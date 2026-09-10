عدد كبير من الضحايا إثر اندلاع حريق في سفينة أجنبية بمرفأ صيني

أسفر حريق اندلع على متن سفينة شحن ترفع علماً أجنبياً في مرفأ بشرق الصين عن سقوط «عدد كبير من الضحايا»، فيما دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بدء عمليات طارئة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة- شينخوا» أن «النيران اشتعلت في سفينة شحن أجنبية تابعة لشركة (بَيْهاي) لبناء السفن بعدما رست في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ لإخضاعها لأعمال صيانة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا»، مضيفةً أن شي «شدد على ضرورة بدء البحث عن المفقودين بشكل عاجل... واتخاذ اجراءات صارمة بحق المسؤولين».