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العالم العربي شمال افريقيا

شي أكد للسيسي ضرورة رفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان عند وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي في القاهرة (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان عند وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي في القاهرة (أ.ب)
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شي أكد للسيسي ضرورة رفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان عند وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي في القاهرة (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان عند وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي في القاهرة (أ.ب)

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة رفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط، عقب محادثات أجرياها في القاهرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

وقال شي: «علينا التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، ورفض التدخل الخارجي، ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إنه اتصالاً بالأوضاع الإقليمية، فإن مصر تعمل على خفض حالة التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات وبما يُسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية لشعوب المنطقة. وأرحب بتلاقي مواقف البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان عند وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي في القاهرة (أ.ب)

وأضاف السيسي: «وفي هذا الإطار، أؤكد استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع الصين كدولة محورية وعضو دائم بمجلس الأمن، لتعزيز الجهود بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية ومعالجة التحديات الدولية التي لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها، حيث يُمثل هذا اللقاء فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار في هذا السياق»، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.

العلاقات المصرية - الصينية

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم فى كلمته في مستهل المباحثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، عن سعادته بما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة للاِرتقاء بآفاق التعاون الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باِعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين، «ونتطلع لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ (أ.ب)

وقال السيسي: «تجسيداً لما تقدم، أغتنم هذه المناسبة للإعلان عن الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية».

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عبد الفتاح السيسي شي جينبينغ الصين مصر

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إسبانيا تحقق في تقرير عن دور مغربي في تدفق المهاجرين إلى سبتة

شبان إسبان من مدينة سبتة خلال مشاركتهم في مظاهرة لإعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينتهم بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)
شبان إسبان من مدينة سبتة خلال مشاركتهم في مظاهرة لإعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينتهم بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)
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إسبانيا تحقق في تقرير عن دور مغربي في تدفق المهاجرين إلى سبتة

شبان إسبان من مدينة سبتة خلال مشاركتهم في مظاهرة لإعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينتهم بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)
شبان إسبان من مدينة سبتة خلال مشاركتهم في مظاهرة لإعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينتهم بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)

طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، من الشرطة التحقق من تقرير لهيئة حكومية يشير إلى دور لقوات الأمن المغربية في تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب في يوليو (تموز) الماضي، وفق ما أفادت به مصادر في الوزارة الأربعاء، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الأربعاء. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أكد الاثنين أن المغرب لم يكن مسؤولاً عن تدفق نحو 70 ألف مهاجر جماعياً إلى سبتة، متهماً إسرائيل وروسيا واليمين المتطرف بنشر معلومات مضللة بشأن الحادثة. لكن صحيفة «إل إسبانيول» الإلكترونية أفادت بأن المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود قال إن العملية «جرت بتوجيه من قوات الأمن المغربية... بهدف لا يتعلق بالهجرة». وقالت مصادر في الوزارة إن غراندي مارلاسكا وجّه رسالة إلى قائد الشرطة الوطنية فرانسيسكو باردو يطلب فيها التحقق من هذه المعلومات التي أفادت التقارير بأن المركز أرسلها إلى قاضٍ يجمع معلومات بشأن الحادثة. وقال الوزير في رسالته: «كان ينبغي إتاحة أي معلومات من هذا النوع فوراً لمجلس الأمن القومي... وللهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال». ودخل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي، سباحة، أو سيراً على الأقدام من المغرب، في تدفق غير مسبوق أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وقال سانشيز لإذاعة «كادينا سير» الاثنين: «لم يشر أي من أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية إلى أي تورط للسلطات المغربية بشكل أو بآخر». في غضون ذلك تشهد المدينة منذ عدة أيام استمراراً للتوتر المرتبط بأزمة الهجرة، وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن مظاهرات، واحتجاجات، واستهداف للمهاجرين، والمنظمات التي تقدم لهم المساعدة. مؤكدة أن المدينة باتت تعيش «مناخاً من التوتر الشديد»، في وقت تجد فيه المنظمات غير الحكومية صعوبات في تقديم المساعدة لآلاف المهاجرين.

وكمثال على ذلك، فقد قالت مصادر إسبانية إن التوتر انتقل إلى الشارع من خلال «اعتداءات على الشاطئ، ومقاطعة توزيع الطعام، وهجمات على الصحافة»، مشيرة إلى أن متظاهرين ضد وجود الأجانب بمدينتهم توجهوا إلى مخيم المهاجرين على شاطئ بينيتيز، وقاموا بتدمير وإحراق ممتلكات الأشخاص الذين كانوا يبيتون هناك. كما ذكرت أن متظاهرين حاولوا منع شاحنة تابعة للصليب الأحمر من الوصول لتوزيع الطعام على المهاجرين.

