قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على شمال غزة

قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على شمال غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341131-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يسيرون عبر مخيم يضم نازحين وسط مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية خلال الحرب في مدينة غزة (أ.ب)
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن مصدر طبي قوله إن «شهيدين وعدداً من الإصابات بعضها خطيرة وصلوا إلى المستشفى جراء قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة».
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة من تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن أغرقت أمطار غزيرة عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت الدكتورة راينهيلده فان دي ويردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف، عبر اتصال من القدس: «الأعداد تظهر بالفعل حجم الضغط. حالات العدوى التنفسية الحادة أعلى بمقدار 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تردي الأحوال المعيشية والاكتظاظ السكاني الشديد يتسببان في ارتفاع معدلات الإصابة في وقت يتكدس فيه سكان القطاع في مساحة متضائلة. وتفاقمت الأزمة مع توسيع الجيش الإسرائيلي لمنطقة يسيطر عليها عبر تغيير موقع «الخط الأصفر» المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
طالب مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن بتحرك حازم وفوريّ لوقف الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341146-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86
العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزة
الجيش الإسرائيلي رسم «الخط الأصفر» ليفصل بين المناطق التي يسيطر عليها في غزة والمناطق التي تسيطر عليها «حماس» (أرشيفية- أ.ف.ب)
تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي يهدف -كما يتضح من معالمه- إلى إحداث حالة من الفوضى وإجبار مزيد من الفلسطينيين على إخلاء مناطق جديدة، بهدف توسيع سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق أكثر في قطاع غزة.
وعلى مدار أيام عدة، نُفِّذت من خان يونس جنوباً، مروراً بالمنطقة الوسطى ووصولاً لمدينة غزة، سلسلة من العمليات للعصابات المسلحة تمثلت في اقتحام مناطق تقع غرب «الخط الأصفر»، في وقت تعزز إسرائيل فيه قبضتها على المناطق الواقعة شرقه.
اشتباكات مباشرة
وخلال يومَي الخميس والجمعة، قُتل ناشطان، أحدهما من «حماس» والآخر من «الجهاد الإسلامي»، في حدثين منفصلين بعدما تسللت العصابات المسلحة للمناطق الواقعة غرب «الخط الأصفر»، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وغربي حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وحسب مصدر ميداني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن ما لا يقل عن 30 مسلحاً من العصابة المسلحة التي يقودها رامي حلس -وهو ضابط أمن فلسطيني سابق- وصلوا فجر الجمعة لمنازل عدة متضررة تقطن بها عائلات عدة، وطلبوا من سكانها الخروج منها، إلا أن بعض العائلات رفضت، وعند وصولهم إلى منزل يعود لعائلة ناشط في «الجهاد الإسلامي» بادر بإطلاق النار عليهم، ووقع اشتباك استمر أكثر من 30 دقيقة قبل أن يُقتل ذلك الناشط. وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة كثير من أفراد تلك العصابة التي انسحبت تحت غطاء جوي إسرائيلي.
وتطلق «عصابة حلس» -كما تُعرف لدى سكان غزة- على نفسها اسم «قوات الدفاع الشعبي»، وتتمركز في أحياء شرق مدينة غزة.
وبيَّن المصدر أن الحدث وقع على بعد عشرات الأمتار من «الخط الأصفر» بحي التفاح شرقي مدينة غزة؛ مشيراً إلى أن أفراد العصابات المسلحة هددوا أكرم حسنين بقتل عائلته، حينما طالبوه بالخروج لاعتقاله، قبل أن يشتبك معهم وهو يتنقل من منزله إلى منازل أخرى مجاورة كانت خالية، حتى قُتل.
وأكدت «سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي» في بيان لها، أن حسنين من عناصرها، وقُتل بعد أن اشتبك من المسافة صفر مع عناصر العصابات المسلحة التي تدخَّل الجيش الإسرائيلي لإنقاذ أفرادها، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وفجر الخميس، تسللت قوة أخرى من عصابة مسلحة يقودها ضابط الأمن الفلسطيني المتقاعد شوقي أبو نصيرة، إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة، واشتبكت مع الناشط في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، حسن خريس، الذي قُتل بعدما بادر بإطلاق النار وإلقاء قنابل تجاه أفراد تلك العصابة، بعدما اقتحموا مدرسة من بين 3 مدارس بالمنطقة تم تحويلها إلى مراكز إيواء لكن لا يوجد فيها سوى عدد محدود جداً من العائلات التي أخلتها لاحقاً بسبب الهجوم.
تكثيف الهجمات
ولوحظ أن العصابة التي تُطلق على نفسها «قوات الوطن الحر» قد كثَّفت في الأيام الماضية من هجماتها في مناطق وسط قطاع غزة، ونفَّذت عمليات مماثلة شرق قرية المصدر ومخيم المغازي، ووثقت ذلك -ومنها الاشتباكات في البريج- عبر مقاطع فيديو بثتها عبر صفحتها في «فيسبوك».
