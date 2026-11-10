ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5339876-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إلى منزله، اليوم الثلاثاء، لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن بتهمة الفساد قيد الإقامة الجبرية، وفقاً لما رصده مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان نجيب البالغ 73 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق التنمية السيادي (1 إم دي بي) الذي تم حله.
ووصل إلى مقر إقامته في حي راق بالعاصمة كوالالمبور في سيارة فضية ضمن موكب من المركبات، فيما كان أنصاره ينتظرون أمام المنزل.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت أمراً جديداً لنقل عبد الرزاق إلى منزله، بعدما اعترض النائب العام على توجيهٍ سابق بهذا الشأن.
وفي سبتمبر (أيلول)، منح الملك رئيس الوزراء السابق «عفواً مشروطاً» يقضي «بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس (آب) 2028»، شرط دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار.
وسدد حزبه «المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية» قيمة الغرامة الجمعة، إلا أن النائب العام علّق نقله إلى منزله لأسباب قانونية.
وقال القاضي في المحكمة العليا في كوالالمبور إسلام زين الدين عقب اجتماعه بمحامي الدفاع والادعاء العام، «وفقاً لأمر العفو المشروط، سيقضي المتهم ما تبقى من عقوبته المخففة والبالغة ست سنوات قيد الإقامة الجبرية».
وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى منزل نجيب بحواجز مرورية لمنع الوصول إلى المنطقة.
مع تعثر المبادرات الإقليمية والدولية في إنهاء الانقسام السياسي الليبي يعود النفط لواجهة النقاش بوصفه «ورقة ضغط محتملة» لدفع الأطراف المتنافسة لتسوية خلافاتها.
علاء حموده (القاهرة )
ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5339876-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إلى منزله، اليوم الثلاثاء، لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن بتهمة الفساد قيد الإقامة الجبرية، وفقاً لما رصده مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان نجيب البالغ 73 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق التنمية السيادي (1 إم دي بي) الذي تم حله.
ووصل إلى مقر إقامته في حي راق بالعاصمة كوالالمبور في سيارة فضية ضمن موكب من المركبات، فيما كان أنصاره ينتظرون أمام المنزل.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت أمراً جديداً لنقل عبد الرزاق إلى منزله، بعدما اعترض النائب العام على توجيهٍ سابق بهذا الشأن.
وفي سبتمبر (أيلول)، منح الملك رئيس الوزراء السابق «عفواً مشروطاً» يقضي «بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس (آب) 2028»، شرط دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار.
وسدد حزبه «المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية» قيمة الغرامة الجمعة، إلا أن النائب العام علّق نقله إلى منزله لأسباب قانونية.
وقال القاضي في المحكمة العليا في كوالالمبور إسلام زين الدين عقب اجتماعه بمحامي الدفاع والادعاء العام، «وفقاً لأمر العفو المشروط، سيقضي المتهم ما تبقى من عقوبته المخففة والبالغة ست سنوات قيد الإقامة الجبرية».
وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى منزل نجيب بحواجز مرورية لمنع الوصول إلى المنطقة.
تطيل شعرها وترتدي الكعب العالي... هل يمكن أن تتولى ابنة الزعيم الكوري الشمالي الحكم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5339733-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
تطيل شعرها وترتدي الكعب العالي... هل يمكن أن تتولى ابنة الزعيم الكوري الشمالي الحكم؟
كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
استقطبت ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي لا تزال في سن المراهقة، اهتماماً إعلامياً دولياً واسعاً، مع تكرار ظهورها العلني إلى جانبه؛ ما أثار تكهنات بأنه يعدّها لخلافته في الحكم يوماً ما.
ورغم الجدل بشأن مكانتها، يتوقع معظم الخبراء أن ينقل كيم السلطة في نهاية المطاف إلى أحد أبنائه، ليواصل حكم عائلته الممتد إلى جيل رابع.
وفيما يلي نظرة على آراء منشقين عن كوريا الشمالية وآخرين بشأن الفتاة، التي يُعتقد أن عمرها نحو 13 عاماً، ويُقال إن اسمها كيم جو آي، وحول حكم العائلة القائم على توريث السلطة.
تاي يونغ هو، الوزير السابق في سفارة كوريا الشمالية لدى لندن، الذي انشق إلى كوريا الجنوبية عام 2016، وشغل لاحقاً عضوية برلمانها، قال إنه يشعر بحزن عميق إزاء ما يراه تحركات من كيم لإطالة أمد حكم عائلته.
