شي أكد للسيسي ضرورة رفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة رفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط، عقب محادثات أجرياها في القاهرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

وقال شي: «علينا التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، ورفض التدخل الخارجي، ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إنه اتصالاً بالأوضاع الإقليمية، فإن مصر تعمل على خفض حالة التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات وبما يُسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية لشعوب المنطقة. وأرحب بتلاقي مواقف البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان عند وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي في القاهرة (أ.ب)

وأضاف السيسي: «وفي هذا الإطار، أؤكد استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع الصين كدولة محورية وعضو دائم بمجلس الأمن، لتعزيز الجهود بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية ومعالجة التحديات الدولية التي لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها، حيث يُمثل هذا اللقاء فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار في هذا السياق»، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.

العلاقات المصرية - الصينية

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم فى كلمته في مستهل المباحثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، عن سعادته بما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة للاِرتقاء بآفاق التعاون الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باِعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين، «ونتطلع لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ (أ.ب)

وقال السيسي: «تجسيداً لما تقدم، أغتنم هذه المناسبة للإعلان عن الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية».