافحة الإرهاب التي سجلتها الإدارة الحالية، مشبهاً العملية التي قتل فيها أبو بكر المينوكي، منتصف مايو (أيار) الماضي، بمشاهد من أفلام الحركة والإثارة في هوليوود.
وقال غوركا: «يمكنني التحدث عن هذا الأمر لأنه رُفِعت عنه السرية. إن الرئيس ليس من المحافظين الجدد الجياع للحروب الذين يجوبون العالم ليقولوا سنحول العالم إلى أميركا. لكن إذا كنت تهدد الأميركيين، أو تستهدف المسيحيين، فللرئيس رسالة قوية جداً يرسلها إليك، سواء تجلى ذلك في ضربة يوم عيد الميلاد، أو ما فعلناه في نيجيريا قبل ثلاثة أسابيع».
وأضاف: «قبل ثلاثة أسابيع في نيجيريا، شاهدتُ العملية مباشرة من غرفة العمليات في البيت الأبيض. كان الأمر أشبه بالوجود داخل فيلم لتوم كلانسي، بل أفضل لأنه حقيقي؛ حيث شاهدت عناصرنا يقتلون 199 إرهابياً في عملية واحدة. ولماذا يُعد هذا أمراً مهماً؟ لأنها أكبر عملية تحييد لعدو قُتل في أرض المعركة منذ الحادي عشر من سبتمبر».
واستطرد قائلاً: «ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إننا احتجنا لطائرة إضافية لنقل المواد الإلكترونية التي استولينا عليها من تلك المعسكرات إلى الوطن. كانت الحصيلة أكبر بثلاث مرات من أي غنيمة إلكترونية صودرت من العدو منذ أحداث 11 سبتمبر. هذا أمر لا يقدر بثمن؛ لأن خبراءنا يقومون الآن بتفكيك كل هذه المعلومات، وفحص طريقة تواصل عناصر (داعش) فيما بينهم».
وبخصوص التفاصيل التي سبقت العملية العسكرية، وكيفية التوصل إلى خطة التحرك في نيجيريا، أفاد غوركا بأن ترمب لم يهدر أي وقت في الموافقة على العملية بمجرد عرضها عليه؛ حيث قال: «أخبرنا الرئيس أن هذا الرجل (المينوكي) قتل أميركيين ويخطط لقتل أميركيين، وأننا كنا نراقبه لمدة عام ونصف عام تحت إدارة (جو) بايدن. نظر الرئيس (ترمب) إلينا من وراء مكتبه وقال: ماذا تعني بأننا نراقبه؟ اقتلوه».
وأضاف غوركا: «ونتيجة لذلك، أخرج قلمه الـ(Sharpie) الشهير، ووقع بالموافقة على الأوامر العملياتية التي كانت أمامه. وبعد أقل من 30 ساعة، كنتُ في غرفة العمليات أسفل الجناح الغربي مع مستشار الأمن القومي وزميلي من فريق مكافحة الإرهاب. وشاهدنا بدقة فائقة وفي تمام الساعة 8:45 من صباح يوم السبت، تصفية زعيم (داعش) هذا وإزاحته نهائياً من ساحة المعركة. ثم رفع الرئيس السرية عن فيديو تلك الضربة، ونشره على منصة (Truth Social)، وحصد الفيديو نحو 120 مليون إعجاب في غضون ثماني ساعات فقط».
ومنذ أواخر عام 2025، وسعت الولايات المتحدة تعاونها الأمني مع نيجيريا بشكل كبير، منتقلاً من التفاعل الاستشاري إلى شراكة أكثر هيكلية تركز على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وعمليات مكافحة الإرهاب، والإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات العسكرية.
وفي حديثه عن أفريقيا، اعتبر غوركا أن القارة أصبحت بشكل متزايد هدفاً لتنظيم «داعش» بسبب وجود مساحات شاسعة غير خاضعة للحكم والسيطرة، حيث يمكن للمجموعات المتطرفة إعادة تنظيم صفوفها بعد تعرضها للهزائم في أماكن أخرى. وأوضح أن العديد من مقاتلي «داعش» الذين نزحوا من العراق وسوريا خلال إدارة ترمب الأولى انتقلوا إلى أفريقيا بعد انهيار ما كان يُسمى بـ«الخلافة».
