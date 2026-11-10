عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

رئيس وزراء إسبانيا يشعل فتيل صراع جديد مع المغرب

أكد أحقية بلاده باحتضان نهائي كأس العالم 2030

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
TT
TT

رئيس وزراء إسبانيا يشعل فتيل صراع جديد مع المغرب

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)

أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة. واسترجع سانشيز لحظة تتويج المنتخب الإسباني بلقب المونديال في الولايات المتحدة، واصفاً مشهد تسليم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الكأس لإسبانيا بأنه كان بمنزلة «نشوة سياسية حقيقية». وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030، ما بين إسبانيا والمغرب. وفي حديثه لمحطة «لا سيبتيما» الإسبانية، دافع سانشيز عن ملف الترشح المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة نسخة عام 2030 بكأس العالم، مؤكداً أن المبادرة الأصلية انطلقت من الدولتين الإيبيريتين. وقال رئيس الوزراء الإسباني، بحسب تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «صحيح أن دولتين هما من أطلقتا هذه الفكرة: إسبانيا والبرتغال، نظراً لأن الدور قد حان على أوروبا لاستضافة البطولة، ثم أضفنا إليها دولة المغرب».

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام الإسباني، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية منح استضافة المباراة النهائية للمغرب، شدد سانشيز على أن «إسبانيا سوف تستضيف أكبر عدد من مباريات كأس العالم مقارنة بأي دولة أخرى». واستعاد سانشيز ذكرى تتويج إسبانيا بكأس العالم في صيف العام الحالي بالولايات المتحدة بحماس بالغ، مستخدماً ذلك التعبير الشخصي للغاية لوصف تلك اللحظة التاريخية. ومع تطلعه لاستضافة البطولة المقبلة على الأراضي الإسبانية، أوضح سانشيز رغبته في تكرار التاريخ، حيث اختتم حديثه قائلاً: «لقد فزنا في جنوب أفريقيا، وكذلك في نيويورك، والآن حان دورنا لنتوج باللقب في إسبانيا عام 2030، أليس كذلك؟ هذا أمر يخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإسبانيا هي الدولة التي ستستضيف أكبر عدد من المباريات».

جاءت هذه التصريحات في وقت بدأت تزداد فيه التوترات والتكهنات حول المكان الذي سيقام فيه نهائي مونديال عام 2030، حيث يخشى الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ينتهي المطاف بإقامة المباراة الحاسمة في المغرب.

وكشف الإعلامي الإسباني خوانما كاستانيو، عبر برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي»، أن الضغوط التي قد يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما تكون حاسمة في منح الدولة الأفريقية حق استضافة المباراة. في إشارة إلى المغرب. وفي ظل هذه الأجواء، طرح ألبرتو نونيز فيخو، زعيم «حزب الشعب» المعارض، فكرة مثيرة للجدل. ووفقاً للبرنامج نفسه، فإنه يدرس طرح مقترح خلال حملته الانتخابية يقضي بانسحاب إسبانيا تماماً من استضافة البطولة، في حال رفض (فيفا) منحها حق استضافة المباراة النهائية.

ويتناقض هذا الموقف بشكل صارخ مع التوجه الرسمي للاتحاد؛ إذ استبعد رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في تصريحات لبرنامج «إل بارتيداسو دي كوبي»، أي احتمالية للانسحاب، داعياً إلى التحلي بالهدوء على المستوى المؤسسي، والالتزام بالتعهدات التي قُطعت بالفعل. وصرح لوزان: «لقد وقّعت إسبانيا اتفاقيات مع الدول الأخرى، ومع (فيفا)، ومع الحكومة، من أجل تنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم».

مواضيع
أخبار المغرب كأس العالم الدبلوماسية مهاجرين المغرب إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«لا ليغا»: المغربي الزابيري يواصل تألقه ويقود سانتاندير للفوز على مالاغا

رياضة عالمية المغربي ياسر الزابيري يحتفل بهدف فوز سانتاندير على مالاغا (إ.ب.أ)

«لا ليغا»: المغربي الزابيري يواصل تألقه ويقود سانتاندير للفوز على مالاغا

واصل المهاجم الشاب المغربي ياسر الزابيري تألقه، وقاد فريقه راسينغ سانتاندير للفوز على مضيّفه مالاغا المنقوص عددياً 2 - 1.

