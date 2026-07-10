كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية

كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النوويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5294334-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
مصرع 28 شخصاً في حريق مصنع أحذية جنوب شرقي الصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5294144-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-28-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
عناصر الإنقاذ وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق في مصنع أحذية جنوب شرقي الصين (أ.ب - شينخوا)
بكين:«الشرق الأوسط»
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بكين:«الشرق الأوسط»
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مصرع 28 شخصاً في حريق مصنع أحذية جنوب شرقي الصين
عناصر الإنقاذ وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق في مصنع أحذية جنوب شرقي الصين (أ.ب - شينخوا)
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم (الخميس)، أن حريق في مصنع للأحذية في الصين أدى إلى مصرع 28 شخصاً على الأقل.
واندلع حريق في مصنع بمدينة جينجيانغ بإقليم فوجيان جنوب شرقي الصين، مما تسبب في وقوع خسائر بشرية، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن التقارير الأولية لم تحدد حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحريق، الذي وقع في مصنع تحت إدارة مدينة تشوانتشو.
وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ فرق الإنقاذ، كما أصدرت أوامرها لبذل كل الجهود لإخماد الحريق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. كما نشرت قوات الإطفاء والإنقاذ 183 فرداً و35 مركبة في موقع الحريق، حيث يحاول رجال الإطفاء حالياً السيطرة عليه.
كوريا الجنوبية: المحكمة العليا تؤيد سجن الرئيس السابق يون سوك يول 7 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5294035-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%84-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
كوريا الجنوبية: المحكمة العليا تؤيد سجن الرئيس السابق يون سوك يول 7 سنوات
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ف.ب)
أيدت المحكمة العليا الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، حكم حبس الرئيس السابق يون سوك يول لمدة سبعة أعوام، في أول قضية تصل إلى أعلى محكمة في البلاد من عدة محاكمات جنائية متعلقة بفرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في عام 2024، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وأيدت المحكمة حكم أصدرته محكمة سيول العليا في أبريل (نيسان) الماضي خلص إلى إدانة يون بانتهاك حق أعضاء مجلس الوزراء في المناقشة قبل أن يعلن فرض الأحكام العرفية، وتزوير الوثيقة الرسمية لإخفاء التقصير قبل أن يتلف الوثيقة لاحقاً، بالإضافة إلى نشر قوات أمن رئاسية بصورة غير قانونية لمقاومة جهود جهات إنفاذ القانون لاعتقاله بعد اتهامه بالتقصير.
واستمر العمل بالأحكام العرفية لمدة ساعات فقط قبل أن يخترق النواب طوقاً أمنياً فرضه الجنود وأفراد الشرطة حول الجمعية الوطنية، وصوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغاء هذا القرار.
وأعرب الفريق القانوني ليون في بيان عن «حزنه العميق» تجاه حكم المحكمة العليا، قائلاً إن القضاة اختتموا قضية مهمة من دون مراجعة كافية.
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب الصين إلى 39https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5294026-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-39
رجل يجمع دراجته من بين كومة من الأمتعة خارج صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
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بكين:«الشرق الأوسط»
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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب الصين إلى 39
رجل يجمع دراجته من بين كومة من الأمتعة خارج صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي بجنوب الصين إلى 39 قتيلاً الخميس، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن السلطات.
وقالت الوكالة: «بلغ إجمالي عدد القتلى 39 شخصاً فيما لا يزال تسعة مفقودين في أنحاء منطقة قوانغشي، وتشمل هذه الأرقام ضحايا الفيضانات الناجمة عن انهيار خزان ليولان في مدينة ناننينغ»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، إذ عرضت هيئة البث الرسمية (سي سي تي في) لقطات تظهر ارتفاع منسوب مياه الأنهار ودماراً في المنازل وعمال إنقاذ يوزعون الإمدادات على السكان باستخدام قوارب مطاطية.
وقد أدت حادثة السد في ليولان إلى تدفق سيول من المياه الموحلة نحو المناطق الواقعة في المصب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل وفقدان سبعة آخرين، وفق «شينخوا»، وهي الحادثة التي شكلت الغالبية العظمى من إجمالي الضحايا الحالي.
وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أفادت بمقتل 17 شخصاً في الصين، من بينهم ستة أشخاص في مقاطعة قوانغشي، حيث تسببت الأمطار في انهيار سد لأحد الخزانات المائية.
وفي ليولان، انحسرت مياه الفيضانات، لكن الشوارع والمنازل لا تزال مغطاة بطبقة سميكة من الوحل، وفق ما رصدت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.
وقد بدأ السكان المهمة الشاقة لتنظيف منازلهم المدمرة، إذ استعان البعض بالجرافات لإزالة ممتلكاتهم المتضررة.
وذكرت وكالة «شينخوا» أن السلطات أرسلت إمدادات إغاثة إلى المنطقة، شملت مواد غذائية ومعاطف واقية من المطر وقوارب مطاطية.