ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية

كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

استقطبت ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي لا تزال في سن المراهقة، اهتماماً إعلامياً دولياً واسعاً، مع تكرار ظهورها العلني إلى جانبه؛ ما أثار تكهنات بأنه يعدّها لخلافته في الحكم يوماً ما.

ورغم الجدل بشأن مكانتها، يتوقع معظم الخبراء أن ينقل كيم السلطة في نهاية المطاف إلى أحد أبنائه، ليواصل حكم عائلته الممتد إلى جيل رابع.

وفيما يلي نظرة على آراء منشقين عن كوريا الشمالية وآخرين بشأن الفتاة، التي يُعتقد أن عمرها نحو 13 عاماً، ويُقال إن اسمها كيم جو آي، وحول حكم العائلة القائم على توريث السلطة.

تاي يونغ هو، الوزير السابق في سفارة كوريا الشمالية لدى لندن، الذي انشق إلى كوريا الجنوبية عام 2016، وشغل لاحقاً عضوية برلمانها، قال إنه يشعر بحزن عميق إزاء ما يراه تحركات من كيم لإطالة أمد حكم عائلته.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (إلى اليمين) وزوجته ري سول جو (إلى اليسار)، وابنتهما التي يُقال إن اسمها كيم جو أي (في الوسط) وهم يحضرون مراسم عرض أنواع مختلفة من الطائرات المسيَّرة بالمنطقة السياحية الساحلية «وونسان-كالما» في كوريا الشمالية (أ.ف.ب)

وقال تاي لوكالة «أسوشييتد برس»: «إنه واقع بائس أن تنتقل السلطة المطلقة، التي لا تخضع لأي رقابة في ظل ملكية مطلقة، إلى جيل رابع في القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «من المرجح أن تتخلف كوريا الشمالية أكثر عن العالم الخارجي إذا انتقلت السلطة إلى الجيل الرابع».

مظهر الابنة

أما كيم يومي، التي فرَّت من كوريا الشمالية في مايو (أيار) 2023، فقالت إن كثيراً من الكوريين الشماليين يشعرون بالاستياء لرؤية ابنة كيم تطيل شعرها ليتجاوز كتفيها، وتسير مرتدية حذاءً بكعب عالٍ، وترتدي ملابس تشبه ملابس النساء البالغات؛ إذ لا يُسمح للمراهقات العاديات في كوريا الشمالية بمثل هذه المظاهر. لكنها أوضحت أنهن لا يملكن خياراً سوى كتمان استيائهن خوفاً من العقاب القاسي. وقالت: «قد يعتقد الناس الآن أن جو آي ستصبح ملكتهم».

في المقابل، قالت لي سي يونغ، التي وصلت إلى كوريا الجنوبية عام 2013، وتدير إذاعة «كوريا الشمالية الحرة» في سيول، إن الكوريين الشماليين لن يعترضوا على تسريحة شعر الفتاة أو ملابسها؛ لأن غسل أدمغتهم بلغ درجة كبيرة. وأضافت: «لن يعرفوا ما إذا كانت ملابسها من علامات تجارية فاخرة، لكنهم يعتقدون أن بإمكانها ارتداءها لأنها ابنة» زعيمهم الأعلى.

وقالت تشوي سونغ جوك، التي فرَّت من كوريا الشمالية عام 2015، إن تقبيل ابنة كيم والدها على خده يُعدّ «أمراً غير مألوف على الإطلاق» في مظاهر المودة بين الأب وابنته في كوريا الشمالية.

وأضافت تشوي، التي تعيش في ظل عبادة شخصية تتمحور حول عائلة كيم، أن بعض الكوريين الشماليين قد يشعرون بالفخر عند مشاهدة مثل هذا المشهد؛ إذ يجلّون كيم بوصفه «أباً لجميع الناس»، لا «طاغية قتل حتى عمه» في سلسلة من عمليات الإعدام الوحشية لمنافسين محتملين.

هل يقبل المجتمع بحكم امرأة؟

أما لي يونغ هيون، المنشق والمحامي الذي يدير موقعاً إلكترونياً يهدف إلى توفير معلومات من الخارج للكوريين الشماليين، فقال إن المجتمع الكوري الشمالي، الذي تترسخ فيه البنية الهرمية المتمحورة حول الرجال، لن يتقبل بسهولة تولي امرأة قيادة البلاد.

وأشار لي إلى أن كوريا الجنوبية نفسها لم تشهد سوى رئيسة واحدة، هي بارك كون هيه، التي حكمت بين عامي 2013 و2017. وقال: «حتى كوريا الجنوبية مجتمع أبوي للغاية، تجد فيه النساء صعوبة في تولي مناصب قيادية. لا أستطيع الاقتناع بفكرة أن تصبح امرأة زعيمة لكوريا الشمالية، التي تُعدّ عملياً سلالة حاكمة».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (في الوسط) برفقة ابنته التي يُقال إن اسمها كيم جو أي أثناء زيارتهما قاعدة تدريب عسكرية بكوريا الشمالية (أ.ف.ب)

من جهته، حذّر أوه كيونغ سيوب، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيول، من الجزم بأن الفتاة هي وريثة كيم. لكنه قال إنها إذا أُعلنت رسمياً وريثة لوالدها، فقد تتمكن سريعاً من ترسيخ سلطتها؛ إذ ستلتف حولها عناصر النخبة الحاكمة التي تتشارك معها المصالح، وتعمل على إقصاء المنافسين المحتملين. وقال أوه: «لا يهم حقاً ما إذا كان الخليفة رجلاً أم امرأة».

مستويات المعيشة

بدوره، قال آن كيونغ سو، الباحث الذي أجرى مقابلات مع مئات المنشقين، إن كيم سيحتاج إلى تحقيق تحسن اقتصادي ورفع مستويات المعيشة حتى يتقبل شعبه خطة الخلافة بصورة أكثر إيجابية.

وأوضح آن أن الكوريين الشماليين الأصغر سناً غيّروا طريقة تفكيرهم، رغم عيشهم في ظل حكم قمعي، نتيجة انتشار المسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية وغيرها من المحتويات الثقافية؛ وهو ما يشكل عبئاً على كيم. وقال: «لن يثور الشعب الكوري الشمالي على كيم، لكن المهم هو ما إذا كان سيتمكن من جعل شعبه يتقبل خطته بسعادة أم على مضض».

الزعيم كيم جونغ أون (إلى اليمين من المنتصف) وزوجته ري سول جو (الثالثة من اليسار) وابنتهما (في المنتصف) والتي يُعتقد أن اسمها كيم جو أي وهم يزورون قصر «كومسوسان» للشمس في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 1 يناير الماضي (أ.ب)

وقال جو سونغ راي، الذي يدير موقعاً إخبارياً إلكترونياً، إن مصادره داخل كوريا الشمالية أبلغته بأنهم لم يحسموا بعد ما إذا كانت الفتاة هي وريثة كيم. لكنه يعتقد شخصياً أنها كذلك، وأن مخاوف كيم بشأن وضعه الصحي ربما دفعته إلى تسريع إعدادها لخلافته.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أبلغت وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الجنوبية أعضاء البرلمان بأن كيم لم يُظهر مؤشرات أخرى مهمة على اعتلال صحته، لكنه لا يزال يعاني سمنة مفرطة، ويواجه خطراً مرتفعاً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان والده وجده، اللذان حكما كوريا الشمالية قبل أن يرث السلطة عام 2011، قد توفيا بسبب مشكلات في القلب.