«الشرق الأوسط» (مالاغا (إسبانيا))
رياضة عالمية المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
رياضة عالمية

سان جيرمان يمنح حكيمي فترة راحة قبل معسكر المغرب

أراح باريس سان جيرمان ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي من مواجهة تروا السبت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية ملعب «سانتياغو برنابيو» مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030 (رويترز)
رياضة عالمية

المعارضة اليمينية: على إسبانيا الانسحاب إذا لم تستضف نهائي «مونديال 2030»

صرّح ألبرتو نونييس فيخو، مرشح اليمين الإسباني لمنصب رئيس الوزراء، بأن على إسبانيا الانسحاب إذا لم تستضف المباراة النهائية لمونديال 2030.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العاهل المغربي خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضرته رئيسة الحكومة ووزير الداخلية ومستشار الملك وقائد الجيش (أ.ف.ب)

ملك المغرب يطالب بالإسراع بسحب قوات حفظ السلام من الصحراء

العاهل المغربي الملك محمد السادس يأمر السلطات بالمساعدة في تسريع انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
رياضة عالمية

تصفيات أمم أفريقيا 2027: عودة النصيري إلى تشكيلة «أسود الأطلس»

أعاد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري إلى تشكيلة من 26 لاعباً لـ«أسود الأطلس»

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي شمال افريقيا

نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
TT
TT

نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)

أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي المناهض للعبودية، بيرام الداه ولد أعبيد، استقالته من البرلمان؛ احتجاجاً على «الفساد المستشري» في البلاد، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية». وترشّح أعبيد للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وخسر مرتين أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز في انتخابات عام 2024 بحصوله على 56 في المائة من الأصوات، مقابل 22 في المائة لأعبيد.

وفي جلسة عامة للبرلمان، الاثنين، بُثّت عبر التلفزيون، قال أعبيد إن استقالته تأتي احتجاجاً على «سوء الإدارة والفساد المستشريين اللذين ترعاهما الحكومة الحالية»، دون تقديم تفاصيل موسعة بشأن اتهاماته.

وتابع أعبيد: «سأعارض النظام الحالي بالوسائل القانونية والنضال، والعمل الميداني»، مضيفاً أن «النقاشات داخل البرلمان الحالي أصبحت بلا جدوى».

وفي جلسة خُصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بحضور رئيس الوزراء، انتقد أعبيد بشدةٍ أداء الحكومة الحالية، وقال إن الفساد «مستشرٍ، ومع ذلك لا يوجد شخص واحد في السجن بتهمة الفساد».

وانتُخب أعبيد للمرة الأولى عضواً في البرلمان عام 2018 بينما كان في السجن، وأُعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 ضِمن تحالف معارض.

ويقود ولد أعبيد «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، التي تندد باستمرارٍ بالعبودية والممارسات المرتبطة بها في موريتانيا، لكن الدولة الموريتانية، التي أصدرت تشريعات تحظر جميع أشكال العبودية، تنفي استمرار وجود هذه الظاهرة، وتؤكد أن ما تبقّى منها يقتصر على آثارها. والعبودية متجذرة بعمقٍ في موريتانيا، آخِر بلد في العالم ألغى هذه الممارسة في عام 1981. ويبلغ عدد سكان موريتانيا 5.5 مليون نسمة ينتمون إلى مجموعات عِرقية عدة.

وفي عام 2012، قدّر «مؤشر العبودية العالمي» نسبة الأشخاص الذين يعيشون في وضعية عبودية بموريتانيا بين 10 و20 في المائة؛ أي ما يصل إلى 680 ألف شخص.

مواضيع
أخبار العالم العربي أخبار فساد موريتانيا
العالم العربي شمال افريقيا

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT
TT

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية» المزمع تشغيل أولى وحداتها خلال عام 2028.

وعلى مدار أربعة أيام، استضافت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في مصر اجتماعاً لمراجعة «الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي»، بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وممثلي الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة «الأمن النووي».

وأكدت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش «الاحتياجات والأولويات الوطنية في ضوء المجالات الستة التي تتضمنها الخطة»، والتي تتضمن «السياسة والاستراتيجية الوطنية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والمنع، والكشف، والتصدي، والضمان والتحسين المستمر».

وتناولت جلسات الاجتماع «الإجراءات والأنشطة المقترحة لدعم الأهداف المحددة في كل مجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات (الأمن النووي)».

