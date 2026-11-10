رئيس وزراء إسبانيا يشعل فتيل صراع جديد مع المغرب

أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة. واسترجع سانشيز لحظة تتويج المنتخب الإسباني بلقب المونديال في الولايات المتحدة، واصفاً مشهد تسليم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الكأس لإسبانيا بأنه كان بمنزلة «نشوة سياسية حقيقية». وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030، ما بين إسبانيا والمغرب. وفي حديثه لمحطة «لا سيبتيما» الإسبانية، دافع سانشيز عن ملف الترشح المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة نسخة عام 2030 بكأس العالم، مؤكداً أن المبادرة الأصلية انطلقت من الدولتين الإيبيريتين. وقال رئيس الوزراء الإسباني، بحسب تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «صحيح أن دولتين هما من أطلقتا هذه الفكرة: إسبانيا والبرتغال، نظراً لأن الدور قد حان على أوروبا لاستضافة البطولة، ثم أضفنا إليها دولة المغرب».

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام الإسباني، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية منح استضافة المباراة النهائية للمغرب، شدد سانشيز على أن «إسبانيا سوف تستضيف أكبر عدد من مباريات كأس العالم مقارنة بأي دولة أخرى». واستعاد سانشيز ذكرى تتويج إسبانيا بكأس العالم في صيف العام الحالي بالولايات المتحدة بحماس بالغ، مستخدماً ذلك التعبير الشخصي للغاية لوصف تلك اللحظة التاريخية. ومع تطلعه لاستضافة البطولة المقبلة على الأراضي الإسبانية، أوضح سانشيز رغبته في تكرار التاريخ، حيث اختتم حديثه قائلاً: «لقد فزنا في جنوب أفريقيا، وكذلك في نيويورك، والآن حان دورنا لنتوج باللقب في إسبانيا عام 2030، أليس كذلك؟ هذا أمر يخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإسبانيا هي الدولة التي ستستضيف أكبر عدد من المباريات».

جاءت هذه التصريحات في وقت بدأت تزداد فيه التوترات والتكهنات حول المكان الذي سيقام فيه نهائي مونديال عام 2030، حيث يخشى الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ينتهي المطاف بإقامة المباراة الحاسمة في المغرب.

وكشف الإعلامي الإسباني خوانما كاستانيو، عبر برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي»، أن الضغوط التي قد يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما تكون حاسمة في منح الدولة الأفريقية حق استضافة المباراة. في إشارة إلى المغرب. وفي ظل هذه الأجواء، طرح ألبرتو نونيز فيخو، زعيم «حزب الشعب» المعارض، فكرة مثيرة للجدل. ووفقاً للبرنامج نفسه، فإنه يدرس طرح مقترح خلال حملته الانتخابية يقضي بانسحاب إسبانيا تماماً من استضافة البطولة، في حال رفض (فيفا) منحها حق استضافة المباراة النهائية.

ويتناقض هذا الموقف بشكل صارخ مع التوجه الرسمي للاتحاد؛ إذ استبعد رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في تصريحات لبرنامج «إل بارتيداسو دي كوبي»، أي احتمالية للانسحاب، داعياً إلى التحلي بالهدوء على المستوى المؤسسي، والالتزام بالتعهدات التي قُطعت بالفعل. وصرح لوزان: «لقد وقّعت إسبانيا اتفاقيات مع الدول الأخرى، ومع (فيفا)، ومع الحكومة، من أجل تنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم».