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العالم العربي شمال افريقيا

السودان: 80 قتيلاً بقصف على موقف للشاحنات في غرب كردفان

سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)
سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT
TT

السودان: 80 قتيلاً بقصف على موقف للشاحنات في غرب كردفان

سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)
سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)

قُتل 80 شخصاً في قصف بطائرة مسيَّرة، الأحد، في الدبب بولاية غرب كردفان بالسودان، استهدف موقفاً للشاحنات التي يستخدمها المدنيون في التنقل، حسبما أفاد به مصدر طبي وشاهد، الاثنين.

وقال مصدر طبي في مستشفى المجلد القريب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قُتل 80 شخصاً في قصف بمسيَّرة على منطقة الدبب» في الولاية الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش.

وأكد أحمد أبكر وادي، الذي تواصل مع الوكالة عبر الإنترنت الفضائي (ستارلينك)، أن الحادثة وقعت مساء الأحد، واستهدفت تجمّعاً للمواصلات العامة. وذكر أنه ساعد في دفن 50 قتيلاً، بينهم شقيقه، بينما نُقل 47 جريحاً آخرون إلى المستشفى، توفي منهم ثلاثون، وفق المصدر الطبي.

وأوضح المصدر الطبي أن مسيرة أخرى استهدفت مدينة المجلد وأوقعت أربع إصابات.

ووقع الهجوم في نقطة تجمع للمواصلات العامة «التي يستخدمها الناس للعودة إلى قراهم بعد انتهاء العمل في السوق»، بحسب وادي.

وأضاف أن الطائرة المسيرة قصفت الموقع ذاته مرتين، يفصل بينهما عشر دقائق.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية غرب كردفان فيما تتنازع السيطرة على باقي ولايات كردفان الثلاث، الغنية بالموارد والتي تصل العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور في الغرب.
وتستمر الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقد أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وانتشار المجاعة وتدمير مساحات كبيرة من البلاد.

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العالم العربي شمال افريقيا

السودان: 80 قتيلاً بقصف على موقف للشاحنات في غرب كردفان

سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)
سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT
TT

السودان: 80 قتيلاً بقصف على موقف للشاحنات في غرب كردفان

سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)
سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (أرشيفية - الأمم المتحدة)

قُتل 80 شخصاً في قصف بطائرة مسيَّرة، الأحد، في الدبب بولاية غرب كردفان بالسودان، استهدف موقفاً للشاحنات التي يستخدمها المدنيون في التنقل، حسبما أفاد به مصدر طبي وشاهد، الاثنين.

وقال مصدر طبي في مستشفى المجلد القريب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قُتل 80 شخصاً في قصف بمسيَّرة على منطقة الدبب» في الولاية الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش.

وأكد أحمد أبكر وادي، الذي تواصل مع الوكالة عبر الإنترنت الفضائي (ستارلينك)، أن الحادثة وقعت مساء الأحد، واستهدفت تجمّعاً للمواصلات العامة. وذكر أنه ساعد في دفن 50 قتيلاً، بينهم شقيقه، بينما نُقل 47 جريحاً آخرون إلى المستشفى، توفي منهم ثلاثون، وفق المصدر الطبي.

وأوضح المصدر الطبي أن مسيرة أخرى استهدفت مدينة المجلد وأوقعت أربع إصابات.

ووقع الهجوم في نقطة تجمع للمواصلات العامة «التي يستخدمها الناس للعودة إلى قراهم بعد انتهاء العمل في السوق»، بحسب وادي.

وأضاف أن الطائرة المسيرة قصفت الموقع ذاته مرتين، يفصل بينهما عشر دقائق.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية غرب كردفان فيما تتنازع السيطرة على باقي ولايات كردفان الثلاث، الغنية بالموارد والتي تصل العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور في الغرب.
وتستمر الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقد أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وانتشار المجاعة وتدمير مساحات كبيرة من البلاد.

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أخبار السودان السودان
العالم العربي شمال افريقيا

مصر تطالب إيران باحترام أمن الخليج

جانب من محادثات عبد العاطي وعراقجي في بغداد السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
جانب من محادثات عبد العاطي وعراقجي في بغداد السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
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مصر تطالب إيران باحترام أمن الخليج

جانب من محادثات عبد العاطي وعراقجي في بغداد السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
جانب من محادثات عبد العاطي وعراقجي في بغداد السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

طالبت مصر، إيران، باحترام أمن الخليج. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التطورات الإقليمية.

وأضاف وزير الخارجية المصري في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، أوردتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في البلاد، الاثنين، أنه أكد خلال الاتصال الهاتفي «أهمية خفض التصعيد وإعلاء التفاوض واحترام أمن الخليج».

حديث عبد العاطي جاء بعد ساعات من لقاء عراقجي، السبت، على هامش اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، حيث شدد حينها على «ضرورة خفض التصعيد وسرعة استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة»، وناقشا سبل التوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء الأزمة الراهنة ومنع اتساع نطاق الصراع.

كما تناول عبد العاطي خلال محادثاته، السبت، مع نظيره الإيراني «ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانتظام حركة التجارة عبر الممرات البحرية، بما يسهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل ما تسببت فيه من اضطرابات كبيرة في سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة وحركة التجارة الدولية».

وشدد على «ضرورة احترام أمن واستقرار دول الخليج ودول المنطقة كافة، وأهمية وقف جميع الأعمال العدائية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وإدانة تلك الاعتداءات غير المبررة».

وتجدِّد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تؤكد «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».

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العالم العربي شمال افريقيا

مقتل 8 مجندين في «انفجار عارض» داخل مركز تدريب بغرب ليبيا

عنصر أمني على رأس دورية ثابتة بأحد شوارع طرابلس (أرشيفية-مديرية أمن طرابلس)
عنصر أمني على رأس دورية ثابتة بأحد شوارع طرابلس (أرشيفية-مديرية أمن طرابلس)
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مقتل 8 مجندين في «انفجار عارض» داخل مركز تدريب بغرب ليبيا

عنصر أمني على رأس دورية ثابتة بأحد شوارع طرابلس (أرشيفية-مديرية أمن طرابلس)
عنصر أمني على رأس دورية ثابتة بأحد شوارع طرابلس (أرشيفية-مديرية أمن طرابلس)

قُتل ثمانية مجندين وأُصيب آخرون في «انفجار عارض» داخل مركز للتدريب الأمني بمدينة الزاوية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الاثنين.

وقال مصدر بمديرية أمن الزاوية، في تصريح، للوكالة، صباح الاثنين، إن «انفجاراً عارضاً، ليلة أمس، تسبَّب في مقتل ثمانية مجندين وإصابة عدد آخر، داخل أحد مقرات التدريبات الأمني».

وأضاف المصدر أن عناصر الجهاز الأمني «كانوا في عملية تدريب بالذخيرة الحية (..) وتسبَّب انفجار مقذوف أحد الأسلحة المستخدمة في التدريب الميداني» بالحادث.

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