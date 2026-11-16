هوانغ يدرس العودة إلى قيادة «إنفيديا» وسط تحركات في وادي السيليكون

يدرس جنسن هوانغ إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد أيام من مغادرته المنصب في تطور أحدث أزمة قيادية في عملاق صناعة الرقائق، فيما يسعى عدد من حلفائه في وادي السيليكون إلى حشد الدعم لإعادته، وفق تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن هوانغ بحث مع مقربين منه إمكانية العودة، بالتزامن مع تحركات يقودها مسؤولون تنفيذيون ومستثمرون في قطاع التكنولوجيا للضغط على مجلس إدارة الشركة من أجل إعادة النظر في رحيله. ويعمل بعض حلفائه على تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات بارزة في وادي السيليكون، مع مساعٍ لاستقطاب دعم البيت الأبيض.

واكتسبت الحملة زخماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انضمام شخصيات بارزة إلى دعوات علنية تطالب بإعادته، من بينها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبك غيمز». كما دعا مستثمران كبيران في «إنفيديا»، هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها احتمال عودة هوانغ، مستندين إلى سجل نجاحه الطويل والضبابية التي أحاطت بظروف مغادرته.

غير أن هذه التحركات تواجه عقبات، في ظل استمرار تحقيق مستقل يجريه مجلس إدارة الشركة في الملابسات التي أدت إلى رحيله، فضلاً عن الضغوط السياسية في واشنطن. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد دعا إلى تغيير واسع في قيادة الشركة، فيما تواجه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن ضوابط الامتثال المرتبطة ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي لعملاء في آسيا، على خلفية القضية التي ارتبطت بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة «ميغاسبايد» السنغافورية.

وفي مسار موازٍ للبحث عن قيادة جديدة، أفادت «فاينانشال تايمز» بأن مجلس إدارة «إنفيديا» تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، لبحث إمكانية توليه المنصب، رغم تأكيد المجلس عدم إطلاق عملية رسمية لاختيار خليفة.

وتواجه الشركة بذلك مرحلة من عدم اليقين القيادي في توقيت حساس، إذ تستعد لإعلان نتائجها المالية الثلاثاء، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإدارة الحالية على الحفاظ على زخم النمو ومكانة «إنفيديا» في سوق الذكاء الاصطناعي.