وقال تاي لوكالة «أسوشييتد برس»: «إنه واقع بائس أن تنتقل السلطة المطلقة، التي لا تخضع لأي رقابة في ظل ملكية مطلقة، إلى جيل رابع في القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «من المرجح أن تتخلف كوريا الشمالية أكثر عن العالم الخارجي إذا انتقلت السلطة إلى الجيل الرابع».
مظهر الابنة
أما كيم يومي، التي فرَّت من كوريا الشمالية في مايو (أيار) 2023، فقالت إن كثيراً من الكوريين الشماليين يشعرون بالاستياء لرؤية ابنة كيم تطيل شعرها ليتجاوز كتفيها، وتسير مرتدية حذاءً بكعب عالٍ، وترتدي ملابس تشبه ملابس النساء البالغات؛ إذ لا يُسمح للمراهقات العاديات في كوريا الشمالية بمثل هذه المظاهر. لكنها أوضحت أنهن لا يملكن خياراً سوى كتمان استيائهن خوفاً من العقاب القاسي. وقالت: «قد يعتقد الناس الآن أن جو آي ستصبح ملكتهم».
في المقابل، قالت لي سي يونغ، التي وصلت إلى كوريا الجنوبية عام 2013، وتدير إذاعة «كوريا الشمالية الحرة» في سيول، إن الكوريين الشماليين لن يعترضوا على تسريحة شعر الفتاة أو ملابسها؛ لأن غسل أدمغتهم بلغ درجة كبيرة. وأضافت: «لن يعرفوا ما إذا كانت ملابسها من علامات تجارية فاخرة، لكنهم يعتقدون أن بإمكانها ارتداءها لأنها ابنة» زعيمهم الأعلى.
وقالت تشوي سونغ جوك، التي فرَّت من كوريا الشمالية عام 2015، إن تقبيل ابنة كيم والدها على خده يُعدّ «أمراً غير مألوف على الإطلاق» في مظاهر المودة بين الأب وابنته في كوريا الشمالية.
وأضافت تشوي، التي تعيش في ظل عبادة شخصية تتمحور حول عائلة كيم، أن بعض الكوريين الشماليين قد يشعرون بالفخر عند مشاهدة مثل هذا المشهد؛ إذ يجلّون كيم بوصفه «أباً لجميع الناس»، لا «طاغية قتل حتى عمه» في سلسلة من عمليات الإعدام الوحشية لمنافسين محتملين.
هل يقبل المجتمع بحكم امرأة؟
أما لي يونغ هيون، المنشق والمحامي الذي يدير موقعاً إلكترونياً يهدف إلى توفير معلومات من الخارج للكوريين الشماليين، فقال إن المجتمع الكوري الشمالي، الذي تترسخ فيه البنية الهرمية المتمحورة حول الرجال، لن يتقبل بسهولة تولي امرأة قيادة البلاد.
وأشار لي إلى أن كوريا الجنوبية نفسها لم تشهد سوى رئيسة واحدة، هي بارك كون هيه، التي حكمت بين عامي 2013 و2017. وقال: «حتى كوريا الجنوبية مجتمع أبوي للغاية، تجد فيه النساء صعوبة في تولي مناصب قيادية. لا أستطيع الاقتناع بفكرة أن تصبح امرأة زعيمة لكوريا الشمالية، التي تُعدّ عملياً سلالة حاكمة».
من جهته، حذّر أوه كيونغ سيوب، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيول، من الجزم بأن الفتاة هي وريثة كيم. لكنه قال إنها إذا أُعلنت رسمياً وريثة لوالدها، فقد تتمكن سريعاً من ترسيخ سلطتها؛ إذ ستلتف حولها عناصر النخبة الحاكمة التي تتشارك معها المصالح، وتعمل على إقصاء المنافسين المحتملين. وقال أوه: «لا يهم حقاً ما إذا كان الخليفة رجلاً أم امرأة».
مستويات المعيشة
بدوره، قال آن كيونغ سو، الباحث الذي أجرى مقابلات مع مئات المنشقين، إن كيم سيحتاج إلى تحقيق تحسن اقتصادي ورفع مستويات المعيشة حتى يتقبل شعبه خطة الخلافة بصورة أكثر إيجابية.
وأوضح آن أن الكوريين الشماليين الأصغر سناً غيّروا طريقة تفكيرهم، رغم عيشهم في ظل حكم قمعي، نتيجة انتشار المسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية وغيرها من المحتويات الثقافية؛ وهو ما يشكل عبئاً على كيم. وقال: «لن يثور الشعب الكوري الشمالي على كيم، لكن المهم هو ما إذا كان سيتمكن من جعل شعبه يتقبل خطته بسعادة أم على مضض».
