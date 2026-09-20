اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم (الأحد)، ما بدا أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الواقع إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقبل ذلك بيوم، رفضت كوريا الشمالية، عبر بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، قراراً أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، ضد برنامجها النووي.

وندَّدت بيونغ يانغ، الأسبوع الماضي، بمناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة شاركت فيها كوريا الجنوبية واليابان، وأُجريت قرب جوام في الفترة من 29 أغسطس (آب) إلى 10 سبتمبر (أيلول).

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون وصاحبة النفوذ الكبير، يوم الجمعة، إن المناورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مسؤولة عن التوتر «الآخذ في التفاقم» في شبه الجزيرة الكورية، وتعهَّدت بعدم تغيير نهج البلاد الرامي إلى تعزيز ترسانتها النووية.