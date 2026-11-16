روسيا: قمة بوتين وشي وترمب مهمة ورمزية

روسيا: قمة بوتين وشي وترمب مهمة ورمزيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5341707-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9
صورة مركَّبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع الرئيسين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ (أرشيفية - إ.ب.أ)
رأى الكرملين، الاثنين، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، هي على قدر من الأهمية والرمزية. وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين قبل القمة التي تعقد، الخميس، في مدينة شنجن الصينية، إنه «يصعب المبالغة في تقدير أهمية ورمزية هذا الاجتماع»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي وقت سابق، أعلنت بكين أن الرؤساء جينبينغ وترمب وبوتين سيناقشون «السلام العالمي» في أول قمة تجمعهم، هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة، الذين من المقرر أن يلتقوا، الخميس، في الصين، سيجرون «حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، معتبرة أن اللقاء «سيحمل أهمية تاريخية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أن الاجتماع الثلاثي سيُعْقد في مدينة شينزين.
ويتوقع أن يعقد هذا الاجتماع على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الأربعاء والخميس.
وكان كل من «الكرملين» و«البيت الأبيض» قد أكّدا في وقت سابق عقد الاجتماع الثلاثي.
وذكر مسؤولون أميركيون أن ترمب يريد مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح موضوع الحرب مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، كثيراً ما أصرت الصين على أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن مخزونها النووي.
وتتيح جولة ترمب في آسيا، التي تبدأ في مانيلا ثم تتواصل إلى شينزين، مركز التكنولوجيا الصيني، فرصة له لتحويل الاهتمام بعيداً عن المشكلات الداخلية التي يواجهها، بما في ذلك اضطرابات حركة الطيران وتداعيات انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي خسر فيها حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس.
ومن المؤكد أن الجدل الدائر حول شركة «إنفيديا»، عملاق التكنولوجيا وصانعة الرقائق، سيلقي بظلاله أيضاً على زيارة ترمب إلى الصين، رغم محاولات مسؤولي الإدارة التقليل من شأن العلاقات الوثيقة التي تربط الرئيس ترمب بـ جنسن هوانغ، الذي استقال من منصبه بوصفه رئيساً تنفيذياً للشركة، الأسبوع الماضي، بعد إقراره بإقامة علاقة غرامية مع امرأة يُشتبه أنها عميلة للحكومة الصينية.
وقالت بكين إنها لم تكن ضالعة في الأمر، وأفاد مسؤولون أميركيون، تحدثوا إلى الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، وفقاً للقواعد التي وضعها البيت الأبيض بشأن زيارة الرئيس إلى آسيا، بأن ترمب لا يعتزم إثارة هذه المسألة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائهما.
وفي الفلبين، سيلتقي ترمب قادة دول جنوب شرقي آسيا، الذين يعوّلون على الولايات المتحدة لمساعدتهم في مواجهة نهج بكين العدواني في المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن ترمب يعتزم توقيع اتفاق تجاري مع تايلاند خلال وجوده في مانيلا. وبعد ذلك يتوجه إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ويختتم جولته بعقد أول محادثات ثلاثية من نوعها مع الرئيس الصيني والرئيس الروسي، لمناقشة الترسانات النووية.
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي.
القمة الأميركية - الصينية - الروسية تبحث «السلام العالمي» وتتجاهل الصراع في أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5341998-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
القمة الأميركية - الصينية - الروسية تبحث «السلام العالمي» وتتجاهل الصراع في أوكرانيا
عرض دمى خشبية تصور رؤساء روسيا وأميركا والصين في متجر هدايا بموسكو الاثنين قبل القمة الثلاثية (إ.ب.أ)
تتجه الأنظار الخميس إلى الصين، حيث تُعقد أول قمة تجمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين لبحث السلام العالمي، وملفات الاستقرار الاستراتيجي. وأشادت بكين بـ«الحدث الفريد»، بينما وصفه محللون في روسيا وخارجها بأنه قد يكون مقدمة لـ«يالطا جديدة»، في إشارة إلى لقاء زعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا في يالطا بعد الحرب العالمية لوضع أسس النظام الدولي الجديد آنذاك.