وقال جو سونغ راي، الذي يدير موقعاً إخبارياً إلكترونياً، إن مصادره داخل كوريا الشمالية أبلغته بأنهم لم يحسموا بعد ما إذا كانت الفتاة هي وريثة كيم. لكنه يعتقد شخصياً أنها كذلك، وأن مخاوف كيم بشأن وضعه الصحي ربما دفعته إلى تسريع إعدادها لخلافته.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أبلغت وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الجنوبية أعضاء البرلمان بأن كيم لم يُظهر مؤشرات أخرى مهمة على اعتلال صحته، لكنه لا يزال يعاني سمنة مفرطة، ويواجه خطراً مرتفعاً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وكان والده وجده، اللذان حكما كوريا الشمالية قبل أن يرث السلطة عام 2011، قد توفيا بسبب مشكلات في القلب.
الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5339343-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3
الصين تنفي مزاعم محاولة الإيقاع برئيس «إنفيديا» في مخطط تجسس
الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)
نفت الصين، اليوم (الاثنين)، وجود محاولة للإيقاع بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، ضمن مخطط تجسس، ووصفت الاتهامات بالتجسس بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وتندرج ضمن حملة لتشويه صورة بكين.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن هوانغ اعترف لمجلس إدارة «إنفيديا» بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية في مجال الأعمال، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد خلصت إلى أنها تجمع معلومات لصالح بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، اليوم، إن «ما تسمى اتهامات التجسس الصيني لا تستند إلى أدلة، وليست سوى حملة لتشويه صورة الصين».
في سياق متصل، تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، اليوم.
كانت «إنفيديا» قد أعلنت، أمس، أنها ستفتح تحقيقاً في القضية.
ولم يكشف هوانغ هوية الشخصية التي ارتبط بها في العلاقة خارج إطار الزواج.
وفي رسالة وجهها إلى موظفي شركة «إنفيديا»، حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، اعترف هوانغ بخيانته لزوجته، مقدماً اعتذاره لعائلته وزملائه، ومؤكداً تحمله «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاته.
وكتب هوانغ، في الرسالة، أن «قيادة (إنفيديا) هي أعظم شرف في حياتي. تقع على عاتقي مسؤولية خدمتكم وأن أكون جديراً بثقتكم، لكنني أخفقت في الوفاء بهذه المسؤولية».
من جانبه، قال مجلس إدارة «إنفيديا»، في بيان، إنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التحقيق الذي يجريه سيشمل فحص جميع المعلومات المتاحة. وأكد المجلس أن هوانغ «يدعم عملية المراجعة هذه بشكل كامل، وقد تعهد بالتعاون معها».
وسوف يظل هوانغ (63 عاماً) رئيساً تنفيذياً للشركة في أثناء التحقيق.
من ناحيته قال المتحدث باسم الشركة، جون ريزو: «خبر اليوم لن يبطئ (إنفيديا)... جنسن ملتزم بمواصلة قيادة (إنفيديا) كرئيس تنفيذي دون أي اضطراب».
يُذكر أن «إنفيديا» لاعب رئيسي في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام رقائقها في تشغيل كثير من مراكز البيانات وأنظمة الكمبيوتر التي تُستخدم لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كما أن معالجاتها المتقدمة تخضع لقيود صارمة على تصديرها، بهدف منع حصول الصين على تكنولوجيا الرقائق المتطورة.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن المخابرات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة حميمة مع أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، وأنها كانت تقدم معلومات مباشرة للصين.
كانت أليس هوانغ محررة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة كبيرة في شركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات في سنغافورة، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.
واشترت «ميغاسبيد» رقائق من «إنفيديا» بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وفي رسالته لموظفي «إنفيديا» لم يذكر جنسن هوانغ اسم أليس هوانغ، ولم يتطرق إلى صلاتها المزعومة بالسلطات الصينية. في الوقت نفسه أشار إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها تقارير إخبارية، مؤكداً دعمه للتحقيق الذي يُجريه مجلس الإدارة واستعداده للتعاون الكامل في هذا الشأن.
وقال هوانغ: «أنا أحب بلادنا وشركتنا، وألتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».
من جانبه، قال الرئيس دونالد ترمب إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن هذه التطورات الأخيرة، لكنه أشاد به قائلاً: «آمل أن يكون كل شيء على ما يرام؛ فقد قام بعمل رائع للغاية».