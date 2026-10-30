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العالم العربي شمال افريقيا

القاهرة توازن تحركاتها بين واشنطن وموسكو لحلحلة الأزمة الليبية

تُشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدفع التسوية السياسية

الملف الليبي كان حاضراً في مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الروس في موسكو خلال مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية (إ.ب.أ)
الملف الليبي كان حاضراً في مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الروس في موسكو خلال مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية (إ.ب.أ)
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القاهرة توازن تحركاتها بين واشنطن وموسكو لحلحلة الأزمة الليبية

الملف الليبي كان حاضراً في مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الروس في موسكو خلال مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية (إ.ب.أ)
الملف الليبي كان حاضراً في مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الروس في موسكو خلال مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية (إ.ب.أ)

تسعى مصر إلى إحداث توازن في خياراتها الدبلوماسية مع القوى المؤثرة في الملف الليبي بهدف تسريع مسار التسوية، في وقت تتشابك فيه المبادرات الخارجية مع حسابات إقليمية، وسط استمرار الانقسام السياسي والعسكري، الذي تعانيه البلاد منذ عام 2011.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية بموسكو (أ.ب)

هذا التوجه المصري يتسق مع ما أوضحه مصدر دبلوماسي عربي مطلع على الاتصالات الإقليمية لـ«الشرق الأوسط»، حيث قال إن القاهرة تسعى إلى موازنة تحركاتها في الملف الليبي عبر التواصل المستمر مع كل من واشنطن وموسكو. مبرزاً أن هذا التحرك يأتي بالنظر إلى طبيعة المبادرات الدولية والأميركية المطروحة، والموقف الروسي، وبما يتيح للقاهرة التعامل المرن مع مختلف المسارات المطروحة دون الانحياز إلى مقاربة واحدة.

وتوجت القاهرة تحركاتها المتسارعة بمباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأربعاء الماضي، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية؛ تركزت حول سبل تحريك العملية السياسية وإنهاء الانقسام، في إطار التنسيق المتواصل بشأن مستجدات الأزمة الليبية.

وجاء ذلك بالتزامن مع تداول مبادرة بولس، التي تتردد معلومات بشأن طرحها ترتيبات لتولي صدام حفتر، نائب قائد «الجيش الوطني» الليبي، رئاسة المجلس الرئاسي، مع استمرار عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة، وسط اعتراضات من أوساط سياسية في غرب البلاد.

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

كما سجل الملف الليبي حضوراً في مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الروس في موسكو، خلال مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية، بما يعكس استمرار التنسيق بين البلدين بشأن تطورات الأزمة الليبية، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأكد عبد العاطي وجود رؤية مصرية - روسية مشتركة تجاه ليبيا، ضمن ملفات إقليمية أخرى، في إشارة إلى تقاطع المواقف بين القاهرة وموسكو حول ضرورة احتواء الأزمات الإقليمية ودعم الاستقرار.

وتقوم الرؤية الروسية، وفق ما سبق أن طرحه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على مبادئ الملكية الليبية للعملية السياسية، ومشاركة المؤسسات الدستورية، والتوصل إلى تسوية توافقية ومستدامة، بما يحفظ وحدة الدولة وسيادتها.

أما بخصوص الرؤية المصرية، فقد جدد عبد العاطي التأكيد على أولوياتها، المتمثلة في «الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية»، وهو ما يقتضي وفق القاهرة «ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، بملكية وقيادة ليبية».

وفق هذا التقدير، يرى المصدر الدبلوماسي العربي ذاته أن التحرك المصري بين واشنطن وموسكو ينطلق من إدراك تعقيدات الأزمة الليبية، وتشابك أبعادها الإقليمية والدولية، وما تفرضه من ضرورة التعامل بحسابات دقيقة، تراعي مصالح الأطراف المؤثرة، دون التخلي عن ثوابت الموقف المصري ومحدداته الاستراتيجية.

وجدد المصدر التأكيد على أن الرؤية المصرية تقوم على صون وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض الترتيبات التي من شأنها تكريس الانقسام، مع التشديد على أن الليبيين وحدهم يملكون حق تقرير مستقبل بلادهم، بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة تدعم مساراً سياسياً جامعاً يفضي إلى تسوية ليبية ـ ليبية، تقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متوافق عليها.