وقال: «الإرهابيون بحاجة إلى مساحات غير خاضعة للحكم؛ يحتاجون إلى مكان يتجمعون فيه لإعادة البناء. وأفريقيا بها الكثير من هذه المساحات. لهذا السبب أركز الكثير من اهتمامي على تلك المنطقة من العالم حيث يحاول (داعش) إعادة تشكيل خلافته».
وفي حين أقر بأن العديد من النزاعات الأفريقية لها جذور محلية ترتبط بالموارد والعرق والخلافات المجتمعية، جادل غوركا بأن «داعش» والمنظمات المماثلة تحاول استغلال هذه المظالم لفرض آيديولوجيات متطرفة على النزاعات القائمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومات الأفريقية لمنع نجاح هذه الاستراتيجية.
وذكر غوركا أن العلاقات بين واشنطن والعديد من الدول الأفريقية تحسنت بشكل ملحوظ في ظل الإدارة الحالية، بعد ما وصفه بالخلافات الآيديولوجية خلال الإدارة الأميركية السابقة. وقال: «لقد كنا نعمل بذكاء؛ أرسلت فريقاً من طرفي إلى أفريقيا لزيارة بعض الدول الرئيسية وقلت لهم: انظروا، لسنا هنا لنملي عليكم ما تؤمنون به. ولكن إذا كان لديكم تهديد إرهابي، فهذا يمثل تهديداً لنا أيضاً، دعونا نعمل معاً».
الكونغو: 1274 إصابة مؤكدة بـ«إيبولا» منها 360 حالة وفاةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5289823-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-1274-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-360-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
ممرّضون يقومون بمعالجة مريض مصاب بفيروس إيبولا في مركز روامبارا للعلاج في إيتوري بالكونغو (أ.ب)
كينشاسا:«الشرق الأوسط»
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كينشاسا:«الشرق الأوسط»
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الكونغو: 1274 إصابة مؤكدة بـ«إيبولا» منها 360 حالة وفاة
ممرّضون يقومون بمعالجة مريض مصاب بفيروس إيبولا في مركز روامبارا للعلاج في إيتوري بالكونغو (أ.ب)
قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفي منها 360 حالة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون بقطاع الصحة أن الولايات المتحدة بصدد إرسال جرعات من علاج تجريبي لفيروس إيبولا إلى أفريقيا، وتستعد لتوزيع 2500 اختبار تشخيصي للمساعدة في احتواء التفشي الحالي للسلالة بونديبوجيو من الفيروس. وتهدف هذه الإجراءات، التي تقودها إدارة التأهب والاستجابة الاستراتيجية، من خلال هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، إلى دعم جهود الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
ويثير الارتفاع السريع في عدد الحالات قلقاً متزايداً، إذ لم تشهد أي حالة من حالات تفشي إيبولا السابقة في أفريقيا وصول عدد الحالات المؤكدة إلى هذا المستوى، خلال الأسابيع الخمسة الأولى.
وقالت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في أفريقيا، الخميس، إن التمويل اللازم لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في القارة زاد ثلاثة أمثال على التقدير السابق، وبلغ، الآن، 1.4 مليار دولار.
وأوضح جين كاسيا، المدير العام للمراكز، أن التقدير الجديد يستند إلى مناقشات مع خبراء من حكومة الكونغو ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وعلى عكس التقدير السابق للاحتياجات التمويلية البالغ 518 مليون دولار، والذي أُعلن، في الخامس من يونيو (حزيران)، ضمن خطة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، فإن الرقم الجديد يشمل الأموال اللازمة لتدابير الإغاثة الإنسانية.
وقال كاسيا إنه جرى، حتى الآن، التعهد بتقديم تمويل يبلغ نحو 910 ملايين دولار، لكن لم يجرِ صرف سوى 13 في المائة من هذا المبلغ.
وأضاف، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «إذا لم نحصل على هذا التمويل البالغ 1.4 مليار دولار، وإذا لم نعالج الأزمة الإنسانية، فلن نتمكن من احتواء هذا التفشي».
وتابع قائلاً إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في إقليم إيتوري بالكونغو، والتي تُعد بؤرة تفشي المرض.
رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروجابا خلال الاحتفال بإعادة انتخاب والده رئيساً في كمبالا يوم 12 مايو (أ.ف.ب)
أغلق رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروجابا، وهو نجل الرئيس الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، عدداً من أبرز المؤسسات الإعلامية، بينها أكبر مجموعة إعلامية خاصة في البلاد، متهماً إياها بالإساءة له ولوالده والتحيز في تغطيتها الإخبارية.
