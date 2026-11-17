جددت سوريا، الثلاثاء، التأكيد على أن الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في جنوب البلاد تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتهديداً لاستقرار المنطقة ‏برمتها، وأعربت عن أملها في ضغوط أوروبية ودولية أكبر لوقفها.

جاء ذلك في وقت استمرت خلاله القوات الإسرائيلية في رفع وتيرة توغلاتها وتصعيد اعتداءاتها، حيث شهدت قرى بمنطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي توغلاً عنيفاً لتلك القوات، تخلله إطلاق نار في الهواء وآخر من مروحيات، رد عليه بعض الأهالي بإطلاق نار مماثل؛ ما أدى إلى نزوح عائلات إلى قرى مجاورة.

قوة إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا (أرشيفية - سانا)

ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» عن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، قوله، خلال أعمال «منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا» الذي انطلق في دمشق الثلاثاء، إن «مسار الاستقرار يواجه امتحاناً يومياً جنوب سوريا، ‏فالاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ‏وتقويضاً خطيراً للمشروعات والاستثمارات التي نبنيها معاً، وتهديداً لاستقرار المنطقة ‏برمتها».‏

وثمّن الشيباني، تمسك «الاتحاد الأوروبي» بالقانون الدولي وبـ«اتفاقية فصل القوات» ‏لعام 1974، معرباً عن التطلع إلى «ضغط أوروبي ودولي أكبر وأوضح لوقف هذه ‏الاعتداءات؛ فمسيرة التعافي يستحيل أن تبلغ مداها تحت وطأة التهديد المستمر».‏

توغل عنيف

حديث الشيباني أتى بعد ساعات قليلة من انتهاك إسرائيلي جديد، حيث توغلت منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء أكثر من 20 سيارة وآلية عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، المتمركزة في قاعدة الجزيرة بحوض اليرموك، في قرية معرية وسط إطلاق نار كثيف في الهواء، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل، تزامناً مع توغل آخر في حي العارضة بقرية عابدين المجاورة ومناطق أخرى فيها.

لافتة تحذيرية وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحميدية في ريف القنيطرة السورية الأوسط (أرشيفية - درعا 24)

وأوضح رئيس بلدية عابدين، موفق محمود، لـ«الشرق الأوسط»، أن القوة المتوغلة أغلقت الطريق الواصلة بين قريتي معرية وكويا، وكذلك الطريق بين حي العارضة ومعرية.

وذكر أن عناصر الاحتلال اعتدوا بالضرب على سائق سرفيس من أبناء معرية خلال عودته من معصرة زيتون، ومنعوه من الوصول إلى قريته، والحقوا أضراراً بمركبته، لافتاً إلى أن القوة المتوغلة أطلقت نيران الرشاشات الثقيلة بكثافة من أطراف معرية باتجاه كويا.

رد من الأهالي

وبينما ذكرت شبكة «درعا 24» أن عمليات إطلاق النار على كويا أدّت إلى اندلاع نيران في غرفة بأحد المنازل، من دون وقوع أضرار بشرية، تزامناً مع تحليق طائرات مروحية في أجواء المنطقة، قالت قناة «الإخبارية» السورية إن مروحيات تابعة للاحتلال أطلقت النار باتجاه السهول المحيطة في كويا.

ولفت رئيس البلدية إلى أن أهالي في كويا ردوا على نيران القوة المتوغلة بإطلاق النار باتجاهها من بنادق آلية، وسط تحليق مكثف من مروحيات ومسيرات الاحتلال في أجواء المنطقة، فيما ذكرت «درعا 24» أن القوات الإسرائيلية قصفت محيط القرية بـ5 قذائف.

بلدة الحضر في ريف القنيطرة الشمالي على سفوح جبل الشيخ (درعا 24)

وتسببت عمليات القصف وإطلاق النار على كويا في نزوح عائلات إلى قرى مجاورة؛ ما لبثت أن عادت إلى منازلها بعد انتهاء عملية التوغل التي استمرت من الساعة الـ12 ليلاً حتى الساعة الـ2 من فجر الثلاثاء.

‏وكانت قوات إسرائيلية قد قصفت كويا في 25 مارس (آذار) 2025، عقب اشتباكات اندلعت مع الأهالي إثر محاولتها التوغّل في القرية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من الأهالي.

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فشل استراتيجي

وبرأي الباحث الأمني والعسكري السوري، ضياء قدور، فإن «استمرار إسرائيل في احتلالها أجزاء من جنوب سوريا يشكل إمعاناً في الفشل الاستراتيجي؛ إذ يبقي الوضع في مأزق مفتوح يخدم سياسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، القائمة على السيطرة الميدانية كإنجاز في حد ذاتها دون ترجمة ذلك إلى ترتيبات سياسية مستقرة».

وقال قدور لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإمعان يظهر جلياً في «رفع وتيرة التوغلات والاعتداءات في حوض اليرموك وريف القنيطرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض منطقة عازلة موسعة بعد سقوط النظام السابق، مدفوعة بعقيدة الردع الأمامي التي تبرر بها المداهمات والقصف، وبحجج أمنية واهية في كثير من الأحيان».

توغل إسرائيلي سابق بمنطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي (أرشيفية - متداولة)

وأضاف قدور أن «استمرار الوضع القائم يصبح مكلفاً عسكرياً بسبب استنزاف الموارد والجنود، وسياسياً بسبب تآكل الشرعية الدولية وتصاعد الضغوط الإقليمية».

ومع الوقت، وفق قدور، «تضيق النافذة المتاحة لترتيبات أمنية مناسبة مشتركة مع دمشق»؛ لذا «تبرز ضرورة اتخاذ قرارات سياسية إسرائيلية واضحة تنهي ما وصفه ضباط إسرائيليون بـ(الاحتلال السخيف) وتستبدل به تفاهمات مع السلطة السورية الجديدة تضمن الانسحاب التدريجي مقابل ضمانات أمنية متبادلة».

وخلص قدور إلى أن «الاستمرار في هذا النهج لا يحقق أمناً مستداماً، بل يعمق المأزق ويحول الفرصة إلى خطر متصاعد على الجانبين».