وكانت الأطراف الثلاثة أعلنت موافقتها على عقد القمة على هامش مؤتمر قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الذي تستضيفه الصين. واللافت أن إعلانات الأطراف الثلاثة عن الأجندة المرتقبة للقمة تحدثت عن بحث قضايا الاستقرار، وتقليص التسلح، والنزاعات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول إيران، فيما بدا أن الصراع في أوكرانيا، الذي يشكل محوراً أساسياً للنقاشات الروسية - الأميركية حالياً، لن يكون حاضراً على جدول الأعمال.
وأعلنت بكين، الاثنين، أن الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترمب وفلاديمير بوتين سيناقشون «السلام العالمي» في أول قمة تجمعهم في مدينة شنغن هذا الأسبوع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة سيجرون «حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، معتبرة أن اللقاء «سيحمل أهمية تاريخية». وأضافت ماو نينغ أن بكين وموسكو وواشنطن تتشارك مسؤولية مواجهة التحديات العالمية، وأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.
الملف الأوكراني غائب
وأكد الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين يستعد لأعمال القمة، وأنه سيجري على هامش أعمال المنتدى سلسلة لقاءات مع زعماء البلدان المشاركة. لكن الكرملين لم يتطرق إلى الأجندة التي قد يطرحها الجانب الروسي خلال هذه اللقاءات. وبدا أن الحديث عن سلسلة لقاءات واسعة -أبرزها اللقاء مع ترمب- يشكل بالنسبة إلى الكرملين أهمية خاصة على خلفية تأكيد فشل الغرب في فرض عزلة على الرئيس الروسي. وفي المقابل، ذكر مسؤولون أميركيون أن ترمب ينوي مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح موضوع الحرب مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قال في وقت سابق إن نظيره الصيني أبدى أثناء اجتماع مؤخراً «انزعاجاً» من فكرة إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا، ورأى أن هذا «نزاع أوروبي، ويجب أن يكون الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات». كما عبر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن مخاوف أخرى، وقال إن العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يخشون أن تتحول محادثات ترمب - بوتين في الصين إلى «أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى القمة الوحيدة التي جمعت الرئيسين الروسي والأميركي، وبدا ترمب بعدها أكثر انفتاحاً على تأييد المطالب الروسية في أوكرانيا. وكان تقرير إعلامي تحدث قبل أيام عن رغبة روسية قوية في أن تخرج القمة بمقترح مشترك للسلام في أوكرانيا يصب في صالح بوتين، لكن بدا أن هذا الموضوع لا يحظى بحماسة لدى الزعيمين الأميركي، والصيني. إلا أن عدم طرح الموضوع على الأرجح خلال القمة لم يخفف من قلق الجانب الأوكراني، إذ حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن يكون الاجتماع «تكراراً لقمة يالطا، وأن يتم خلاله إعادة توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين».
نزع السلاح النووي
وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، بدا أن هذا الملف سيكون الأصعب على جدول أعمال القادة، إذ تطالب واشنطن التي تبدي استياء من التوسع السريع للترسانة النووية الصينية، بأن تكون بكين جزءاً من أي اتفاق للحد من الأسلحة النووية، لكن الصين أكدت أكثر من مرة موقفها بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن مخزونها النووي.