ونفى شوقي أبو نصيرة في مقطع فيديو أن تكون قواته قد انسحبت من المنطقة، وإنما هي من بادرت بالهجوم الذي استمر ساعات قبل أن تنسحب من تلقاء نفسها، بينما ذكر بيان لقوة «رادع» التابعة لأمن «حماس» أنه تم إفشال مخطط لاختطاف أكد كوادر الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أن خريس قُتل برصاص قناص إسرائيلي، بينما وقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر العصابة المسلحة.
وخلال ظهر السبت، تقدمت عصابة أبو نصيرة إلى منطقة دوار أبو ناموس، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في عمل عسكري جديد لها، لم تتضح معالمه ونتائجه حتى إعداد هذا التقرير.
قتلى وجرحى
وعلى الصعيد الميداني، قتلت طائرة مُسيَّرة إسرائيلية، ظهر السبت، فلسطينيَّين في غارة استهدفتهما في منطقة دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما أصيب 3 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف مدفعي طال مناطق عدة من القطاع.
وقُتل يوم الجمعة 4 فلسطينيين، منهم 3 بينهم رجل وطفله، في قصف طال أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1645 فلسطينياً منذ إعلان وقف إطلاق النار، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وخلال ظهر السبت، أقدمت طائرات مُسيَّرة إسرائيلية على إلقاء عدد كبير من الصناديق المتفجرة في منطقة مستشفى «دار السلام» المدمَّر، شرق خان يونس.
وخلال يوم الجمعة، كثَّفت القوات الإسرائيلية من إلقاء عدد كبير جداً من صناديق مماثلة على ما تبقى من منازل وخيام في مناطق شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، ما تسبب في نزوح عائلات أخرى إلى مناطق تقع غرب الحي والمدينة بحثاً عن الأمان.
وتبع ذلك تنفيذ تلك القوات، فجر السبت، عمليات نسف كبيرة جداً في المنطقة، وسط قصف مدفعي لم يتوقف طوال ساعات الليل، ما تسبب في تدمير ما تبقى من منازل كانت بالأساس متضررة نتيجة عمليات قصف ونسف سابقة خلال الحرب.
أنقرة تطرق أبواب بيروت... حضور متصاعد في سباق النفوذ الإقليميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341142-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
أنقرة تطرق أبواب بيروت... حضور متصاعد في سباق النفوذ الإقليمي
ترحيب شعبي ببلال إردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طرابلس شمالي لبنان (أ.ب)
طرحت الزيارة التي قام بها بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى لبنان هذا الأسبوع، واللقاءات الرسمية التي عقدها، والحفاوة التي استُقبل بها شمال البلاد، رغم عدم تمتعه بأي صفة رسمية، مؤشرات جديدة حول الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة في لبنان، في ظل صراع النفوذ الدولي المتواصل في الساحة اللبنانية، والذي يغذيه إلى حد بعيد الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
أبعاد سياسية واقتصادية
ويبدو أن الدور التركي في لبنان يشهد مؤخراً توسعاً ملحوظاً، ولم يعد مقتصراً على العلاقات الدبلوماسية ولا المساعدات الإنسانية والتجارية؛ بل بات يتخذ أبعاداً سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا.
وقارب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، زيارة نجل إردوغان من هذه الزاوية، معتبراً أن «استقواء بعض الشيعة بإيران استدعى استقواء بعض السُّنة بتركيا»، منبهاً إلى أن «الخطأ لا يعالَج بخطأ». وتساءل سعيد: «هل تدفعون المسيحيين للبحث عن خارج لإحداث توازن؟».
استقواء بعض الشيعة بايران استدعى استقواء بعض السنّة بتركيا...لا يعالج الخطأ بخطأهل تدفعون المسيحيين للبحث عن خارج لإحداث توازن؟سجّلأنا ماروني و رقم هويّتي ٣٩٨ قرطبا و أولادي ثلاث و أحفادي على الطريقلبنان حبّي و العيش المشترك امانةتعلّمت ان الخارج يستخدمنيتمسكت بلبنان
ويمكن القول إن تركيا تسعى إلى الانتقال من موقع الدولة الصديقة للبنان إلى موقع اللاعب الإقليمي المؤثر في مستقبله. فبعد توسع نفوذها في سوريا، تريد تركيا أن تكون جزءاً من المعادلة الجديدة في المشرق، وأن يكون لها دور في مستقبل لبنان السياسي والأمني والاقتصادي.
وهذا ما يتحدث عنه مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، الذي يرى أن «المشرق العربي اليوم تحول إلى ساحة للنفوذ السياسي والعسكري بين تركيا وإسرائيل. فالأولى متوغلة عسكرياً في شمال سوريا والعراق، والثانية في جنوب سوريا وجنوب لبنان»، لافتاً إلى أن «هذا هو الواقع والخريطة الجيوسياسية التي نتجت عن طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
ويعتبر نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعطي دفعاً لهذا النفوذ الخارجي هو ضعف مشروع الدولة؛ سواء في سوريا أو في لبنان»، ويضيف: «تركيا تسعى لتثبيت نفوذها العسكري في العراق وفي سوريا، أما في لبنان فتسعى لترسيخ نفوذها اقتصادياً وثقافياً ومجتمعياً».
