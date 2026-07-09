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العالم آسيا

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب الصين إلى 39

رجل يجمع دراجته من بين كومة من الأمتعة خارج صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
رجل يجمع دراجته من بين كومة من الأمتعة خارج صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
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  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب الصين إلى 39

رجل يجمع دراجته من بين كومة من الأمتعة خارج صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
رجل يجمع دراجته من بين كومة من الأمتعة خارج صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي بجنوب الصين إلى 39 قتيلاً الخميس، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن السلطات.

وقالت الوكالة: «بلغ إجمالي عدد القتلى 39 شخصاً فيما لا يزال تسعة مفقودين في أنحاء منطقة قوانغشي، وتشمل هذه الأرقام ضحايا الفيضانات الناجمة عن انهيار خزان ليولان في مدينة ناننينغ»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة التقطتها طائرة من دون طيار تُظهر الأضرار التي لحقت بمنطقة هنغتشو (رويترز)

وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، إذ عرضت هيئة البث الرسمية (سي سي تي في) لقطات تظهر ارتفاع منسوب مياه الأنهار ودماراً في المنازل وعمال إنقاذ يوزعون الإمدادات على السكان باستخدام قوارب مطاطية.

مجموعة من الرجال يستريحون من تنظيف صف من المنازل التي غمرتها المياه حتى الطابق الثاني عندما انهار خزان بالقرب من غانتانغ في منطقة قوانغشي جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

وقد أدت حادثة السد في ليولان إلى تدفق سيول من المياه الموحلة نحو المناطق الواقعة في المصب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل وفقدان سبعة آخرين، وفق «شينخوا»، وهي الحادثة التي شكلت الغالبية العظمى من إجمالي الضحايا الحالي.

صورة التقطتها طائرة من دون طيار تُظهر الأضرار التي لحقت بمنطقة هنغتشو (رويترز)

وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أفادت بمقتل 17 شخصاً في الصين، من بينهم ستة أشخاص في مقاطعة قوانغشي، حيث تسببت الأمطار في انهيار سد لأحد الخزانات المائية.

وفي ليولان، انحسرت مياه الفيضانات، لكن الشوارع والمنازل لا تزال مغطاة بطبقة سميكة من الوحل، وفق ما رصدت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان العالقين في أعقاب العاصفة الاستوائية مايساك في مدينة تشينتشو بمنطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم جنوب الصين (أ.ب)

وقد بدأ السكان المهمة الشاقة لتنظيف منازلهم المدمرة، إذ استعان البعض بالجرافات لإزالة ممتلكاتهم المتضررة.

وذكرت وكالة «شينخوا» أن السلطات أرسلت إمدادات إغاثة إلى المنطقة، شملت مواد غذائية ومعاطف واقية من المطر وقوارب مطاطية.

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سعاد جرَوس (دمشق)
العالم آسيا

كوريا الجنوبية: المحكمة العليا تؤيد سجن الرئيس السابق يون سوك يول 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ف.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ف.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
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  • سيول: «الشرق الأوسط»
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كوريا الجنوبية: المحكمة العليا تؤيد سجن الرئيس السابق يون سوك يول 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ف.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ف.ب)

أيدت المحكمة العليا الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، حكم حبس الرئيس السابق يون سوك يول لمدة سبعة أعوام، في أول قضية تصل إلى أعلى محكمة في البلاد من عدة محاكمات جنائية متعلقة بفرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في عام 2024، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأيدت المحكمة حكم أصدرته محكمة سيول العليا في أبريل (نيسان) الماضي خلص إلى إدانة يون بانتهاك حق أعضاء مجلس الوزراء في المناقشة قبل أن يعلن فرض الأحكام العرفية، وتزوير الوثيقة الرسمية لإخفاء التقصير قبل أن يتلف الوثيقة لاحقاً، بالإضافة إلى نشر قوات أمن رئاسية بصورة غير قانونية لمقاومة جهود جهات إنفاذ القانون لاعتقاله بعد اتهامه بالتقصير.