كما أن مواقف موسكو وواشنطن لا تبدو متقاربة في هذا الشأن، وكان البلدان انسحبا سابقاً من كل الاتفاقات والمعاهدات التي تنظم تقليص التسلح، والرقابة عليه، وخصوصاً المعاهدة الأبرز «نيو ستارت» التي انتهى مفعولها في فبراير (شباط) الماضي من دون أن ينجح الطرفان في الاتفاق على آلية لتمديد العمل بها. ورغم ذلك، فقد اتفق وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة قبل أيام على أهمية «خوض محادثات هادفة على مستوى القادة للدفع قدماً بأهداف مثل السلام، ونزع السلاح النووي». وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أنه «إذا التزم القادة فعلاً بنزع حقيقي للأسلحة النووية فسيكون ذلك إنجازاً عظيماً للعالم». وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق: «سنبحث العديد من الأمور، بينها نزع الأسلحة النووية، ونحاول إنهاء الحرب في إيران». وكانت الصين وروسيا قدمتا -كل على حدة- عروضاً للوساطة مع طهران، وتشدد بكين على أن وقف الأعمال العسكرية «أولوية قصوى»، واستضافت في الأسابيع الأخيرة قادة ودبلوماسيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط على أمل إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
بوتين يستبق القمة
واللافت أن بوتين استبق القمة بشن هجوم لاذع على الغرب، وأكد -في رسالة إلى مؤتمر «مؤيدي مكافحة الاستعمار الحديث» الذي نظمته موسكو ودعت إليه ممثلين من بلدان عدة- أن «أعداد الدول التي تدعو إلى بناء نظام دولي عادل في تزايد، ولكن الطموحات الاستعمارية للدول الغربية لا تزال تشكل عقبة». وأضاف: «لا تزال الدول الاستعمارية السابقة -التي أُجبرت في وقت من الأوقات على التخلي عن القمع المباشر لشعوب آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية- تحاول الحفاظ على سيطرتها على اقتصادات دول هذه المناطق، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتأثير على سياستها الخارجية». وشدد على أن «روسيا ترفض بشكل قاطع وتدين أي شكل أو مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد، بما في ذلك استخدام القوة، والعقوبات، وتدعم بشكل كامل تطلعات دول الأغلبية في العالم لتعزيز سيادتها، واستقلالها».
عقوبات أوروبية جديدة
على صعيد آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 49 مصرفاً روسياً، في أحدث توسيع للعقوبات المفروضة على الكرملين. ونص القرار الذي جاء في غمار سجالات حادة بين روسيا والأوروبيين على أن «القطاع المصرفي قطاع اقتصادي يُدرّ عائدات كبيرة للحكومة الروسية». وكانت موسكو أكدت مراراً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية غير قانونية، وغير قادرة على إجبار موسكو على التخلي عن مواقفها. وصرح الرئيس الروسي في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته. وأعلن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف الاثنين أن بلاده ترغب في الحصول على توضيح من الممثلين الأوروبيين بشأن مدى إمكانية إسهام موقفهم في مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني. وكانت موسكو رفضت مشاركة الأوروبيين في جولات التفاوض حول أوكرانيا، ما آثار استياء أوروبياً واسعاً.
ورأى بيسكوف أن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الضغط على روسيا «تُظهر في الواقع مماطلة أوروبا في تسهيل عملية التفاوض بشأن أوكرانيا». وتجنب بيسكوف الاثنين الكشف عن مضمون المحادثات الجارية مع الجانب الأميركي حول الملف الأوكراني، وزاد أنه «فيما يتعلق بعملية السلام، فقد أكدنا مراراً وتكراراً أنها طويلة، ومعقدة، وتتضمن عدداً هائلاً من التفاصيل، يصعب المبالغة في تقدير أهمية كل منها. ولا يزال هذا العمل مستمراً». وسئل عما إذا كان موضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس قد نوقش خلال اجتماع الرئيس الروسي مع المبعوثين الأميركيين أخيراً، فقال: «ما زلنا نؤكد موقفنا القائل إنه من غير المناسب الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية بيننا وبين الأميركيين، وذلك حرصاً على مصلحة عملية السلام نفسها».
بعد شطبهم من قوائم الناخبين... مسلمون في الهند مهددون بالاحتجاز والترحيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5341909-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84
بعد شطبهم من قوائم الناخبين... مسلمون في الهند مهددون بالاحتجاز والترحيل
شاهيدا فقير التي تقول إن حرس الحدود الهنود دفعوا بها إلى داخل بنغلاديش بعد شطب اسمها من قائمة الناخبين في ولاية البنغال الغربية بالهند (رويترز)
عندما خرجت شاهيدا فقير من منزلها في مومباي في 19 يوليو (تموز) لشراء الخضراوات، أخبرت ابنها الأصغر بأنها ستعود خلال دقائق. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر تعيش المرأة البالغة 38 عاماً في قرية في بنغلاديش، بعيدة عن زوجها وابنيها.
وقالت إن ضباطاً بملابس مدنية احتجزوها، وصادروا هاتفها -الذي قالت إنه كان يحتوي على نسخ من وثائق الهوية-، وأرغموها في نهاية المطاف على عبور الحدود. وتظهر وثائق قضائية أن الضباط ينتمون إلى شعبة الجريمة في شرطة مومباي. ولم ترد الإدارة على طلب للتعليق.