ويتعلق الأمر بقناة «NTV Uganda»، وهي واحدة من أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في أوغندا، و«Daily Monitor» التي تعد أكبر صحيفة يومية مستقلة في أوغندا، ويتبع كلاهما لمجموعة (Nation Media Group)، التي توصف بأنها أكبر مجموعة إعلامية خاصة في البلاد. كما شمل القرار مؤسسات إعلامية خاصة أخرى، ولكنها أقل تأثيراً، من بينها (Spark TV) و(KFM) و(Dembe FM) و(The East African).
«إذن شخصي»
ونشر كاينيروجابا، صباح الأحد، سلسلة منشورات على منصة «إكس»، أكد فيها خبر إغلاق المؤسسات الإعلامية، وقال إنها لن تعود للبث إلا بـ«إذن شخصي» منه، وكتب: «في أوغندا، أنا لا أؤمن بحرية الصحافة! يجب أن تكون الصحافة موجهة من قبل كوادر الثورة». وأضاف أن والده الرئيس يدعمه في خطته لإغلاق القنوات، وقال: «من الآن فصاعداً، يجب أن تحصل جميع الأخبار عن أوغندا على موافقة مكتبي أولاً!»، ثم كتب في تغريدة أخرى: «أنا أملك السلطة في أوغندا لإغلاق أي مؤسسة إعلامية أريدها. أتمتع بهذه السلطة منذ عام 2017، وقد منحني إياها والدي العظيم الرئيس يوري موسيفيني».
وختم سلسلة تغريداته بالقول إن هذه «مجرد البداية فقط... سنغلق المزيد». وكاينيروجابا، البالغ من العمر 52 عاماً، هو الابن الأكبر للرئيس موسيفيني، وصرح مراراً بأنه يعتزم خلافة والده في السلطة. ويوصف بأنه شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أن نشر عبر التواصل الاجتماعي تهديدات بغزو كينيا المجاورة، كانت سبباً في أزمة بين البلدين.
تاريخ من المواجهة
من جانبها، أعلنت قناة «NTV Uganda» أن مكاتبها، إلى جانب مكاتب صحيفة «Daily Monitor»، تخضع لما وصفته بأنه «حصار عسكري» عقب توجيهات قائد الجيش، ونشرت مقطع فيديو يظهر جنوداً يتمركزون أمام مقرها الرئيسي في العاصمة كمبالا.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها نجل الرئيس وقائد الجيش الإعلام، حيث سبق أن مُنعت مؤسسات إعلامية خاصة من تغطية الأنشطة الرئاسية والبرلمانية، العام الماضي. وفي عام 2013، أُغلقت صحيفة «Daily Monitor» لأكثر من أسبوع، بعد نشر تقرير عن مزاعم بوجود مخطط لاغتيال مسؤولين سياسيين وعسكريين معارضين لمساعي كاينيروجابا لخلافة والده، وهو ما نفته الحكومة آنذاك.
وتعليقاً على القرار الصادر، الأحد، نشرت جمعية المذيعين الوطنية الأوغندية بياناً أعربت فيه عن قلق عميق، وقالت إنها تتابع الوضع عن كثب، وتتواصل مع الحكومة وقيادة الجيش للحصول على توضيحات. واعتبرت أن الإجراء يؤثّر على «حرية الإعلام والحقوق الدستورية». ولم تصدر الحكومة الأوغندية أي تصريحات رسمية فورية.
توتر سياسي
تأتي هذه التطورات في ظلّ حالة من الاحتقان السياسي والحقوقي في أوغندا، منذ الانتخابات الرئاسية يناير (كانون الثاني) الماضي، التي فاز فيها الرئيس موسيفيني بولاية سابعة، بنسبة تجاوزت 71 في المائة.
وتحدثت المعارضة عن عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات، وزعمت أن الحكومة قطعت الإنترنت يوم الانتخابات للتغطية على التزوير، لكن الحكومة بررت ذلك بالحفاظ على الأمن القومي. من جهته، رفض زعيم المعارضة بوبي واين الاعتراف بالنتائج، واتّهم السلطات بحشو صناديق الاقتراع لصالح الرئيس، وممارسة القمع والتخويف في حق الناخبين.