واستمر العمل بالأحكام العرفية لمدة ساعات فقط قبل أن يخترق النواب طوقاً أمنياً فرضه الجنود وأفراد الشرطة حول الجمعية الوطنية، وصوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغاء هذا القرار.

وأعرب الفريق القانوني ليون في بيان عن «حزنه العميق» تجاه حكم المحكمة العليا، قائلاً إن القضاة اختتموا قضية مهمة من دون مراجعة كافية.

مواضيع
فساد محاكمة كوريا الجنوبية
العالم آسيا

الجيش الباكستاني: ارتفاع حصيلة هجمات جنوب غربي البلاد إلى 42 قتيلاً

جنود من القوات شبه العسكرية يمرون أمام مبنى المحكمة العليا بإسلام آباد في باكستان (رويترز)
جنود من القوات شبه العسكرية يمرون أمام مبنى المحكمة العليا بإسلام آباد في باكستان (رويترز)
  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
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  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
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الجيش الباكستاني: ارتفاع حصيلة هجمات جنوب غربي البلاد إلى 42 قتيلاً

جنود من القوات شبه العسكرية يمرون أمام مبنى المحكمة العليا بإسلام آباد في باكستان (رويترز)
جنود من القوات شبه العسكرية يمرون أمام مبنى المحكمة العليا بإسلام آباد في باكستان (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الأربعاء)، أن 3 هجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد أسفرت عن مقتل 42 شخصاً من المدنيين وعناصر قوات الأمن خلال أربعة أيام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتخوض باكستان منذ سنوات صراعاً ضد تمرد انفصالي في بلوشستان، حيث يستهدف المسلحون القوات الحكومية ومشاريع الاستثمار الأجنبي والبنية التحتية في هذا الإقليم الغنيّ بالمعادن والمتاخم لأفغانستان وإيران.

وقال المتحدث العسكري أحمد شريف شودري، إن من بين الضحايا أربعة مدنيين، في حين أن الآخرين هم أفراد من الشرطة والجيش. وأفادت حصيلة رسمية سابقة أُعلِنت الثلاثاء بمقتل تسعة من عناصر الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش في موقع بناء مشروع سد.

وأكد المتحدث مقتل 54 مسلّحاً في المعارك.

وترى إسلام آباد أنّ تصعيد الهجمات في المناطق الحدودية الباكستانية مصدره أفغانستان، في حين تنفي السلطات الأفغانية باستمرار أي تورط لها في ذلك.

وكانت باكستان قد شنَّت غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية في الأشهر الأخيرة، مؤكدةً أنها تستهدف مسلحين، إلا أن مسؤولين في حكومة «طالبان» والأمم المتحدة يقولون إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

مواضيع
الجيش الباكستاني باكستان
العالم آسيا

الصين: «إعادة إشعال» الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد

سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عمان اليوم (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عمان اليوم (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
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  • بكين: «الشرق الأوسط»
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الصين: «إعادة إشعال» الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد

سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عمان اليوم (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عمان اليوم (رويترز)

أكدت الصين، اليوم (الأربعاء)، أن «إعادة إشعال» الحرب بين واشنطن وطهران ليست في مصلحة أحد، بعد الضربات الأميركية التي طالت عشرات الأهداف في إيران وإعلان طهران قصف قواعد أميركية في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي: «إن إعادة إشعال الحرب لا تخدم مصلحة أي من الطرفين، فالوسائل العسكرية لا تستطيع حل المشكلات الأساسية»، مضيفة: «ندعو الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، وحل خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض، وتجنب اللجوء إلى القوة»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت ​القيادة المركزية الأميركية، ‌أمس (⁠الثلاثاء)، ​أن قواتها شنت سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت رداً على ما قالت إنها هجمات ‌إيرانية استهدفت 3 سفن ​تجارية ‌كانت ⁠تعبر ​مضيق هرمز. من جهتها، قالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، إن الجيش الأميركي استهدف أجزاء من جنوب إيران في «عدوان سافر»، وأكدت أن قواتها المسلحة ستوجِّه «رداً ساحقاً» على الهجمات الأميركية.

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