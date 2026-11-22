انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344257-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.
وبحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».
وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعيا المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفرق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق النانج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
أربك إضراب المعلمين الخريطة التعليمية في ليبيا مع تأخر انطلاق العام الدراسي للشهر الثالث كاشفاً عن أزمة تتشابك فيها ضغوط المعيشة ومحدودية الموازنة العامة.
علاء حموده (القاهرة)
بعد 15 عاماً... إردوغان إلى ليبيا للمشاركة بقمة «تركيا وأفريقيا» في ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344268-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A
بعد 15 عاماً... إردوغان إلى ليبيا للمشاركة بقمة «تركيا وأفريقيا» في ديسمبر
جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)
يزور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ليبيا الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، حيث سيشارك في قمة «تركيا وأفريقيا» المقرر عقدها في طرابلس يومَي الثامن والتاسع من ديسمبر (كانون الأول).
جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بعد بضع ساعات من لقائه ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول، السبت.
وقال فيدان خلال مقابلة تلفزيونية، أُذيعت مساء السبت، إنه أجرى مباحثات «مثمرة للغاية» مع الدبيبة، وإن رئيس حكومة «الوحدة» عبَّر عن تطلعه لزيارة الرئيس التركي إلى ليبيا.
وكانت آخر زيارة قام بها إردوغان إلى ليبيا في 16 سبتمبر (أيلول) 2011، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، حيث زار طرابلس وبنغازي عقب سقوط نظام الرئيس معمر القذافي، والتقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي آنذاك مصطفى عبد الجليل، ورئيس مكتبه التنفيذي محمود جبريل، وجرى توقيع عدد من اتفاقات التعاون.
وقال فيدان إن إردوغان كان «الفاعل الرئيسي في الدفاع عن غرب ليبيا ومنع القضاء التام على حكومة (الوحدة الوطنية). وخلال فترة الحرب في ليبيا، قاتلنا ونحن منحازون إلى أحد الأطراف، لكننا وضعنا أيضاً منظومة متكاملة من الدبلوماسية رفيعة المستوى والتكتيكات لبناء السلام وتحقيقه ومنع اندلاع حرب جديدة».
وأضاف أن تركيا طوَّرت علاقاتها مع شرق ليبيا، لتصبح قريبةً من مستوى علاقاتها مع غربها، «والآن نسخر علاقاتنا مع الطرفين لتوحيد البلاد».
ولفت فيدان إلى أهمية قمة «تركيا وأفريقيا» التي ستُعقد في ليبيا، قائلاً إنها «ستكون بالغة الأهمية» وستتناول علاقات الشراكة القوية بين تركيا ودول القارة الأفريقية وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ستتطرق إلى التطورات في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد السياسي لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.
وذكر أن إردوغان بحث خلال لقائه الدبيبة على هامش «مؤتمر الأطراف» الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، التطورات في ليبيا وجهود توحيد البلاد.
وجاء لقاء فيدان وكالين مع الدبيبة في إسطنبول بعد زيارته مصر ولقائه رئيسها عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وزار الدبيبة مصر في أعقاب إعلان رفضها موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقَّعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار فيدان إلى أهمية زيارة إردوغان المرتقبة إلى ليبيا، قائلاً إنها «تحمل دلالة رمزية استثنائية». كما لفت إلى أهمية تنظيم قمة «تركيا وأفريقيا»، التي ستركز على ليبيا، وقال: «قلما نجد دولاً قادرة على بناء استراتيجية شاملة تجاه أفريقيا».
وتابع أن تركيا انتهجت على مدى السنوات الماضية «سياسات جادة تجاه الدول التي تتوقع منا التعاون الدفاعي معها»، مشدداً على أن هذا ليس «نشاطاً استعمارياً أو هيمنة؛ بل هو تعاون حقيقي».
انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344257-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.
وبحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».
وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعيا المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفرق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق النانج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344218-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأوضح الوزير أن التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
ودعا رشوان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثَّقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد.
وفي منتصف الشهر الحالي، اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.
واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.