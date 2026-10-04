اليابان تحتج لدى أميركا بعد توقيف جندي مارينز للاشتباه بقتله امرأة

قالت الشرطة اليابانية إن جندياً أميركياً من مشاة البحرية، يبلغ من العمر 20 عاماً، أُلقي القبض عليه، اليوم (الأحد)، في محافظة أوكيناوا للاشتباه في سرقة وقتل امرأة يابانية.

وأضافت الشرطة أن ديفين جاكوب بالارد، المتمركز في قاعدة فوتينما الجوية، التابعة لمشاة البحرية في أقصى جنوب اليابان، يشتبه في قتله آنا ياجي، البالغة من العمر 39 عاماً، في فندق بمدينة ناها، عاصمة إقليم أوكيناوا، أمس (السبت)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة إن بالارد نفى الاتهامات الموجَّهة إليه.

وعلى إثر ذلك، قدمت اليابان «احتجاجاً شديداً» إلى الولايات المتحدة، الأحد.

وقالت طوكيو إن نائب وزير الخارجية تاكيهيرو فوناكوشي قدم احتجاجاً بشأن الواقعة الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع السفير الأميركي لدى اليابان جورج جلاس، طبقا لوزارة الخارجية.