وتتزامن التحركات المصرية لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع وتيرة العمل بمشروع «محطة الضبعة» شمال غربي البلاد، وتضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، قال إن «(الأمن النووي) هو نموذج تقني يتم تطبيقه على أي مفاعل نووي في العالم قبل بدء العمل في إنشائه، وخلال كل مراحله، وأيضاً مراحل التشغيل، حيث يتم إجراء مراجعة كاملة للمفاعل، بدءاً من تأثيره على البيئة المحيطة، ومعاملات الأمن والسلامة في كل مكوناته وأنظمته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأوضحت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في بيانها أن الاجتماع يأتي في إطار «الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة (الأمن النووي)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية»، والاستفادة من «خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها الفني، بما يسهم في ضمان استدامة وفاعلية منظومة (الأمن النووي) على المستوى الوطني»، مؤكدة «استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مخرجات الاجتماع والعمل على تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية».

جانب من اجتماع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر لمراجعة «الأمن النووي» (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية)

ويشير القليوبي إلى أن مفهوم «الأمن النووي» يمتد إلى محاور أخرى غير فنية، تتعلق بالتشريعات الوطنية؛ إذ «تسمح التشريعات المصرية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المفاعل والرقابة المستمرة ومراجعة طرق التشغيل... كما تمتد رقابة الوكالة الدولية إلى مراجعة القوانين المحلية التي تضمن حماية المنشأة، واتفاقات استيراد الوقود النووي وطرق تحميله ونقله، واستقبال الرماد النووي، وطرق التخلص من النفايات النووية».

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي توافقت مصر وروسيا على «توسيع المشروع النووي» ببناء وحدتين إضافيتين بـ«محطة الضبعة»، عقب اجتماع بمدينة نيجني نوفغرود الروسية بين وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف.

وحظي التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية بنقاشات واسعة على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموسكو للمشاركة في القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة، أواخر الشهر الماضي.

وأكد السيسي، خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، أن مصر تتطلع لزيادة التنسيق بين البلدين في ما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة»، بحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري حينها.

مواضيع
أخبار مصر الحكومة المصرية المفاعل النووي الطاقة النووية مصر
العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

الكاتب كمال داود (أ.ب)
الكاتب كمال داود (أ.ب)
TT
TT

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

الكاتب كمال داود (أ.ب)
الكاتب كمال داود (أ.ب)

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة، وتغريمهما بنحو 2500 دولار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي ضدهما، بتهم «إفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وكان ممثل النيابة قد التمس الحكم بست سنوات سجناً ضد المتهمين، في جلسة المحاكمة، التي عُقدت بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يُذْكر أن سعادة عربان، وهي مواطنة جزائرية، تقدمت بشكوى ضد الكاتب كمال داود، وزوجته عائشة دحدوح، طبيبتها النفسية، التي كانت تعالجها بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران. واتهمت عربان طبيبتها وزوجها الكاتب بسرقة قصتها لجعلها محور روايته «حوريات»، التي فازت بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024. وقالت عائشة درار، محامية سعادة عربان، في تصريح نقلته صحيفة «الخبر»: «الحكم هو إقرار من العدالة بالضرر الذي لحق بموكلتي، واستغلال مأساتها، رغم رفضها للأمر، وتبليغها الكاتب بقرارها». وحاولت زوجة الكاتب النأي بنفسها في هذه القضية؛ حيث عبّرت عن رغبتها في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وضعها العائلي، وإجراءات الطلاق من زوجها الكاتب كمال داود.

وكشفت في تصريحات للموقع الإلكتروني «قصبة تريبون» عن وصول الخلافات مع زوجها إلى قرار فك الرابطة الزوجية، بسبب المشكلات التي تراكمت منذ نشر رواية «حوريات»، كما نفت بشكل قاطع انتهاك السر المهني الطبي، أو تسريب أي معلومات أو ملفات طبية، تتعلق بسعادة عربان (مريضتها السابقة)، التي ادعت أن رواية «حوريات» تروي مأساتها بوصفها ضحية من ضحايا مرحلة الإرهاب، التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، من دون موافقتها. وأقرت زوجة الكاتب بوجود اتصالات وعلاقات مع عربان خارج الإطار المهني، وبأن سعادة عربان كانت تلتقي زوجها كمال داود، وأنهما تبادلا الحديث في مناسبات عدة، بحضورها وفي غيابها.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمع عربان بكمال داود في منزلهما خلال رمضان 2022، مؤكدة أن اللقاء جاء بناءً على رغبة والدة عربان بالتبني، التي كانت تتمنى أن يتولى الكاتب رواية قصة ابنتها. لكن سعادة عربان «سحبت موافقتها لاحقاً، وأبلغت الكاتب شفهياً بقرارها». واتهم كمال داود، في تصريحات سابقة، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء قرار محاكمته.

مواضيع
أخبار الجزائر محاكمة الإرهاب الجزائر