المصالح الاقتصادية
وقد يكون العامل الاقتصادي من أبرز المحركات التي تدفع تركيا إلى توسيع حضورها في لبنان، في ظل المصالح التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين. وتشير الأرقام الرسمية التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى لبنان بلغ نحو 1.17 مليار دولار عام 2025، مقابل واردات تركية من لبنان بقيمة 152 مليون دولار، ما يعكس حجم المصالح الاقتصادية التركية في السوق اللبنانية، والفرص التي ترى أنقرة إمكانية الاستفادة منها لتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري.
وفي هذا السياق، يلفت الصحافي والكاتب التركي حمزة تكين إلى أن زيارة بلال إردوغان إلى لبنان تحمل في عنوانها الأساسي «بعداً معنوياً، باعتبار أن الأخير لا يتولى أي منصب سياسي أو رسمي، وإنما ينقل رسالة أخوَّة وصداقة من تركيا إلى لبنان، تعكس رغبة أنقرة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي». ولكنه يشير إلى أن «البعد الاقتصادي يحتل بدوره حيزاً أساسياً في الزيارة، وهو ما عكسته اللقاءات التي عقدها بهدف تعزيز التواصل والتشبيك بين رجال الأعمال اللبنانيين والأتراك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التركيز على التنمية والمشاريع الاقتصادية الكبرى كان واضحاً خلال زيارة طرابلس؛ حيث طُرحت رؤية لربط المدينة بالأراضي السورية والعمق العربي، وصولاً إلى الأراضي التركية، عبر شبكة من الطرق البرية الحديثة والمتطورة، فضلاً عن إحياء مشروع سكة حديد الحجاز، وتطوير الربط السككي بين هذه المناطق».
ويرى تكين أن «رؤية تركيا لتوسيع حضورها في لبنان، سواء عبر المشاريع الاقتصادية الكبرى أو تعزيز الدعم للدولة اللبنانية، بدأت تتبلور بصورة أوضح بعد التحولات التي شهدتها سوريا، والتي أحدثت تغييراً في موازين القوى والخرائط السياسية والاقتصادية في المنطقة»، معتبراً أن «تنامي الدور التركي على المستويين الإقليمي والدولي يجعل من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الدول المجاورة، وفي مقدمتها لبنان، الذي يكتسب أهمية إضافية في المرحلة الراهنة والمقبلة».
وفيما يتعلق بالمقاربة التركية للعلاقات اللبنانية، يشدد تكين على أن «أنقرة تريد بناء علاقات متطورة ومباشرة مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بعيداً عن منطق دعم طرف على حساب آخر، أو طائفة على حساب أخرى»، معتبراً أن «تجارب بعض الدول التي اعتمدت هذه السياسة في لبنان أثبتت عدم جدواها؛ إذ لم تحقق مكاسب مستدامة للِّبنانيين أو للفئات التي حظيت بالدعم، ولا حتى للدول التي قدمته».
علاقات تاريخية
ويخلص تكين إلى أن لتركيا مصالح متعددة في لبنان، تتجاوز الجانب التجاري، لتشمل أبعاداً سياسية وبحرية واقتصادية، فضلاً عن وجود روابط تاريخية واجتماعية وثقافية بين الشعبين يمكن البناء عليها، لتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في المرحلة المقبلة.
ويشكِّل البعد الاجتماعي والعائلي في العلاقات اللبنانية التركية أحد مرتكزات الحضور التركي في لبنان، ولا سيما في شمال البلاد. فثمة روابط تاريخية تعود إلى الحقبة العثمانية، تركت آثارها في عدد من القرى والبلدات الشمالية؛ خصوصاً في عكار وطرابلس والمنية والضنية؛ حيث لا تزال بعض العائلات تحتفظ بامتدادات أو جذور تركية.
قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على شمال غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341131-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يسيرون عبر مخيم يضم نازحين وسط مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية خلال الحرب في مدينة غزة (أ.ب)
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن مصدر طبي قوله إن «شهيدين وعدداً من الإصابات بعضها خطيرة وصلوا إلى المستشفى جراء قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة».
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة من تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن أغرقت أمطار غزيرة عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت الدكتورة راينهيلده فان دي ويردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف، عبر اتصال من القدس: «الأعداد تظهر بالفعل حجم الضغط. حالات العدوى التنفسية الحادة أعلى بمقدار 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تردي الأحوال المعيشية والاكتظاظ السكاني الشديد يتسببان في ارتفاع معدلات الإصابة في وقت يتكدس فيه سكان القطاع في مساحة متضائلة. وتفاقمت الأزمة مع توسيع الجيش الإسرائيلي لمنطقة يسيطر عليها عبر تغيير موقع «الخط الأصفر» المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.