وقالت شاهيدا فقير لـ«رويترز» في ساتخيرا في بنغلاديش: «أمسك شخص بيدي من الخلف، وأمرني بالصعود إلى المركبة».
وتنتمي شاهيدا فقير إلى واحدة من عشر أسر قابلت «رويترز» أفراداً منها احتُجز أقاربهم، أو رُحلوا، أو خضعوا للاستجواب بشأن جنسيتهم بعد شطب أسمائهم من قوائم الناخبين المعدلة في الهند. وكانت لدى جميعهم وثائق هوية، أو وثائق عائلية هندية، فيما ظل أقارب لهم -بمن فيهم الآباء، والأشقاء- مدرجين في قوائم الناخبين.
وتظهر الحالات كيف أصبح التنقيح الشامل لقوائم الناخبين في الهند متداخلاً مع حملة منفصلة لتحديد المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم، وطردهم، رغم أن الحذف من القوائم لا يثبت في حد ذاته أن الشخص أجنبي.
وشمل تعديل قوائم الناخبين شطب 130 مليون اسم على مستوى البلاد، في أكبر عملية شطب للناخبين في تاريخ الهند. وتظهر البيانات أن هذه العمليات تؤثر بصورة غير متناسبة على المسلمين -أكبر أقلية في الهند- الذين واجهوا ما تصفه جماعات حقوقية بسياسات إقصائية، وتزايد التمييز منذ تولي حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، السلطة في 2014.
وأثار التعديل احتجاجات واسعة، واتهامات بأن حزب «بهاراتيا جاناتا» يعيد تشكيل الهيئة الناخبة لمصلحته. وينفي الحزب استهداف المواطنين الشرعيين.
وقال معهد سابار، ومقره كولكاتا، إن ولاية البنغال الغربية، حيث مضى التعديل إلى أبعد مدى، شهدت حذف نحو تسعة ملايين اسم قبل انتخابات الولاية التي جرت في وقت سابق من هذا العام. وأضاف أن المسلمين شكلوا نحو 70 في المائة من 2.7 مليون اسم جرى شطبهم بعد مراجعة أدق.
وخرج حزب «بهاراتيا جاناتا» منتصراً في تلك الانتخابات، وسيطر على الولاية للمرة الأولى.
وقال صابر أحمد مؤسس المعهد: «لا يمكننا إنكار عامل السخط على الحكومة الحالية، لكن حذف الناخبين لعب دوراً كبيراً في تحديد نتائج انتخابات ولاية البنغال الغربية».
قوائم الناخبين وعمليات الطرد
ربط وزير الداخلية أميت شاه صراحة بين الأمرين في تجمع حاشد يوم الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) في ولاية هاريانا بشمال البلاد.
وقال شاه إن «حزب (بهاراتيا جاناتا) عازم على كشف المتسللين، وحذفهم من قوائم الناخبين، وبعد ذلك سنحددهم واحداً تلو الآخر، ونطردهم من البلاد».
والبنغال الغربية منذ أمد بعيد بؤرة رئيسة لحملات استهدفت في المقام الأول المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.
وتكتسب قضايا الجنسية والهجرة أهمية خاصة في هذه الولاية، حيث قسمت الحدود التي رسمها البريطانيون عند تقسيم الهند في 1947 المنطقة إلى قسمين. وعبر الملايين خلال تلك الاضطرابات، ومرة أخرى خلال حرب استقلال بنغلاديش في 1971، مما ترك أسراً ومجتمعات موزعة على جانبي الحدود.
ولم ترد وزارة الداخلية الهندية ومكتب رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات على طلب للتعليق.
معارك قضائية
قالت شاهيدا فقير إنها أجبرت على العبور إلى بنغلاديش عند الساعة الواحدة صباحاً عبر جزء من الحدود لا توجد به أسوار، أو حراسة. وقالت إنها سارت لساعات وقد غطاها الوحل، قبل أن يعثر عليها مزارع وهي تبكي ويؤويها.