في سياق ذلك، أكدت دراسة للمرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب «Oberaxe» تسجيل 9590 منشوراً يحض على الكراهية خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي، مبرزة أن الرسائل التي تنزع الصفة الإنسانية عن المهاجرين شكلت 40 في المائة من المحتوى محل التحليل، فيما كان الأشخاص المتحدرون من شمال أفريقيا الفئة الأكثر استهدافاً بنسبة 68 في المائة. كما سجلت الدراسة دعوات لطرد المهاجرين في 15 في المائة من المنشورات، ودعوات للعنف في 4 في المائة.

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العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق

حريق مهول عاشته مدينة سرايدي الغابية بشرق الجزائر «الحماية المدنية»
حريق مهول عاشته مدينة سرايدي الغابية بشرق الجزائر «الحماية المدنية»
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الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق

حريق مهول عاشته مدينة سرايدي الغابية بشرق الجزائر «الحماية المدنية»
حريق مهول عاشته مدينة سرايدي الغابية بشرق الجزائر «الحماية المدنية»

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر عن إخماد جميع الحرائق، التي نشبت في عدة ولايات، بحسب ما ذكرته الإذاعة الرسمية وصحف محلية.

وأوضحت المديرية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه تم إخماد جميع حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، التي اندلعت في عدة مناطق خلال الفترة الممتدة بين الأول والثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد بلغ العدد الإجمالي للحرائق المسجلة 33 حريقاً، التي تم إخمادها كلياً، حيث أكدت المديرية عدم وجود أي بؤر نشطة أو حرائق متواصلة حتى الساعة السابعة صباحاً.

في غضون دلك، تواصل فرق إحصاء الأضرار التي خلفتها الحرائق بجيجل عملها الميداني عبر بلديات الولاية كافة، من خلال جرد وتقييم جميع الخسائر المسجلة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لتعويض المتضررين وفق تعليمات السلطات العليا.

وعقد والي الولاية اجتماعاً تم خلاله ضبط خريطة طريق ومنهجية عمل لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، حيث تم التشديد على ضرورة إحصاء وتصنيف جميع السكنات والبنايات، وضبط الأشغال المطلوبة للتكفل السريع بها، ومواصلة إحصاء الخسائر الحيوانية، الزراعية ومختلف التجهيزات المنزلية، ودفن الحيوانات النافقة. بالإضافة إلى تسهيل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة استنساخ الوثائق الشخصية والعائلية التي أتلفت، والاستمرار في تموين المواطنين بجميع الاحتياجات اليومية، مع إعادة تأهيل المؤسسات التربوية المتضررة وتحضيرها للدخول المدرسي.

وتواجه الجزائر منذ بداية فصل الصيف موجة حرائق غير مسبوقة من حيث اتساع رقعتها الجغرافية، لامست «كارثة محققة» وفق تعبير رجال الإطفاء، ولا سيما في بلدية سرايدي الغابية بأعالي ولاية عنابة (600 كلم شمال شرقي العاصمة)، حيث سُجلت العديد من حالات الاختناق، وتفحمت آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء بعدما تحولت إلى رماد.

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العالم العربي شمال افريقيا

مصر: مصرع 21 وإصابة 28 في حادث انقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء

سيارات تابعة لهيئة الاسعاف في مصر (هيئة الإسعاف المصرية)
سيارات تابعة لهيئة الاسعاف في مصر (هيئة الإسعاف المصرية)
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مصر: مصرع 21 وإصابة 28 في حادث انقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء

سيارات تابعة لهيئة الاسعاف في مصر (هيئة الإسعاف المصرية)
سيارات تابعة لهيئة الاسعاف في مصر (هيئة الإسعاف المصرية)

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث انقلاب حافلة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق (دهب – نويبع)، قبل منطقة في محافظة جنوب سيناء شرقي مصر.وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان لها :" أنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية، وتوجيه (20) سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الحصر الأولي لأعداد المصابين يشير إلى إصابة (28) راكبا، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتابع الفريق الطبي حالتهم الصحية بشكل مستمر، بينما أسفر الحادث عن وفاة (16) شخصاً في موقع البلاغ، ويجري اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المعلومات الواردة لسفارة الأردن بالقاهرة تشير إلى أن الحافلة كانت تقل عددا من ‌الركاب الأردنيين ‌والمصريين، مضيفة أن ​هناك ‌معلومات ⁠أولية تفيد بوجود ​عدد ⁠من الأردنيين ضمن الوفيات والإصابات.

وأكد أن وزير الصحة والسكان المصري ، قد وجه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد بيان وزارة الصحة المصرية أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع الحادث بكل كفاءة وسرعة، ويجري متابعة الموقف لحظة بلحظة.

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