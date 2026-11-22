جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

يزور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ليبيا الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، حيث سيشارك في قمة «تركيا وأفريقيا» المقرر عقدها في طرابلس يومَي الثامن والتاسع من ديسمبر (كانون الأول).

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بعد بضع ساعات من لقائه ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول، السبت.

وقال فيدان خلال مقابلة تلفزيونية، أُذيعت مساء السبت، إنه أجرى مباحثات «مثمرة للغاية» مع الدبيبة، وإن رئيس حكومة «الوحدة» عبَّر عن تطلعه لزيارة الرئيس التركي إلى ليبيا.

وكانت آخر زيارة قام بها إردوغان إلى ليبيا في 16 سبتمبر (أيلول) 2011، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، حيث زار طرابلس وبنغازي عقب سقوط نظام الرئيس معمر القذافي، والتقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي آنذاك مصطفى عبد الجليل، ورئيس مكتبه التنفيذي محمود جبريل، وجرى توقيع عدد من اتفاقات التعاون.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين خلال لقائهما رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وقال فيدان إن إردوغان كان «الفاعل الرئيسي في الدفاع عن غرب ليبيا ومنع القضاء التام على حكومة (الوحدة الوطنية). وخلال فترة الحرب في ليبيا، قاتلنا ونحن منحازون إلى أحد الأطراف، لكننا وضعنا أيضاً منظومة متكاملة من الدبلوماسية رفيعة المستوى والتكتيكات لبناء السلام وتحقيقه ومنع اندلاع حرب جديدة».

وأضاف أن تركيا طوَّرت علاقاتها مع شرق ليبيا، لتصبح قريبةً من مستوى علاقاتها مع غربها، «والآن نسخر علاقاتنا مع الطرفين لتوحيد البلاد».

ولفت فيدان إلى أهمية قمة «تركيا وأفريقيا» التي ستُعقد في ليبيا، قائلاً إنها «ستكون بالغة الأهمية» وستتناول علاقات الشراكة القوية بين تركيا ودول القارة الأفريقية وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ستتطرق إلى التطورات في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد السياسي لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

وذكر أن إردوغان بحث خلال لقائه الدبيبة على هامش «مؤتمر الأطراف» الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، التطورات في ليبيا وجهود توحيد البلاد.

جانب من لقاء السيسي والدبيبة بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)

وجاء لقاء فيدان وكالين مع الدبيبة في إسطنبول بعد زيارته مصر ولقائه رئيسها عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزار الدبيبة مصر في أعقاب إعلان رفضها موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقَّعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار فيدان إلى أهمية زيارة إردوغان المرتقبة إلى ليبيا، قائلاً إنها «تحمل دلالة رمزية استثنائية». كما لفت إلى أهمية تنظيم قمة «تركيا وأفريقيا»، التي ستركز على ليبيا، وقال: «قلما نجد دولاً قادرة على بناء استراتيجية شاملة تجاه أفريقيا».

وتابع أن تركيا انتهجت على مدى السنوات الماضية «سياسات جادة تجاه الدول التي تتوقع منا التعاون الدفاعي معها»، مشدداً على أن هذا ليس «نشاطاً استعمارياً أو هيمنة؛ بل هو تعاون حقيقي».