جانب من محادثات عبد العاطي وبولس في العلمين مطلع أكتوبر (وزارة الخارجية)

من جهته، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الموازنة بين الدورين الأميركي والروسي في الملف الليبي تتيح للقاهرة مساحة أوسع للتأثير في مسار الأزمة. مبرزاً أن هذه الموازنة «لا تمثل وحدها ضمانة لتعزيز دور القاهرة في حل الأزمة الليبية؛ إذ يرتبط ذلك بقدرتها على تحقيق التوازن في علاقاتها مع طرفي الانقسام الليبي، عبر توسيع الحضور الرسمي وغير الرسمي، وتفعيل قنوات التواصل السياسي والاقتصادي والثقافي».

واستحضر الشوبكي التجربة التركية، التي اعتمدت في البداية على علاقاتها مع غرب ليبيا، قبل أن تتجه إلى توسيع نطاق حضورها شرقاً.

وتأتي التحركات المصرية في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي بين شرق ليبيا وغربها، وتعدد مراكز النفوذ العسكري والأمني، بالتوازي مع تداخل أدوار القوى الإقليمية والدولية واختلاف حساباتها، بما يضيف تعقيدات إلى جهود التوصل لتسوية سياسية، تنهي حالة الانقسام وتعيد توحيد مؤسسات الدولة.

ومن منظور ليبي، قال أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الليبي الذي رعته الأمم المتحدة، إن التحركات المصرية للتواصل مع واشنطن وموسكو والأطراف الدولية والإقليمية تمثل أهمية كبيرة لمساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها، في ظل اتساع التدخلات الخارجية واستمرار الانقسام السياسي.

وأضاف سيف النصر لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية الدور المصري ترتبط بتشابك اعتبارات الأمن القومي المصري مع التطورات الليبية، مشيراً إلى أن قطاعاً واسعاً من الليبيين يطالب بتوسيع التحرك المصري، ثنائياً أو عبر آلية دول الجوار، التي تضم تونس والجزائر إلى جانب مصر.

يشار إلى أن العلاقات المصرية مع السلطات في شرق ليبيا واجهت حساسية خلال الفترة الأخيرة، عقب تمرير مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا عام 2019، التي عارضتها القاهرة، وأثارت اعتراضات يونانية وقبرصية وأوروبية.

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العالم العربي شمال افريقيا

«الداخلية» المغربية تستكمل مشاوراتها الحزبية حول الانتخابات المرتقبة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
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«الداخلية» المغربية تستكمل مشاوراتها الحزبية حول الانتخابات المرتقبة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)

حددت وزارة الداخلية المغربية تاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخِر أجَل أمام الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات، المرتقبة على المنظومة القانونية المؤطّرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة لسنة 2027، في إطار التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجِهوية والغرف المهنية، وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

في هذا السياق، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، لقاء ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك استكمالاً للمشاورات التي انطلقت، الأربعاء، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء شكَّل مناسبة لإحاطة مسؤولي الأحزاب الحاضرين بأبرز الموضوعات المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية، التي ستؤطر انتخابات 2027، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها، التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب، التي نُظّمت يوم 23 سبتمبر (آب) الماضي، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما استمعت وزارة الداخلية إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير، التي يمكن إدراجها ضِمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، داعية الأحزاب المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نوفمبر المقبل، بما يسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المقترحة، وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مرّ في مُناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، مشيرة إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية عبّروا عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027، وجعلها محطة متميزة في مسار تعزيز الاختيار الديمقراطي بالمملكة.

يأتي هذا المسار التشاوري في سياق التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وسط توجه نحو الاستفادة من التدابير التشريعية المعتمَدة في الاستحقاقات النيابية الأخيرة، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخَبة.

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«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
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«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد إجراء مساعدات عسكرية جديد لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، مخصص لتوفير معدات للقوات المسلحة الموريتانية.

وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدعم الثنائي المقدم لموريتانيا عبر مرفق السلام الأوروبي بلغ 75 مليون يورو، مشيراً إلى أن الدعم يشمل قدرات عسكرية لتنفيذ مهام برية وبحرية، بما في ذلك المراقبة والردع والعمليات العسكرية.

وأضاف المجلس أن الإجراء الجديد يتضمن توفير معدات إضافية للمراقبة البرية، استكمالاً للمعدات المقررة ضمن إجراء مساعدات اعتمد عام 2025، بهدف تعزيز قدرة القوات المسلحة على متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء الأراضي الموريتانية.

