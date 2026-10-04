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العالم آسيا

اليابان تحتج لدى أميركا بعد توقيف جندي مارينز للاشتباه بقتله امرأة

طائرات «أوسبري» العسكرية تظهر في قاعدة «فوتينما» الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية في مدينة غينوان بمحافظة أوكيناوا حيث يتمركز المشتبه به المتورط في جريمة سطو وقتل (رويترز)
طائرات «أوسبري» العسكرية تظهر في قاعدة «فوتينما» الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية في مدينة غينوان بمحافظة أوكيناوا حيث يتمركز المشتبه به المتورط في جريمة سطو وقتل (رويترز)
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اليابان تحتج لدى أميركا بعد توقيف جندي مارينز للاشتباه بقتله امرأة

طائرات «أوسبري» العسكرية تظهر في قاعدة «فوتينما» الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية في مدينة غينوان بمحافظة أوكيناوا حيث يتمركز المشتبه به المتورط في جريمة سطو وقتل (رويترز)
طائرات «أوسبري» العسكرية تظهر في قاعدة «فوتينما» الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية في مدينة غينوان بمحافظة أوكيناوا حيث يتمركز المشتبه به المتورط في جريمة سطو وقتل (رويترز)

قالت الشرطة اليابانية إن جندياً أميركياً من مشاة البحرية، يبلغ من العمر 20 عاماً، أُلقي القبض عليه، اليوم (الأحد)، في محافظة أوكيناوا للاشتباه في سرقة وقتل امرأة يابانية.

وأضافت الشرطة أن ديفين جاكوب بالارد، المتمركز في قاعدة فوتينما الجوية، التابعة لمشاة البحرية في أقصى جنوب اليابان، يشتبه في قتله آنا ياجي، البالغة من العمر 39 عاماً، في فندق بمدينة ناها، عاصمة إقليم أوكيناوا، أمس (السبت)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة إن بالارد نفى الاتهامات الموجَّهة إليه.

وعلى إثر ذلك، قدمت اليابان «احتجاجاً شديداً» إلى الولايات المتحدة، الأحد.

وقالت طوكيو إن نائب وزير الخارجية تاكيهيرو فوناكوشي قدم احتجاجاً بشأن الواقعة الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع السفير الأميركي لدى اليابان جورج جلاس، طبقا لوزارة الخارجية.

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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا

صورة لرصد زلزال (رويترز)
صورة لرصد زلزال (رويترز)
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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا

صورة لرصد زلزال (رويترز)
صورة لرصد زلزال (رويترز)

أفاد مركز ‌أبحاث ‌العلوم الجيولوجية ​الألماني، ‌بأن ⁠زلزالا ​بلغت قوته ⁠5.9 ⁠درجة ‌ضرب ‌منطقة سومباوا ​في ‌إندونيسيا اليوم ‌(الأحد).

وأضاف ‌أن الزلزال كان ⁠على ⁠عمق 10 كيلومترات.

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زلزال إندونيسيا
العالم آسيا

كوريا الشمالية تعلن إجرء تدريب على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى

شاشة في محطة سيول للقطارات تعرض صورة أرشيفية من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً (أ.ب)
شاشة في محطة سيول للقطارات تعرض صورة أرشيفية من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً (أ.ب)
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كوريا الشمالية تعلن إجرء تدريب على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى

شاشة في محطة سيول للقطارات تعرض صورة أرشيفية من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً (أ.ب)
شاشة في محطة سيول للقطارات تعرض صورة أرشيفية من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً (أ.ب)

​ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم (الأحد)، أن كوريا ‌الشمالية ‌أعلنت ​يوم ‌السبت إجراء ⁠تدريب على ​إطلاق صاروخ ⁠استراتيجي متوسط المدى تحت إشراف الزعيم كيم ⁠جونغ ‌أون.

وأفادت الوكالة ‌أن ​الصاروخ ‌أصاب ‌هدفا على بعد ألف كيلومتر ‌في البحر، وأن التدريب كان يهدف ⁠إلى ⁠اختبار وتدريب القوات التي تشغل نظام أسلحة استراتيجية تفوق سرعتها ​سرعة ​الصوت.

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كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
العالم آسيا

كوريا الشمالية تعلن دمج الذكاء الاصطناعي في صاروخ باليستي

كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
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كوريا الشمالية تعلن دمج الذكاء الاصطناعي في صاروخ باليستي

كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (السبت)، أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً باليستياً.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في بيان، إن الصاروخ الذي أُطلق اليوم (السبت) «قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دُمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

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