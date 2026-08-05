عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
العالم آسيا

باكستان والولايات المتحدة تؤكدان العزم على التصدي للتنظيمات الإرهابية

مقاتلو «داعش - خراسان» في أفغانستان (أرشيفية - وسائل إعلام أفغانية)
مقاتلو «داعش - خراسان» في أفغانستان (أرشيفية - وسائل إعلام أفغانية)
TT
TT

باكستان والولايات المتحدة تؤكدان العزم على التصدي للتنظيمات الإرهابية

مقاتلو «داعش - خراسان» في أفغانستان (أرشيفية - وسائل إعلام أفغانية)
مقاتلو «داعش - خراسان» في أفغانستان (أرشيفية - وسائل إعلام أفغانية)

أكدت الولايات المتحدة وباكستان عزمهما المشترك على «مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تُهدد سلامة مواطنيهما واستقرار المنطقة»، بما في ذلك تنظيم «داعش - خراسان»، وتنظيم «القاعدة» (داعش)، و«حركة طالبان - باكستان»، و«جيش تحرير بلوشستان» والجماعات التابعة له.

وجرى تأكيد هذا الالتزام خلال الجولة الرابعة من الحوار الأميركي - الباكستاني بشأن مكافحة الإرهاب، التي انعقدت الثلاثاء، في واشنطن العاصمة، برئاسة منسق مكافحة الإرهاب الأميركي السفير غريغوري لوغيرفو، والسكرتير الخاص لوزارة الخارجية الباكستانية السفير نبيل منير، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الباكستانية، الأربعاء.

عناصر من الأمن الباكستاني في كراتشي (أ.ف.ب)

وسلّطت جولة الحوار الضوء على «المصالح المشتركة في إطار الشراكة الأميركية - الباكستانية لمكافحة الإرهاب، وأكدت تصميم كلا البلدين على التصدي للإرهاب.

وخلال جلسة الحوار «تبادل الوفدان وجهات النظر بشأن بيئة التهديدات الحالية، وبحثا سبل تعزيز التعاون، وناقشا خطوات تعزيز أمن الحدود وتعطيل شبكات تسهيل أنشطة الإرهابيين».

وتعهدت الحكومتان «بمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب لضمان سلامة وأمن البلدين، ضمن رؤية مستدامة لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة».

مواضيع
أخبار أميركا الجيش الباكستاني مكافحة الإرهاب أميركا باكستان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لماذا استعانت اليابان بواشنطن للدفاع عن الين؟

الاقتصاد مارّة أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها سعر صرف الدولار مقابل الين بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

لماذا استعانت اليابان بواشنطن للدفاع عن الين؟

هل تستطيع دولة تمتلك أحد أكبر احتياطات النقد الأجنبي في العالم الدفاع عن عملتها بمفردها؟ ولماذا احتاجت اليابان إلى التنسيق مع الولايات المتحدة لشراء الين، رغم…

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة لوسيد في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«لوسيد» تعيد هيكلة أعمالها وتواصل تطوير مصنعها بالسعودية

أعلنت مجموعة «لوسيد» إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة أعمالها، تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك السيولة النقدية، وتحسين تجربة العملاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يظهر خلف شعار منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» (أرشيفية- رويترز)
الولايات المتحدة​

خدمة مدفوعة للوصول المبكر إلى منشورات ترمب تثير جدلاً وتساؤلات

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم مقابل الاطّلاع المبكر على منشوراته في منصّة «تروث سوشيال» تساؤلات جديدة حول تضارب المصالح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
رياضة عالمية دونالد ترمب خلال لقاءه برئيس «يو إف سي» دانا وايت (رويترز)   For Publishing CheckedIn used 1 Time 0 x 0 586.07KB Caption Description
رياضة عالمية

رغم الأرقام القياسية… خسائر 30 مليون دولار لبطولة «يو إف سي» في البيت الأبيض

تكبدت بطولة «فريدوم 250» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب خسائر تشغيلية بلغت نحو 30 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الشيخ تميم بن حمد أمير قطر والرئيس الأميركي دونالد ترمب (الديوان الأميري)
الخليج

أمير قطر والرئيس الأميركي يناقشان جهود خفض التصعيد

ناقش الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)