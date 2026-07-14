مصر تشدد على تضامنها مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

جددت مصر تضامنها مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة خليجية جديدة، الثلاثاء، حيث زار قطر والبحرين، وأكد أن «مصر تقوم بجهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وخفض التوتر والتصعيد الراهن»، كما شدد على «أهمية تسوية مختلف الأزمات عبر الوسائل السلمية».

وأجرى السيسي زيارة إلى البحرين، الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأعضاء السفارة المصرية.

وشدد السيسي على «موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار البحرين الشقيقة»، مؤكداً «رفض وإدانة مصر للاعتداءات غير المبررة ضد أراضي مملكة البحرين بوصفها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة».

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، محمد الشناوي «جدد الرئيس السيسي موقف مصر الرافض لأي محاولات للعبث بأمن واستقرار مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو سائر الدول العربية».

وأكد تضامن مصر الكامل مع هذه الدول وتأكيد وقوف مصر إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية مقدرات شعوبها، لافتاً إلى أن «أمن الدول العربية يعد امتداداً للأمن القومي المصري».

كما أشاد السيسي خلال الزيارة بما تُظهره مملكة البحرين من حكمة تحت القيادة الرشيدة للملك حمد بن عيسى للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

بينما رحب ملك البحرين بزيارة الرئيس السيسي إلى بلده الثاني، معرباً عن تقديره لدعم ومساندة مصر للبحرين وللعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وثمَّن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مؤكداً ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وبحث الزعيمان سبل مواصلة العمل المشترك من أجل خفض التوتر الإقليمي واستعادة الاستقرار بالمنطقة.

زيارة الدوحة

أيضاً زار السيسي، الدوحة، الثلاثاء، والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث قدم خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. ودعا أن يحفظ دولة قطر من كل شر وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الحكيمة للشيخ تميم بن حمد.

أمير قطر أكد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين القاهرة والدوحة (الرئاسة المصرية)

من جهته، أعرب أمير قطر عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي، مؤكداً على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر وقطر، مثمناً الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، كما أكد تطلعه أن يواصل الجانبان المصري والقطري العمل من أجل دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة، حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

وكان السيسي قد قام في مارس (آذار) الماضي بجولة خليجية إلى السعودية والبحرين لتأكيد التضامن وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية. كما قام أيضاً في مارس المنصرم بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها التأكيد على «ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد بحثا الأحد في العلمين مستجدات المنطقة (الرئاسة المصرية)

في سياق ذلك، أدانت مصر بأشد العبارات، الثلاثاء، استهداف السعودية بالصواريخ، وقالت إن «ذلك يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية «رفضها الكامل لجميع الهجمات التي تستهدف أمن وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو تمس أمن واستقرار دول المنطقة»، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.

إدانات «الخارجية»

وكانت القاهرة قد أعربت في بيانات متفرقة صادرة عن وزارة الخارجية، الأحد الماضي، عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية والصواريخ المُسيرة التي طالت سلطنة عمان والأردن والكويت والبحرين وقطر والكويت والإمارات، وعدّتها «تطوراً خطيراً يُمثل مساساً بسيادة الدول العربية والخليجية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة». وشددت حينها على ضرورة «تغليب الحلول السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

كما أدانت مصر، الثلاثاء، استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في أثناء عبورهما مضيق هرمز. وعدّت ذلك «انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية».

وأكدت «رفضها الكامل لجميع الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تعرض أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية للخطر»، وشددت على «ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة»، وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها».