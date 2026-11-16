واشنطن تعتزم ضم «إنفيديا» إلى قائمة «الأبطال الوطنيين» في الذكاء الاصطناعي

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراج شركة «إنفيديا» وأكثر من 20 شركة تكنولوجية أميركية أخرى ضمن قائمة الشركات الوطنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور التكنولوجيا الأميركية في الأسواق العالمية، ومواجهة التوسع الصيني في هذا القطاع، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطة أن الإعلان عن الشركات المختارة قد يصدر خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن القائمة ستضم، إلى جانب «إنفيديا»، شركات «أمازون» و«مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية أميركية أوسع لتسريع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية خارجياً، عبر تقديم حزمة متكاملة تجمع الرقائق الإلكترونية والنماذج المتقدمة والمنتجات التقنية، بما يسهل على الحكومات والشركات الأجنبية الحصول عليها بدلاً من الاعتماد على البدائل الصينية.

وبموجب البرنامج، ستحصل الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة على تسهيلات لتسريع الموافقات على تراخيص تصدير الرقائق والتكنولوجيا، إلى جانب دعم حكومي لتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية وإمكانية الاستفادة من التمويل الفيدرالي، وفقاً للمعلومات المنشورة على موقع وزارة التجارة الأميركية.

وكانت الإدارة قد أعلنت المبادرة قبل نحو عام بوصفها أحد محاور استراتيجيتها التكنولوجية، إلا أن أسماء الشركات المستفيدة لم تكن قد كُشف عنها حتى الآن.

ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه «إنفيديا» أزمة قيادية وتدقيقاً متزايداً بشأن ضوابط تصدير رقائقها إلى الأسواق الآسيوية، بعد تقارير عن علاقة رئيسها التنفيذي السابق جينسن هوانغ بمصدر استخباراتي صيني مشتبه به يعمل لدى شركة سنغافورية متخصصة في مراكز البيانات. وأعادت هذه القضية إشعال النقاش في واشنطن بشأن ضرورة إعطاء اعتبارات الأمن القومي أولوية أكبر في سياسات تصدير الرقائق، حتى لو جاء ذلك على حساب الحصة السوقية للشركات الأميركية.

وتكتسب «إنفيديا» أهمية خاصة في هذه الاستراتيجية، باعتبار أن رقائقها تشكل أساساً لتشغيل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً، فضلاً عن مكانتها في سوق أشباه الموصلات العالمية. وكان ترمب قد أشاد مراراً بهوانغ وبنجاح الشركة في بناء صناعة أميركية تقود طفرة الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تفاصيل المبادرة، في وقت يواجه فيه انتقادات بسبب ما يراه منتقدون ثغرات في الرقابة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق «إنفيديا» المتقدمة.

ويتزامن ذلك مع استعداد لوتنيك لمرافقة ترمب في زيارته المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع، بينما تعمل وزارة التجارة على إعداد قواعد جديدة لتشديد القيود على تحويل مسار الرقائق إلى الصين. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادرها أن موعد إعلان القائمة قد يتغير.

وتعكس المبادرة احتدام المنافسة الأميركية الصينية على قيادة سوق الذكاء الاصطناعي، بعدما امتدت المنافسة بين البلدين من صناعة أشباه الموصلات إلى النماذج والتطبيقات والبنية التحتية الرقمية، في سباق تسعى واشنطن من خلاله إلى ترسيخ التكنولوجيا الأميركية خياراً أساسياً للأسواق العالمية.