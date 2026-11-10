مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339879-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85
مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم
النائب العراقي السابق أحمد العلواني (فيسبوك)
عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه «قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها».
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه». وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني «حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك»، مشيراً إلى أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله».
وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، ومرجّحاً أن يكون السوريان «غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة». وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة «حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير».
وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.
ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت «السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.
من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصياً يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.
بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبمواكبة شخصية منه.
محمد شقير (بيروت)
مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339879-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85
مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم
النائب العراقي السابق أحمد العلواني (فيسبوك)
عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه «قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها».
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه». وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني «حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك»، مشيراً إلى أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله».
وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، ومرجّحاً أن يكون السوريان «غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة». وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة «حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير».
وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.
ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت «السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.
من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصياً يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.
تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339850-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروت
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في عيتا الجبل بجنوب لبنان يوم 3 أكتوبر 2026 (رويترز)
نفَّذ الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم (الثلاثاء)، تفجيراً ضخماً في بلدة القنطرة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون، جنوب لبنان.
وبحسب «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، نفَّذ الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم، تفجيراً ضخماً في بلدة القنطرة في جنوب لبنان.
وتعرَّضت منطقة الصوان عند أطراف بلدة ميفدون، عصر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع. كما نفَّذ الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأُصيب عنصران من فرق الإسعاف التابعة للهيئة الصحية بجروح طفيفة، إثر انهيار مبنى في بلدة زبقين في جنوب لبنان، «في أثناء تنفيذ عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخله»، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وكانت المدفعية الإسرائيلية، قد قصفت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة في جنوب لبنان.
وسُجِّل، بعد ظهر اليوم، تحليقٌ للطيران المسيّر الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت، على علو منخفض. كما سُجِّل تحليقٌ مكثفٌ للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقة النبطية في جنوب لبنان على علو مرتفع.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على بلدة القنطرة في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة شقرا في جنوب لبنان. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدتَي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.
وتشنُّ إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات جنوب لبنان.
وأُعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.
الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339845-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب
قادة الأحزاب والرئيس الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا بعد التقاط صورة جماعية في افتتاح أعمال الكنيست في القدس الثلاثاء (أ.ب)
افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بمد أيديهم إلى الوحدة، وفعل «كل شيء لتجنب تكرار الانتخابات». ولم تلق دعوة هرتسوغ صدى بعدما أظهرت المشادات في الجلسة الافتتاحية الهوة الواسعة.
وفي أول تحرك لها، تقدمت كتلة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في «هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، وهي الخطوة التي رفضها وتملص منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً بالإخفاق.
وفي المقابل، كرر نتنياهو اتهاماته لمعسكري «التغيير» الذي يقوده آيزنكوت، وشن هجوماً شرساً على الأحزاب العربية (نالت 19 مقعداً في إنجاز تاريخي) متهماً إياها بالسعي إلى «تدمير إسرائيل».
وقال هرتسوغ في افتتاح الجلسة: «الشعب الذي تمثلونه هنا يتمنى أن يرى يداً ممدودة تجلب الوحدة والأمل. أطلب منكم مدّ يد التفاهم، حتى بين الخصوم، وأن تنظروا إلى بعضكم البعض بعين العطف».
وأضاف: «يجب أن يكمل هذا الكنيست أيامه (دورته الانتخابية). ابذلوا كل ما في وسعكم لتجنب تكرار الانتخابات».
وخلال كلمته تعهد آيزنكوت بإقامة حكومة طوارئ وطنية، من دون أن يتضح كيف سيفعل ذلك، ووصل جميع أعضاء «الكنيست» إلى المقر مبكراً وأدوا اليمين الدستورية بعد يوم طويل ومتوتر.
آيزنكوت لا ينتظر
ولم تنتظر كتلة التغيير، التي يرأسها آيزنكوت، وقدمت فوراً حتى قبل بدء الجلسة، 67 توقيعاً لاستبدال رئيس الكنيست الحالي المنتمي لـ«الليكود»، أمير أوحانا، ليحل محله عضو الكنيست من حزب «يشار» ماتان كاهانا، في أول تحرك «للسيطرة» على الكنيست.