وقالت شرطة مومباي للمحكمة إنها سُلّمت إلى قوة أمن الحدود عند حدود ولاية آسام، وإنها «رُحلت لاحقاً إلى بنغلاديش عبر السلطات المختصة». ولم ترد قوة الحدود في بنغلاديش ووزارتا الداخلية والشؤون الخارجية ومكتب رئيس الوزراء على طلب للتعليق.
وتظهر وثائق قضائية أن شاهيدا فقير كانت من بين 149 شخصاً رُحلوا خلال تلك العملية، بعد أن حددتهم السلطات بوصفهم مواطنين من بنغلاديش.
وذكرت شاهيدا فقير: «لم أتخيل قط، ولا حتى للحظة، أنهم سيرسلونني إلى بنغلاديش. بيتي وأجدادي وجذور عائلتي بأكملها في الهند».
ويخوض زوجها جمعان الآن معركتها القضائية نيابة عنها، بالتزامن مع ملايين الطعون على تعديل قوائم الناخبين في البنغال الغربية.
وقالت دعوى قدمتها أسرتها إلى المحكمة العليا في أغسطس (آب) إن الشطب من سجلات الناخبين لا يمكن أن يكون أساساً لتحديد جنسيتها، وإنه لا يجوز ترحيلها استناداً إلى «ادعاء من السلطة التنفيذية لم يخضع للتحقق».
وتظهر سجلات عائلية اطلعت عليها «رويترز» أن والدي شاهيدا فقير وأجدادها كانوا ناخبين مسجلين في سواروبناجار بولاية البنغال الغربية منذ أول انتخابات وطنية في الهند عام 1952. وظهرت أسماؤهم أيضاً في قوائم عامي 2002 و2003، وهي معيار في أحدث تعديل لتحديد من يمكنهم البقاء من دون تقديم وثائق إضافية.
وتشير بطاقة شاهيدا فقير الانتخابية، التي اطلعت عليها «رويترز»، إلى أن المرأة أُدرجت على قوائم الناخبين في البنغال الغربية منذ 2008 على أقل تقدير.
وقال مكتب التسجيل الإقليمي للأجانب في مومباي للمحكمة العليا في كالكوتا إن شاهيدا فقير قدمت شهادة ميلاد صادرة من بنغلاديش أثناء تحقيق، ولم تقدم «أدلة من وثائق صحيحة، أو موثوقة» تثبت الجنسية الهندية.
واعترضت شاهيدا فقير على ذلك، قائلة إن السلطات صادرت هاتفها، ولم تمنحها أي فرصة لإظهار نسخ من الوثائق المخزنة عليه. ولا يفرض القانون الهندي على المواطنين حمل وثائق هوية سارية في جميع الأوقات.
«أنت من بنغلاديش»
في دعوى أخرى أمام المحكمة العليا في كالكوتا، قال بائع أدوات منزلية متجول يدعى ناصر الدين شيخ وأربعة آخرون إنهم احتُجزوا بعد شطب أسمائهم من القوائم، رغم أن طعونهم على الحذف كانت لا تزال منظورة أمام محاكم خاصة.
وقال شيخ إن الشرطة احتجزته و22 آخرين بينما كان يعمل على بعد مئات الكيلومترات من منزله في تشاتيسجاره. وقال إن 19 منهم أُطلق سراحهم بعد 14 يوماً عندما وجدت السلطات أسماءهم في القوائم المعدلة. وظل شيخ وثلاثة آخرون لم تظهر أسماؤهم قيد الاحتجاز لمدة 32 يوماً.
وقال شيخ: «قال لي شرطي: اسمك ليس في قائمة الناخبين. أنت من بنغلاديش».
وأُطلق سراحه مع الآخرين في الليلة التي سبقت جلسة المحكمة الخاصة بهم. وقال شيخ إن مركز احتجازهم كان يضم قاعة كبيرة فيها أسرّة لأكثر من 60 شخصاً. وخضع المحتجزون لفحوص طبية، وتسجيل بيانات، وقياسات جسدية قبل احتجازهم.
وقال: «كان سجناً بكل ما للكلمة من معنى. لم نكن نستطيع الخروج».
وقالت الشرطة ومحامو الولاية للمحكمة العليا في كالكوتا إن البنغال الغربية لا تضم معسكرات احتجاز دائمة.
