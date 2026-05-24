رئيس بنين الجديد يتعهد تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن

تعهد ‌رئيس بنين الجديد روموالد واداني في حفل تنصيبه، اليوم الأحد، بمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وضمان تحويل ​النمو الاقتصادي إلى تغيرات إيجابية ملموسة في حياة الشعب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأظهرت نتائج أكدتها المحكمة الدستورية، اليوم، أن واداني فاز في الانتخابات التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) بعد أن حصد أكثر من 94 في المائة من الأصوات، متفوقاً على منافسه بول ‌هونكبي.

ويتقلد واداني المنصب ‌خلفاً لباتريس تالون، ​الذي ‌قاد ⁠الدولة الواقعة ​في غرب ⁠أفريقيا منذ عام 2016 وتنحى بعد فترتين رئاسيتين، بما يتماشى مع الحدود الدستورية.

ومن المتوقع أن يواصل وزير المالية السابق (49 عاماً)، الذي شغل المنصب لمدة 10 أعوام، برنامج الإصلاح الذي وضعه تالون، والذي ساعد ⁠في تحقيق نمو اقتصادي ثابت ‌وتحسين مناخ الأعمال ‌في بنين.

وقال واداني في ​خطاب تنصيبه: «يتقدم اقتصادنا. ‌هذه حقيقة. لكننا نعلم جميعاً أن النمو ‌المحلي لا معنى له إلا عندما يكون ملموساً في حياة الشعب اليومية».

وتعهد واداني بالتركيز على إتاحة فرص عمل وتوفير الخدمات الأساسية وكذلك الحماية ‌الاجتماعية.

وقال: «ينبغي أن يُلمس تطور بنين في كل مكون من مكونات ⁠المجتمع وفي ⁠كل إقليم من أراضي الجمهورية».

وأقر واداني أيضاً بتزايد التحديات الأمنية، إذ كثفت الجماعات المتطرفة المنحدرة من منطقة الساحل هجماتها في شمال بنين خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال: «لن ترضخ بنين للخوف أو التراخي»، متعهداً بتعاون أوثق مع الدول المجاورة التي تواجه التهديد نفسه.

وكانت النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي دول من منطقة الساحل الواقعة ​في قلب هذا ​التهديد، من بين عدد من الدول الممثلة في الحفل.