أكّد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان»، معرباً عن أمله في أن يبادر «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً، ومشدداً على أن استعادة السيادة اللبنانية بالكامل تتحقق عبر الجيش اللبناني. وجاءت مواقفه إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار جولة شملت أيضاً رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما كان لافتاً عدم لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وفيما تركزت لقاءاته على الترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، وتنفيذ قرار حصرية السلاح، أعرب والتز عن أمله في استمرار العمل بالقرار 1701 «مع بعض التعديلات»، مشيراً إلى أن القرار شكّل أساساً لتفويض القوة الدولية، وأنه يتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه. كما لفت إلى أن «يونيفيل» كلّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، معتبراً أن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار، والبحث في صيغة أكثر فاعلية للحضور الدولي في الجنوب، بما يواكب المرحلة المقبلة والتطورات الأمنية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.