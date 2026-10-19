السودان: 80 قتيلاً بقصف على موقف للشاحنات في غرب كردفان

قُتل 80 شخصاً في قصف بطائرة مسيَّرة، الأحد، في الدبب بولاية غرب كردفان بالسودان، استهدف موقفاً للشاحنات التي يستخدمها المدنيون في التنقل، حسبما أفاد به مصدر طبي وشاهد، الاثنين.

وقال مصدر طبي في مستشفى المجلد القريب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قُتل 80 شخصاً في قصف بمسيَّرة على منطقة الدبب» في الولاية الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش.

وأكد أحمد أبكر وادي، الذي تواصل مع الوكالة عبر الإنترنت الفضائي (ستارلينك)، أن الحادثة وقعت مساء الأحد، واستهدفت تجمّعاً للمواصلات العامة. وذكر أنه ساعد في دفن 50 قتيلاً، بينهم شقيقه، بينما نُقل 47 جريحاً آخرون إلى المستشفى، توفي منهم ثلاثون، وفق المصدر الطبي.

وأوضح المصدر الطبي أن مسيرة أخرى استهدفت مدينة المجلد وأوقعت أربع إصابات.

ووقع الهجوم في نقطة تجمع للمواصلات العامة «التي يستخدمها الناس للعودة إلى قراهم بعد انتهاء العمل في السوق»، بحسب وادي.

وأضاف أن الطائرة المسيرة قصفت الموقع ذاته مرتين، يفصل بينهما عشر دقائق.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية غرب كردفان فيما تتنازع السيطرة على باقي ولايات كردفان الثلاث، الغنية بالموارد والتي تصل العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور في الغرب.

وتستمر الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقد أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وانتشار المجاعة وتدمير مساحات كبيرة من البلاد.