وأظهرت الاتفاقات بين قوى معسكر آيزنكوت على رئاسة الكنيست ورئاسة لجان أخرى الرغبة في إطاحة رجال نتنياهو في الكنيست والتخلص من إرثه.وفي بيان مشترك، أعلن آيزنكوت ونفتالي بينت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الكنيست وتوزيع عدد من المناصب البرلمانية خلال فترة التكليف بتشكيل الحكومة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن الجميع كانوا يحددون نطاق نفوذهم في الكنيست. وبحسب الصحيفة حصل آيزنكوت وحزبه على رئاسة الكنيست، ونال حزب بنيت لجنة المالية، وسيطر ليبرمان على لجنة الخارجية والأمن في ظل تقاربه مع الحريديم، بينما يريد «الديمقراطيون» تولي زمام المبادرة في الحملة التشريعية.
وبالإضافة إلى مشروع القانون للتحقيق في إخفاقات هجوم «السابع من أكتوبر» تقدم المعسكر الذي يتولى تشكيل الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين تشمل «الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات إسرائيلية غير مسبوقة».
وقالت «يديعوت» إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قادة كتلة «التغيير» سينجحون في تشكيل الحكومة، لكن من المؤكد أن خطتهم «للسيطرة» على الكنيست ستُنفذ.
هجوم على العرب
ولم يعلن رئيس الكنيست أوحانا متى سيغادر منصبه، لكنه هاجم كاهانا ولم يجد سوى القول إنه «يعتمد على أصوات العرب». كما هاجم النواب العرب في الكنيست، ورئيس «القائمة العربية الموحدة» منصور عباس (فاز بـ7 مقاعد).
وقال أوحانا: «من أجل مستقبل الصهيونية يجب ألا يتم التعاون مع من يروجون لمؤامرات كاذبة ويدعون إلى غزو أرض الشعب اليهودي». وعقب تصريحات أوحانا، حدثت مناوشة.
وفور التحريض من أوحانا، دخل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وهاجم «القائمة العربية المشتركة» (فازت بـ12 مقعداً)، وقاطع رئيسها يوسف جبارين وهو يؤدي اليمين في الكنيست، قائلاً: «لمن تؤدي اليمين؟ هل لـ(حماس)؟»... ورد أعضاء القائمة المشتركة: «داعم الإرهاب».
وفي لقطة لفتت انتباه وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يغادر رئيس «الموحدة» منصور عباس قاعة الكنيست عند بدء ترديد «النشيد الوطني الإسرائيلي» بخلاف الأعضاء العرب، ووقف مع الحضور أثناء ترديده.
والأحزاب العربية في إسرائيل، تمثلها كتلتان هما: «القائمة العربية المشتركة» و«القائمة الموحدة»، ونالت مجتمعة 19 مقعداً في إنجاز غير مسبوق. وفي حين ترفض «المشتركة» التوجهات القومية العربية واليسارية ذاتها الانخراط في حكومة إسرائيلية وتتبنى خطاباً أكثر تشدداً ضد السلطات، شارك عباس في عام 2021 في تحالف حكومي مع نفتالي بينت ويائير لبيد.
ورغم بقاء عباس في القاعة، لم يسلم من هجوم آخر قاده نتنياهو لاحقاً ضد العرب، وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست الجديدة إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة جميع التهديدات بما فيها إيران نووية. وأضاف: أي حكومة تستند إلى «داعمي الإرهابي وكارهي إسرائيل» ستفشل.
وشن نتنياهو هجوماً شرساً على الحزبين العربيين، متهماً إياهما بالسعي إلى تدمير إسرائيل. وزعم قائلاً: «الفرق الوحيد هو أنهم يختلفون حول نوع الدولة التي ينبغي إقامتها هنا على أنقاض الدولة اليهودية».
عودة إلى التشكيك في الانتخابات
وعاد نتنياهو إلى التشكيك في نتائج الانتخابات، وطالب بالتحقيق في تأثير خارجي شاب مسارها وفق زعمه. ورد رئيس «حزب معاً» نفتالي بينت على نتنياهو بحدة: «وماذا عن تحقيقات 7 أكتوبر؟»، فصرخ بن غفير، في وجه بينت: «هل تريد الجلوس مع (المشتركة)؟» كما تدخلت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، في النقاش وصرخت في وجه بينت.
وردّ آيزنكوت، قائلاً: «استمعتُ إلى خطاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يتسم بالوهم والانقسام والكراهية والعار، وقد ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى. يجب علينا التحرك بشكل عاجل لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يُقسّم إسرائيل ويُعرّض أمنها للخطر».