وفي مركز إيواء للمهاجرين الأجانب المشتبه بهم في مرشد آباد، رأى مراسلو «رويترز» ملابس معلقة في الداخل، وأشخاصاً يطلون من النوافذ. وكانت سيارة إسعاف وحافلة شرطة مغطاة تقفان داخل المجمع الخاضع لحراسة مشددة.
وقالت موسامي راي، التي تعيش في الجهة المقابلة، إنها رأت أشخاصاً يُنقلون إلى هناك قبل شهرين، وأسراً تبكي في الخارج.
وذكر الناشط الحقوقي كيريتي روي: «هناك ملايين القضايا المتعلقة بشطب الأسماء من سجلات الناخبين، والناس ينتظرون العدالة. المحاكم بطيئة. نشعر باليأس تجاه ما يجري».
الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش رغم حكم الإعدام بحقهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5341832-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7
الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش رغم حكم الإعدام بحقها
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تشير بيديها أثناء حديثها لوسائل الإعلام بعد يوم واحد من فوزها في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة بدكا 8 يناير 2024 (أ.ف.ب)
أكدت رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة الشيخة حسينة، اليوم الاثنين، عزمها العودة إلى بلادها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، رغم صدور حكم بالإعدام بحقها.
وقالت الشيخة حسينة، من منفاها في الهند: «أنا على دراية تامة بالمخاطر التي أواجهها إن عدت»، مضيفة: «التهديد بالموت لن يبعدني عن بلادي لمدة أطول»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبعد أن حكمت البلاد منذ عام 2009، أُجبرت حسينة (79 عاماً) على الاستقالة والمغادرة في أغسطس (آب) 2024، على أثر أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت، وفق «الأمم المتحدة»، عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين.
وحُكم على حسينة، التي يلقبها مواطنوها بـ«السيدة الحديدية» بسبب نهجها الاستبدادي في الحكم، بالإعدام غيابياً، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2025؛ لإدانتها بإصدار أوامر بالقمع الدامي للتظاهرات التي أدت إلى سقوطها.
ونفت الشيخة حسينة بشدة هذه الاتهامات، ورفضت ما عدَّته حكماً «ذا دوافع سياسية».
وأعلنت، خلال مقابلات عدة أجرتها مع وسائل إعلام في الأشهر الأخيرة، عزمها العودة إلى بنغلاديش، الشهر المقبل.
وقالت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين: «بدأتُ الاستعداد للعودة»، مضيفة: «لا أريد أن أموت، بل أريد أن أعيش وأواصل خدمة بلادي، لكن إذا كان الموت هو الثمن الذي يتعيّن عليّ دفعه للعودة، فأنا مستعدة لذلك».
وخلال الأسبوع الفائت، قال محمد أمين الإسلام، ممثل الادعاء أمام المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام بحقها، إنها لن تتمكن من الإفلات من عقوبة الإعدام.
وقال، أمام الصحافيين، إن «حسينة ليس أمامها خيار سوى الخضوع لحكم الإعدام الصادر بحقها»، مضيفاً أن مهلة الشهر الممنوحة لها لاستئناف الحكم انقضت.
وجددت دكا، الأسبوع الفائت، تأكيدها أن عودة حسينة لا يمكن أن تجري إلا في إطار عملية تسليم، بعدما تقدمت بطلب رسمي إلى نيودلهي لتسليمها.
وقالت الهند إن الطلب قيد الدراسة.
ويثير احتمال عودة حسينة إلى بنغلاديش؛ حيث لا تزال تحظى بقاعدة واسعة من المؤيدين، مخاوف لدى حكومة رئيس الوزراء طارق رحمن، التي تولت السلطة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي.
موقف «متناقض»
ولفتت حسينة إلى ما وصفته بالموقف «المتناقض» لسلطات بلادها، وقالت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «طالبوا بعودتي على مدى أشهر، لكنهم الآن، بعدما أصبحت مستعدة للعودة، يبدون أكثر ميلاً إلى تهديدي، بدلاً من العمل على تأمين عودتي».
وأوضحت أنها لم تطلب مساعدة الهند لتسهيل عودتها إلى بلادها.
وقالت: «لماذا أطلب من دولة تسليمي، بعدما اتخذت قرار العودة طوعاً إلى بلادي؟!».