وقال المجلس إن هذه المساعدات تهدف إلى دعم جهود القوات المسلحة الموريتانية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار، وحماية وحدة الأراضي الموريتانية، وسيادتها وسكانها المدنيين.

في سياق قريب افتتحت الكلية الوطنية للقيادة والأركان الموريتانية دورة إلزامية حول القيادة النموذجية، بالاشتراك مع الجيش والدرك والحرس والشرطة، وذلك في إطار التعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.

وأشرف على حفل الافتتاح قائد الكلية، العقيد سيدي محمد ولد حمادي، بينما يتولى تأطيرها اللواء بيرلوجي مونتديرو، خبير من التحالف، على أن تستمر عدة أيام.

وتمتد فترة العمل ضمن التعاون العسكري بين موريتانيا والناتو، والذي يشمل تطوير القدرات الدفاعية الطبية، والتعليم والتكوين العسكري، إلى جانب قطاعات الأمن العسكري والاستخبارات والقوات الخاصة.

وتعود آخر مشاركة بين الطرفين إلى عام 1995، عندما انضمت موريتانيا إلى الحوار الشعبي للحلف. وقد كثفت نواكشوط والحلف اتصالاتهما، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل.

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العالم العربي شمال افريقيا

بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
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بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)

دفع قرار «البنك المركزي» المصري برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، إلى تساؤلات حول تأثيره على أولويات الشراء والادخار لدى المصريين، خاصة أنه يأتي وسط ضغوط تضخم متزايدة.

وكان «البنك المركزي»، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، الخميس، في أول زيادة منذ مارس (آذار) 2024 ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20 في المائة، وسعر عائد الإقراض إلى 21 في المائة.

وقال في بيان إن «لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة البالغة 19 في المائة للإيداع و20 في المائة للإقراض».

ويأتي القرار وسط تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الذي وصل سعره إلى نحو 56 جنيهاً، الجمعة.

وكان «المركزي المصري» قد أكد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجع إلى 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي من 14.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. ويستبعد التضخم الأساسي، السلع الشديدة التذبذب مثل الأغذية، في حين أن التضخم العام يشمل جميع السلع.

وبحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فقد «ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2 في المائة، والفاكهة بنسبة 2.6 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5 في المائة خلال سبتمبر الماضي».

مبنى «البنك المركزي» وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

ويعتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن قرار رفع الفائدة «يهدف إلى محاولة السيطرة على التضخم»، و«جذب أموال جديدة للبنوك»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن رفع سعر الفائدة «قد يدفع كثيرين إلى إيداع أموالهم في البنوك خصوصاً مع تذبذب الذهب والعقارات»، «كما سيجذب بعض صغار المستثمرين في البورصة ليضعوا نقودهم بالبنوك».

لكنه يشير إلى أن من سلبيات قرار رفع الفائدة أنه «سيؤدي إلى ركود تضخمي وموجة غلاء جديدة»، وفق رأيه.

وقرر «المركزي» نهاية سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة، وأشار في بيان حينها إلى أن قراره جاء «انعكاساً لتقييمه أحدث تطورات التضخم وتوقعاته»، إلى جانب «التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار والنشاط الاقتصادي».

الخبير الاقتصادي رشاد عبده يقول إنه «توجد علاقة مباشرة وواضحة بين التضخم وسعر الفائدة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يعني أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى لجوء كثيرين إلى وضع مدخراتهم بالبنوك، وهو ما يسمى إيجابية المدخرات».

ويشير إلى أنه «مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع، سوف يبحث المواطن عن بدائل استثمارية أخرى، لذلك قد يضع مدخراته بالبنوك بدلاً من شراء الذهب».

مصري يستبدل دولارت داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويعتقد عبده «أن قرار اختيار البدائل الادخارية يرتبط بنفسية المستثمر أو المواطن نفسه... وهناك ثلاثة أنواع، الأول، المستثمر المتحفظ وهذا سيفضل وضع مدخراته بالبنوك لأنها آمنة، والمستثمر المخاطر، وهو الذي يبحث عن أرباح مرتفعة رغم وجود مخاطر، ومثل هؤلاء يفضلون البورصة مثلاً، ويوجد مستثمر متوازن وهو الذي يخاطر لكن بمعدل صغير».

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